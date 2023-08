fff140d54b

Nacional Política Proceso Constituyente Expresidenta Michelle Bachelet por anteproyecto constitucional: “Lo votaría a favor” En el Consejo, la ex mandataria remarcó la necesidad de enfocarse “en lo que nos une y no en posiciones personales ni partidarias". Además, dijo echar de menos la ausencia de lo colectivo ante la distancia ciudadana sobre el proceso. Natalia Palma Lunes 7 de agosto 2023 19:03 hrs.

En el marco de una nueva sesión de la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, la expresidenta Michelle Bachelet entregó sus apreciaciones sobre el anteproyecto de la nueva constitución, manifestando, además, su disposición a aprobar el texto. Tratándose de la tercera visita de un exmandatario a la instancia, la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que “quiero valorar la labor que cada uno y cada una de ustedes están haciendo, como valor tanto el rol de los consejeros como de los comisionados. Me leí entero este anteproyecto, no sé cuántos chilenos se van a leer el proyecto que salga de acá, pero yo, si fuera algo parecido a esto (el anteproyecto), yo votaría a favor”. “Todos perdieron algo y todos ganaron algo, es decir, se hizo un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una forma de llegar a acuerdo con lo que todos podemos convivir”, afirmó, añadiendo que “es de la mayor relevancia entregar a Chile la posibilidad de encontrarse y dar un curso institucional, pacífico, con reglas claras a sus conflictos”. La exjefa de Estado recalcó a los presentes la necesidad de enfocarse “en lo que nos une y no en posiciones personales ni partidarias, porque la constitución debe ser un marco en el que quepamos todos y todas”. Así, sobre los contenidos del anteproyecto se mostró de acuerdo con la instalación del umbral de 5% para partidos políticos, la incorporación de la iniciativa popular de ley, el límite a la reelección del cargo a Presidente de la República y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; mientras que, en materia de enmiendas, respaldó la consagración de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Creo que las mujeres son las que toman sus propias decisiones, las mujeres tienen derecho a decidir si quieren tener hijos o no, el número de hijos. Lo que el Estado no puede hacer es imponerle a una mujer una posición, creo que el Estado lo que tiene que hacer es ofrecer opciones para que las personas de acuerdo a sus propias creencias, su religión, su vida, pueda tomar las mejores decisiones”, expresó. Respecto de los tratados internacionales, desestimó que estos impliquen una limitación de la soberanía nacional y destacó que, por el contrario, “son elementos esenciales que permiten mejorar, porque cuando uno ha firmado tratados y tiene que presentar cada cierto número de años el reporte país, cada ocho años, uno va a presentar lo que ha avanzado. Entonces, es importante, por un lado, porque puede mejorar los estándares de derechos humanos no sólo políticos y civiles, también sociales, económicos, culturales, medioambientales”. Asimismo, la expresidenta consideró que la discusión en torno a la salud y las pensiones es materia de ley, indicando que “no se deben constitucionalizar ni las isapres ni las AFP. Más allá del problema que están pasando las isapres, hay que revisar el modelo y obviamente sí con proveedores públicos y privados. Por otro lado, fíjense que el 80% de los chilenos, que son los que ustedes representan, son Fonasa”. “Entonces, también hay que mejorar Fonasa, hay que fortalecerlo, pero me parecería un poquito un despropósito constitucionalizar las isapres cuando sólo el 20% pertenece a isapres, pero, además, porque no es materia de constitución, es materia de ley, lo mismo las AFP”, aseveró. Por otra parte, frente a las consultas de diversos consejeros sobre la distancia que siente la ciudadanía respecto al actual proceso, Bachelet apuntó que “van a tener que colocarse en el rol de pensar que, para ninguno de ustedes, que puedan tener miradas de futuro legítimas, no sería una buena señal el que no fueran capaces de ponerse de acuerdo o que saquen una constitución con ciertas ideas que no representan a todos. Creo que es un dilema político”. Además, sostuvo que “el segundo dilema político es que todas las campañas fueron sobre seguridad. Entonces, creo que hay gente que creyó que la seguridad se iba a resolver con esta constitución y la seguridad nunca se ha resuelto con ninguna constitución”. “Yo veo a la gente muy alejada del proceso, no tiene suficiente información, no conoce el anteproyecto (…) Pensaba que era una herencia de la dictadura, pero leyendo las memorias de don Patricio Aylwin, parece que los chilenos somos individualistas hace harto rato, no es solamente un modelo neoliberal. Lo que echo de menos de la sociedad chilena es la ausencia de lo colectivo, la ausencia de más solidaridad, la ausencia de ese ‘nosotros’. Esta constitución debiera poder, de alguna manera, poder sentirnos nosotros, sentirnos parte de la misma nación, que sintamos que nos representa”, manifestó.

