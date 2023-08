Gabriel Boric: “Yo no me he llevado plata, y los que lo hagan tienen que pagar”

4c177032ea

Con motivo del Día del Niño, el Presidente Gabriel Boric realizó ayer un live en su cuenta de Instagram con más de 10 mil personas conectadas. El mandatario contestó mensajes de los niños, pero también abordó la contingencia nacional, especialmente el Caso Convenios. “No tengan ni una duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”, dijo Boric respecto a esta polémica de las fundaciones. También recordó que “instalamos una comisión para que nos haga recomendaciones de cómo mejorar el estándar del Estado, queremos hacer anuncios pronto”. Además, adelantó que este lunes “vamos a promulgar una ley contra los delitos económicos, pero sepan que para mí es muy importante y no podemos tolerar estos delitos. No se puede meter las cosas bajo la alfombra”. En el live, una persona le preguntó “¿cuánta plata se ha llevado?”, a lo que el mandatario respondió: “Yo no me he llevado plata, jamás, y los que lo hagan tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”. En cuanto a la reforma previsional, señaló que “queremos subirle las pensiones las personas mayores, estamos votando el proyecto de Ley de la Reforma de Pensiones. Ha costado llegar acuerdos en el mundo político pero creo que si ponemos por delante los interese de los chilenos en vez de las peleas, vamos a lograrlo”. Fuente: ATON Chile.

