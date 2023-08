6b770363a3

d50bd4f4c4

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Consejera María Pardo (CS): “Vemos que las enmiendas de la derecha tratan un poco de llevarse la pelota para la casa” Si bien apuntó a un intento de la oposición de atrasar el trabajo del Consejo, destacó el rol de Chile Vamos en la articulación de acuerdos. "Este es el momento de demostrar que esas declaraciones de buenas intenciones eran una promesa real", dijo. Natalia Palma Domingo 6 de agosto 2023 9:12 hrs.

Compartir en

Ad portas de comenzar a sesionar en las comisiones para la revisión de las más de mil enmiendas presentadas al anteproyecto constitucional, la consejera de Convergencia Social y representante de la Región de Valparaíso, María Pardo, dijo esperar las razones detrás y “qué es lo que se pretende” con algunas de las modificaciones patrocinadas especialmente por el Partido Republicano, que a su juicio consideró que “en muchos aspectos son retrocesos civilizatorios”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso manifestó su inquietud sobre el retraso de la discusión, considerando que debió haber partido formalmente el pasado 1 de agosto. “A mí eso me complica, porque yo creo que es muy importante que tengamos la discusión pública, las comisiones son televisadas, aparecen en el canal de YouTube del Consejo y es importante que mantengamos ese vínculo con la ciudadanía y que nos sepamos explicar”, expresó. En ese sentido, afirmó que “nuestro objetivo es ponernos de acuerdo, pero para eso tenemos que darnos el tiempo de discutir y yo creo que lamentablemente se perdió la oportunidad de partir desde este momento, ha habido cierta dilación. Entonces, me parece bastante complejo el escenario, pero, en todo caso, ya a partir de la próxima semana vamos a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar”. Sobre esto último, remarcó que “nuestro trabajo es muy claro sobre lo que tenemos que hacer, no entiendo por qué se ha dilatado tanto. El reglamento y la misma Constitución nos señalan que lo que tenemos que hacer es trabajar en torno a las enmiendas presentadas para llegar a un acuerdo, para votarlas a fin de este mes en comisión y luego en septiembre en el Pleno”. Además, defendió los fundamentos con los que consejeros oficialistas insistirán a través de un recurso de reposición ante la Corte Suprema para impugnar las enmiendas de la oposición que buscan incorporar capítulos al anteproyecto de la Comisión Experta. “Este es un mecanismo institucional que se establece en la constitución, no en nada que esté fuera del proceso, sino un derecho que ejercimos legítimamente porque nos parecía que había un problema en la presentación de capítulos, de que nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir, de deliberar en torno a los mismos, porque no hay espacio para ello, de acuerdo con las etapas que se señalaron para el proceso”, mencionó la consejera. De hecho, Pardo dijo compartir sospechas sobre una eventual estrategia de la oposición de retrasar el trabajo del Consejo para zanjar una nueva propuesta constitucional, destacando que “es cosa de mirar el número de enmiendas que se presentaron. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos con el anteproyecto, porque entendemos que es un acuerdo transversal entre los distintos sectores políticos, por un compromiso para Chile”. “Sin embargo, vemos que las enmiendas que presenta la derecha, sobre todo republicanos, tratan un poco de llevarse un poco la pelota para la casa, de establecer una constitución para un solo sector y desconocer avances que hemos tenido en la consciencia, en la integración de grupos que han sido históricamente excluidos, de las mujeres en particular”, manifestó. Por lo mismo, enfatizó en que “lo que dice relación con el retroceso que se está planteando en materia del aborto en tres causales es una cuestión que no podemos admitir, es algo muy grave que afecta directamente a las mujeres en Chile. Creo que esas cuestiones no podemos dejarlas pasar”. Mientras en materia previsional aseveró que “sabemos que tenemos un sistema de pensiones que ya no da abasto, está agotado, es de público y notorio conocimiento que las AFP funcionan mal. Entonces, por qué la derecha está planteando que tenemos que rigidizar, que poner a nivel constitucional la existencia de las AFP, Cuando la oportunidad que tenemos hoy día es precisamente de abrir el futuro, de dar otras discusiones y llegar a otras soluciones que al final del día puedan mejorar la vida concreta de las personas mayores en Chile”. “Son temas muy importantes que tenemos que tratarlos con cautela. Creo que hay un aprendizaje también del proceso anterior de no rigidizar demasiadas materias en la constitución, sino de confiar en la democracia y por eso lo que nosotros estamos apuntando es a una constitución habilitante, que abra el futuro”, señaló. Asimismo, consideró importante el trabajo que pueda desempeñar Chile Vamos en la articulación entre las distintas fuerzas políticas, apuntando que el anteproyecto “es un acuerdo que Chile Vamos celebró mucho. Entonces, espero que eso todavía esté en la memoria reciente de ese sector y que se trabaje con responsabilidad, que la señal que dieron en las enmiendas que presentaron en conjunto con republicanos no hable de una posición rígida y poco flexible y espero que estén abiertos a llegar acuerdos transversales, porque quiero recordar que ellos están en esta posición de morigerar, de detener los retrocesos de la ultraderecha”. “Hasta ahora, he visto en varios consejeros tanto de mi sector, pero también de la contraparte alguna voluntad en ese sentido, pero creo que ahora llegó ‘la hora de los quiubos’. Este es el momento en que efectivamente tenemos que demostrar que esas declaraciones de buenas intenciones daban cuenta de una promesa real”, expresó.

