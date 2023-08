fe18c73bb7

Cultura Talcahuano: egresados U. de Chile estrenan musical basado en libro de la escritora chilena Paulina Flores Valeria Peña y Felipe Segovia, ex estudiantes de Teoría de la Música de la Universidad de Chile, son los creadores de esta obra basada en el cuento "Talcahuano" de la escritora Paulina Flores, licenciada en Literatura de la Casa de Bello. Diario UChile Miércoles 2 de agosto 2023 16:37 hrs.

Al consultar a Felipe Segovia, egresado de la Licenciatura en Artes mención Teoría de la Música de la U. de Chile, y a Valeria Peña, también ex estudiante y actual docente del Departamento de Música (DMUS) de la Casa de Bello, por el origen del proyecto Talcahuano, ambos rápidamente mencionan la pandemia. Y es que si bien ambos se conocieron en la Universidad de Chile, coincidieron en varias obras de teatro musical y desde hace años que querían hacer un musical propio, no fue hasta el año 2020 cuando encontraron el tiempo para concretarlo. “Lo que pasa es que estábamos en una compañía de teatro con la Vale y ahí notamos que ambos teníamos interés de hacer teatro musical y siempre jugamos con esa idea de hacer algo juntos, pero sin concretarla. En el momento de la pandemia, lamentablemente, la compañía se deshizo y ese fue el catalizador para decir hagámoslo ahora”, cuenta Felipe. Se lanzaron a estudiar, leer sobre musicales y ver muchos, para luego decidir encontrar un material para trabajar a modo de simulacro. Fue Valeria quien propuso el cuento Talcahuano, parte del primer libro de la escritora Paulina Flores, licenciada en Literatura de la Universidad de Chile. El texto está situado en el puerto de la Región del Biobío a finales del año 97′, lugar en el que una pandilla adolescente se embarca en la aventura de formar una banda de rock. Su misión estará cruzada con la pobreza y desempleo que afecta a la ciudad. La historia entrañable de estos aspirantes a músicos tenía mucho potencial. “Talcahuano tiene una suerte de viaje del héroe muy marcado. Además, el protagonista tiene un despertar de la niñez hacia la adultez y también tiene un llamado a la aventura muy interesante porque es un grupo adolescente que en sus vacaciones deciden aceptar un desafío y entrenarse para cumplirlo. Otra cosa que tenía el cuento es que es una historia muy psicológica, muy reflexiva, los personajes tienen mundos interiores muy grandes y eso era una oportunidad para explorar esos mundos”, añade Valeria. De pronto, el simulacro creció demasiado y ambos coincidieron en que había que comenzar a pensar en concretar el proyecto. Luego de un año de conversaciones consiguieron los derechos del cuento. “Felizmente, Paulina (Flores) confió en nuestro proyecto y esa fue la primera puerta de entrada y la más importante, porque si ella hubiera dicho no, hasta ahí llega Talcahuano”, dice Valeria. Terminaron de escribir la obra y postularon al Fondo de Artes Escénicas para la creación y primera temporada del musical. Se adjudicaron los recursos y desde marzo de este año comenzaron el proceso de montaje de Talcahuano, el musical, que se estrenará el próximo jueves 10 de agosto, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural de San Ramón. – ¿Por qué les parecía importante hablar de Chile en su primer musical? Valeria: Con Felipe somos seguidores del teatro musical y hemos participado en muchas obras de teatro musical adaptadas de Broadway. Aunque me encantan, de pronto me dejó de hacer sentido interpretar esos papeles. Estamos en un momento en Chile donde tenemos la oportunidad de importar muchas obras de teatro musical, y ojalá se siga haciendo, pero creo que vale la pena también poner en valor quienes somos nosotros, nuestra identidad y cultura. El musical se llama Talcahuano y está puesto en Talcahuano y no funcionaría si lo llamamos Calama porque tiene particularidades de ese lugar. Para nosotros es importante poner en valor esos elementos de nuestra cultura cotidiana, que no son folklore necesariamente. Felipe: Agregaría que para nosotros es súper importante que este musical