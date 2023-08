4c177032ea

Nacional Política Macarena Lobos: “Sin duda que el caso Convenios nos hace un flaco favor a la idea de querer que el Estado tenga más recursos” La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia se refirió al escenario legislativo que enfrenta el pacto fiscal considerando el contexto político que vive el país. Además, hizo un llamado a los distintos sectores a sentarse a la mesa. Diario UChile Lunes 7 de agosto 2023 12:10 hrs.

Tras una intensa semana dado el anuncio de la propuesta de pacto fiscal del Gobierno, la subsecretaria del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió en esta jornada al escenario que enfrenta de ahora en adelante el Ejecutivo con miras a destrabar cualquier oposición respecto a la iniciativa. En conversación con la primera edición de Radioanálisis la autoridad destacó que el proyecto presentado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, no es “una visión solo del Ejecutivo, sino que ha recogido propuestas que se han ido recabando a través de estos meses de conversaciones“. Por lo tanto, Lobos señaló que la invitación ahora es a sumarse porque la propuesta recoge diagnósticos compartidos “respecto de las necesidades de la población en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguridad y, por tanto, nos parece muy relevante que todos tengamos la apertura de miras para sentarnos a conversar y poder arribar a un acuerdo respecto del pacto fiscal. Acá estamos muy abiertos, el Ejecutivo ha mostrado flexibilidad, lo importante aquí son los objetivos y estamos muy dispuestos a evaluar los instrumentos”. La subsecretaria también precisó que esta propuesta, con la que espera contar con la misma buena disposición que tuvo la ley de Royalty minero en el Congreso Nacional, buscar sumar elementos que permiten “una mirada mucho más amplia y coherente más allá solo del financiamiento tributario como son el impulso al crecimiento, el tema de la reforma del Estado y un seguimiento y monitoreo de lo que vayamos acordando en el marco de la discusión del pacto fiscal”. Además, Lobos declaró que para llegar a esta propuesta de pacto fiscal hubo “un proceso amplio de reuniones con distintos actores económicos, sociales, políticos, un diálogo social que se desarrolló entre abril y mayo, una consulta ciudadana y, por tanto, en la práctica muchos partidos se han sentado en la mesa, han hecho propuestas y el equipo del Ministerio de Hacienda ha recogido parte importante de ellas”. “Yo espero que quienes hoy día mantienen su cerrazón a sentarse a la mesa puedan dar el paso“, afirmó la autoridad. En esa línea, respecto al futuro del proyecto en el Congreso Nacional, la subsecretaria del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia declaró que “el tema de minoría parlamentaria es un hecho objetivo en ambas cámaras y por tanto supone un desafío aún mayor porque uno tiene que construir una base de acuerdo más allá de las coaliciones que sustentan el Gobierno para poder materializar las transformaciones que la ciudadanía demande”. Sin embargo, señaló que hay objetivos en temas como pensiones o el sistema nacional de cuidado, entonces a raíz de eso los distintos sectores tienen “el desafío y la necesidad de sentarnos y de llegar a un acuerdo respecto de los instrumentos que nos permita alcanzarlo y nosotros como Ejecutivo no vamos a sesgar en esa voluntad de diálogo y conversar todo lo que sea necesario con todas y todos los actores dentro y fuera del Parlamento para poder avanzar”. Consultada por cómo están pensando comunicacionalmente esta materia a la ciudadanía, la subsecretaria respondió que al ser un tema tributario es bastante técnico por lo que cuesta ser comprensible. “Por eso, yo creo que es muy importante cuestionar qué no hicimos y ahí un mea culpa tal vez, con la relevancia que requería en la reforma tributaria, es asociar los ingresos a las necesidades y prioridades de gastos que tenemos. Entonces, cuando uno le dice a las personas ‘mire, con estos recursos vamos a poder incrementar el valor de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos o vamos a poder generar un sistema de cuidados o una sala cuna universal para efectos de que las madres no tengan una barrera de entrada al mercado del trabajo y no exista la restricción de 20 trabajadores para que exista una sala cuna (…) Creo que es mucho más fácil para la ciudadanía con cuestiones concretas poder ver en qué se va a traducir esta reforma tributaria”, agregó Lobos. Además, la subsecretaria indicó que eso se puede visualizar en cuanto a la modernización del Estado y al monitoreo para garantizar la trazabilidad, es decir, “que la gente vea que el Estado efectivamente se hace cargo de usar con responsabilidad y de buena manera los impuestos pagados por los contribuyentes y que ellos vean que los esfuerzos que se están haciendo con esos esfuerzos tiene un correlato concreto en la satisfacción de las necesidades cotidianas de ellos”. En ese aspecto, Lobos dijo que “sin duda que el caso Convenios nos hace un flaco favor a la idea de querer que el Estado tenga más recursos porque aquí lo que tenemos que garantizar es que va a haber un buen uso de recursos públicos de manera transparente, eficiente y oportuna”. Sin embargo, precisó que desde el Ejecutivo se están realizando los esfuerzos para garantizar, por ejemplo, con la comisión ministerial de expertos propuestas de regulaciones a transferencias a fundaciones. “Aquí se han mezclado muchas cosas y se han dicho cuestiones que efectivamente no se condicen con la realidad como, por ejemplo, una cosa efectivamente son los gobiernos regionales que tienen autonomía versus el gobierno central. Adicionalmente se ha planteado que este Gobierno habría bajado los estándares respecto a los gobiernos regionales y eso quiero ser categórica que no es así. De hecho los casos que se están investigando por la justicia tienen que ver con la aplicación de la ley anterior de presupuestos y no la ley vigente de presupuesto”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON

