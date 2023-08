ec3f6fc223

Deportes La programación de la 20° fecha del Campeonato Nacional 2023 Entre este sábado 5 y el lunes 7 de agosto se desarrollará una nueva jornada del torneo de Primera División del fútbol chileno. Diario UChile Jueves 3 de agosto 2023 11:53 hrs.

Entre este sábado 5 y el próximo lunes 7 de agosto continuará la acción del Campeonato Nacional 2023 con el desarrollo de la 20° fecha. En la jornada sabatina destaca el duelo entre el sublíder del certamen, Huachipato, y Coquimbo Unido, a las 15:00 horas en Talcahuano, mientras que el mismo día, pero a las 17:30 Universidad Católica recibirá a Audax Italiano en Santa Laura. En tanto, el domingo el puntero Cobresal visitará a Ñublense a las 12:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún y Colo Colo hará lo propio ante Everton a las 15:00 en el Sausalito de Viña del Mar. Por su lado, Universidad de Chile será el encargado de cerrar la fecha el lunes, cuando reciba a O’Higgins a las 20:00 en el Santa Laura. Esta es la programación completa de la 20° fecha del Campeonato Nacional: SÁBADO 5 DE AGOSTO 12:30 horas, Magallanes vs. Unión Española, estadio Municipal San Bernardo.

15:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio CAP-Acero.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura. DOMINGO 6 DE AGOSTO 12:30 horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Everton vs. Colo Colo, estadio Sausalito.

17:30 horas, Deportes Copiapó vs. Curicó Unido, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán. LUNES 7 DE AGOSTO 20:00 horas, Universidad de Chile vs. O’Higgins, estadio Santa Laura. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

Foto: Photosport