está concebido en español. Muchas de estas grandes adaptaciones de musicales extranjeros son traducciones y, aunque pueden ser muy buenas, siempre se va a perder algo del original. Entonces, crear algo que está en nuestro idioma, anclado ya en nuestra idiosincrasia, es distinto y es muy importante. – ¿Cuáles son los mayores desafíos de hacer este musical? V: Siempre vamos cumpliendo hitos, como que vamos desbloqueando puertas (risas). F: Subiendo niveles (risas). Me atrevería a decir, primeramente, que ninguno de los dos había creado un musical antes. Tampoco habíamos escrito o creado algo de esta envergadura y quizás el primer desafío es tratar de convencernos de que éramos capaces. Es decir, somos nuevos, esta será nuestra primera experiencia, pero sí somos profesionales, nos dedicamos a estudiar, le vamos a poner esfuerzo, vamos a colaborar. V: De hecho, quisiera agregar que nosotros hace muchos años que nos conocemos y queríamos hacer una obra de teatro musical, pero nunca nos sentimos listos para hacerlo, y la verdad es que tampoco teníamos tanto tiempo. Después nos dimos cuenta que para hacer un musical se requiere mucho tiempo, pero en la pandemia ya no había excusas. A lo mejor no nos sentíamos tan preparados, pero estaba el tiempo. – ¿Con qué referentes trabajaron? F: Las mayores referencias que tenemos son musicales estadounidenses, de los que somos fans y que son los que hemos estudiado. V: Nosotros usamos la misma fórmula que usan todos los gringos. No estamos innovando en nada, solo estamos adaptando, localizando la estructura. Pero, hablando en términos estéticos-musicales, nosotros tratamos de hacer la obra súper relacionada al lugar y la época. En ese sentido, los chicos quieren hacer una banda de rock y ¿cuáles son sus referentes? Las bandas de rock del Biobío, entonces hay algunas estéticas sobre eso que están dentro de la obra. Por otro lado, ellos también están muy inspirados en la banda británica The Smiths, y no es que haya canciones que se parezcan, pero sí tienen algunas cosas alusivas o inspiradas en ellos. Yo diría que cada canción tiene su propia estética, pero siempre tratando de tener una relación con lo que podría estar sonando acá. – ¿Qué planes tienen con la obra después de esta primera temporada? V: Tenemos el deseo que la obra no muera, que no quede en una temporada. En ese sentido, el primer plan sería hacer más temporadas y también llevarla a las regiones y a Talcahuano sí o sí. Y llevarla a otras regiones también porque todo el teatro musical está demasiado concentrado en Santiago. Otra cosa que nos parece demasiado importante es grabar el disco porque es un registro que traspasa el tiempo y traspasa lugares. Es un material que puede hacer que la gente siga disfrutando y recordando la obra. De hecho, en Broadway la gente accede formalmente a través de los álbumes que están en Spotify. También es nuestro deseo que toda nuestra experiencia sirva para que otras personas hagan lo mismo que nosotros. En ese sentido, nos encantaría hacer charlas o workshop, abrir nuestra experiencia y ayudar a que otras personas que quieran montar sus musicales puedan hacerlo, poder asesorarlos, guiarlos. F: Fomentar la creación es súper importante porque sabemos que tampoco somos los únicos que estamos creando y queremos contribuir a eso. Funciones Talcahuano, el musical en el Centro Cultural de San Ramón Jueves 10 de agosto, 19:30 horas

Viernes 11 de agosto, 19:30 horas

Domingo 13 de agosto, 18:00 horas

Lunes 14 de agosto, 19:30 horas

Martes 15 de agosto, 18:00 horas * Las entradas son liberadas, previa reserva a través de Passline. Ficha artística Dirección general: Valeria Peña

Dirección musical: Felipe Segovia

Dirección teatral: Felipe Jara

Coreografías: Montserrat Bernal

Diseño integral: Andrea Pizarro

Diseño de iluminación: Matías Segura

Diseño sonoro: Pablo Ramírez

Producción ejecutiva: Amparo Paredes

Producción artística: Celeste Fariña

Actores: Douglas Riffo (Dan), Manuel Castro (Pancho), Glenn López (Camilo), María José Fiorentino (Marquito), Macarena Uzcategui (Carmen), Victoria Sepúlveda (Carola), Pablo Ferrada (Alberto)

