b0184d431b

cc80c3d804

Nacional Política Carlos Montes y Caso Convenios: “Estamos entregando todos los antecedentes para colaborar con la investigación” El secretario de Estado se refirió a la entrega de más de 700 millones de pesos en un solo día a la Fundación Enlace Urbano y sobre la que el Minvu ya estaba realizando una investigación. “Esto es parte del defecto que tiene el modelo”, afirmó. Osciel Moya Plaza Sábado 5 de agosto 2023 12:07 hrs.

Compartir en

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que la cartera entregará a la justicia todos los antecedentes que tienen sobre la investigación que ya estaban realizando sobre la Fundación Enlace Urbano. En el marco del Día del Dirigente Social y en el Encuentro Regional de Dirigencias Sociales, Liderazgos Comunitarios, que se realizó en la capital, el secretario de Estado abordó el anuncio de la Fiscalía Regional de Tarapacá que investiga de oficio el pago de la Seremi de Vivienda de esa región por $779 millones en un solo día a la Fundación Enlace Urbano. Estos fondos, según la Seremi de Vivienda, “corresponden a ocho convenios que abordan aproximadamente 30 distintos campamentos y fueron tramitados en el mismo periodo”. Montes indicó que “lo que hemos hecho permanentemente es colaborar con las instituciones, en la medida que se decida profundizar en la investigación en la relación entre esa entidad, Enlace Urbano, con los programas públicos, nosotros vamos a colaborar en todo. De hecho, el propio Ministerio ya estaba realizando una investigación sobre esa institución y otras en la Región de Tarapacá y estábamos reuniendo información y le vamos a hacer entrega de todos los antecedentes que tenemos para que profundice la investigación”. El ministro también fue consultado sobre las declaraciones del exrepresentante legal y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, sobre las distintas aristas que destaparon el Caso Convenios. Al respecto indicó que no es “comentarista” de las afirmaciones de un personero que está siendo investigado. De todas maneras, indicó que es increíble que haya reconocido que no tenía experiencia en construcción. “La verdad es que esto es parte del defecto que tiene todo este modelo, porque no se requiere demostrar la experiencia, los conocimientos, ni la trayectoria, cosa que estamos modificando desde ahora, en este preciso momento, y ese no era el procedimiento que se venía aplicando desde el año 2019”, indicó. Frente a la ofensiva de la derecha que está pidiendo su renuncia, Montes afirmó que “podrán decir lo que les parezca, también hay otras opiniones de los parlamentarios. La comisión de vivienda de la Cámara de Diputados esta semana acordó por unanimidad el apoyo a mi gestión y a lo que estamos tratando de hacer. Respeto a las instituciones, a los parlamentarios, sin embargo, quien toma las decisiones sobre la continuidad de los ministros es el Presidente de la República”. Asimismo frente a una posible falta de autocrítica como acusa la oposición, Montes dijo que el “uno por ciento del presupuesto del Ministerio tiene que ver con este programa, de ésto la relación con las fundaciones el 0,36%. Con todo lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas habríamos tomado más medidas previamente y no hubiéramos seguido con la continuidad de lo que veníamos antes. La verdad es que eso es responsabilidad para lo que vamos a construir y ya estamos con una nueva organización del Ministerio de aquí adelante, en lo que se refiere al trabajo con instituciones de estas características”. Foto de portada: Agencia ATON.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que la cartera entregará a la justicia todos los antecedentes que tienen sobre la investigación que ya estaban realizando sobre la Fundación Enlace Urbano. En el marco del Día del Dirigente Social y en el Encuentro Regional de Dirigencias Sociales, Liderazgos Comunitarios, que se realizó en la capital, el secretario de Estado abordó el anuncio de la Fiscalía Regional de Tarapacá que investiga de oficio el pago de la Seremi de Vivienda de esa región por $779 millones en un solo día a la Fundación Enlace Urbano. Estos fondos, según la Seremi de Vivienda, “corresponden a ocho convenios que abordan aproximadamente 30 distintos campamentos y fueron tramitados en el mismo periodo”. Montes indicó que “lo que hemos hecho permanentemente es colaborar con las instituciones, en la medida que se decida profundizar en la investigación en la relación entre esa entidad, Enlace Urbano, con los programas públicos, nosotros vamos a colaborar en todo. De hecho, el propio Ministerio ya estaba realizando una investigación sobre esa institución y otras en la Región de Tarapacá y estábamos reuniendo información y le vamos a hacer entrega de todos los antecedentes que tenemos para que profundice la investigación”. El ministro también fue consultado sobre las declaraciones del exrepresentante legal y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, sobre las distintas aristas que destaparon el Caso Convenios. Al respecto indicó que no es “comentarista” de las afirmaciones de un personero que está siendo investigado. De todas maneras, indicó que es increíble que haya reconocido que no tenía experiencia en construcción. “La verdad es que esto es parte del defecto que tiene todo este modelo, porque no se requiere demostrar la experiencia, los conocimientos, ni la trayectoria, cosa que estamos modificando desde ahora, en este preciso momento, y ese no era el procedimiento que se venía aplicando desde el año 2019”, indicó. Frente a la ofensiva de la derecha que está pidiendo su renuncia, Montes afirmó que “podrán decir lo que les parezca, también hay otras opiniones de los parlamentarios. La comisión de vivienda de la Cámara de Diputados esta semana acordó por unanimidad el apoyo a mi gestión y a lo que estamos tratando de hacer. Respeto a las instituciones, a los parlamentarios, sin embargo, quien toma las decisiones sobre la continuidad de los ministros es el Presidente de la República”. Asimismo frente a una posible falta de autocrítica como acusa la oposición, Montes dijo que el “uno por ciento del presupuesto del Ministerio tiene que ver con este programa, de ésto la relación con las fundaciones el 0,36%. Con todo lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas habríamos tomado más medidas previamente y no hubiéramos seguido con la continuidad de lo que veníamos antes. La verdad es que eso es responsabilidad para lo que vamos a construir y ya estamos con una nueva organización del Ministerio de aquí adelante, en lo que se refiere al trabajo con instituciones de estas características”. Foto de portada: Agencia ATON.