Ad portas de comenzar a sesionar en las comisiones para la revisión de las más de mil enmiendas presentadas al anteproyecto constitucional, la consejera de Convergencia Social y representante de la Región de Valparaíso, María Pardo, dijo esperar las razones detrás y “qué es lo que se pretende” con algunas de las modificaciones patrocinadas especialmente por el Partido Republicano, que a su juicio consideró que “en muchos aspectos son retrocesos civilizatorios”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso manifestó su inquietud sobre el retraso de la discusión, considerando que debió haber partido formalmente el pasado 1 de agosto. “A mí eso me complica, porque yo creo que es muy importante que tengamos la discusión pública, las comisiones son televisadas, aparecen en el canal de YouTube del Consejo y es importante que mantengamos ese vínculo con la ciudadanía y que nos sepamos explicar”, expresó. En ese sentido, afirmó que “nuestro objetivo es ponernos de acuerdo, pero para eso tenemos que darnos el tiempo de discutir y yo creo que lamentablemente se perdió la oportunidad de partir desde este momento, ha habido cierta dilación. Entonces, me parece bastante complejo el escenario, pero, en todo caso, ya a partir de la próxima semana vamos a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar”. Sobre esto último, remarcó que “nuestro trabajo es muy claro sobre lo que tenemos que hacer, no entiendo por qué se ha dilatado tanto. El reglamento y la misma Constitución nos señalan que lo que tenemos que hacer es trabajar en torno a las enmiendas presentadas para llegar a un acuerdo, para votarlas a fin de este mes en comisión y luego en septiembre en el Pleno”. Además, defendió los fundamentos con los que consejeros oficialistas insistirán a través de un recurso de reposición ante la Corte Suprema para impugnar las enmiendas de la oposición que buscan incorporar capítulos al anteproyecto de la Comisión Experta. “Este es un mecanismo institucional que se establece en la constitución, no en nada que esté fuera del proceso, sino un derecho que ejercimos legítimamente porque nos parecía que había un problema en la presentación de capítulos, de que nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir, de deliberar en torno a los mismos, porque no hay espacio para ello, de acuerdo con las etapas que se señalaron para el proceso”, mencionó la consejera. De hecho, Pardo dijo compartir sospechas sobre una eventual estrategia de la oposición de retrasar el trabajo del Consejo para zanjar una nueva propuesta constitucional, destacando que “es cosa de mirar el número de enmiendas que se presentaron. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos con el anteproyecto, porque entendemos que es un acuerdo transversal entre los distintos sectores políticos, por un compromiso para Chile”. “Sin embargo, vemos que las enmiendas que presenta la derecha, sobre todo republicanos, tratan un poco de llevarse un poco la pelota para la casa, de establecer una constitución para un solo sector y desconocer avances que hemos tenido en la consciencia, en la integración de grupos que han sido históricamente excluidos, de las mujeres en particular”, manifestó. Por lo mismo, enfatizó en que “lo que dice relación con el retroceso que se está planteando en materia del aborto en tres causales es una cuestión que no podemos admitir, es algo muy grave que afecta directamente a las mujeres en Chile. Creo que esas cuestiones no podemos dejarlas pasar”. Mientras en materia previsional aseveró que “sabemos que tenemos un sistema de pensiones que ya no da abasto, está agotado, es de público y notorio conocimiento que las AFP funcionan mal. Entonces, por qué la derecha está planteando que tenemos que rigidizar, que poner a nivel constitucional la existencia de las AFP, Cuando la oportunidad que tenemos hoy día es precisamente de abrir el futuro, de dar otras discusiones y llegar a otras soluciones que al final del día puedan mejorar la vida concreta de las personas mayores en Chile”. “Son temas muy importantes que tenemos que tratarlos con cautela. Creo que hay un aprendizaje también del proceso anterior de no rigidizar demasiadas materias en la constitución, sino de confiar en la democracia y por eso lo que nosotros estamos apuntando es a una constitución habilitante, que abra el futuro”, señaló. Asimismo, consideró importante el trabajo que pueda desempeñar Chile Vamos en la articulación entre las distintas fuerzas políticas, apuntando que el anteproyecto “es un acuerdo que Chile Vamos celebró mucho. Entonces, espero que eso todavía esté en la memoria reciente de ese sector y que se trabaje con responsabilidad, que la señal que dieron en las enmiendas que presentaron en conjunto con republicanos no hable de una posición rígida y poco flexible y espero que estén abiertos a llegar acuerdos transversales, porque quiero recordar que ellos están en esta posición de morigerar, de detener los retrocesos de la ultraderecha”. “Hasta ahora, he visto en varios consejeros tanto de mi sector, pero también de la contraparte alguna voluntad en ese sentido, pero creo que ahora llegó ‘la hora de los quiubos’. Este es el momento en que efectivamente tenemos que demostrar que esas declaraciones de buenas intenciones daban cuenta de una promesa real”, expresó.