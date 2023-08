3873856b54

Nacional Política Senador Gastón Saavedra y debate interno del Partido Socialista: "Debemos centralizar la discusión en lo importante" El parlamentario se refirió al rol que debe tomar su partido para respaldar una salida política producto del Caso Convenios. En ese sentido, comentó algunas modificaciones que, a su juicio, debe presentar la Ley de Presupuesto 2024. Diario UChile Martes 8 de agosto 2023 10:44 hrs.

Para “direccionar las opiniones” declaró el senador socialista, Gastón Saavedra, se llevará a cabo este martes una reunión entre militantes del PS y que tendrá especial atención en las repercusiones del Caso Convenios. En la cita para esta noche además se discutirán ciertas diferencias respecto del tono de las críticas que han sido emitidas por algunos parlamentarios del partido contra el manejo del Ejecutivo en el actual contexto político, según consignó La Tercera PM. En ese marco, en conversación con la primera edición de Radioanálisis el senador por la región del Biobío declaró que esta cita es parte de un ciclo de reuniones recurrentes que suceden entre las bancadas de parlamentarios, que incluye a la mesa directiva y a ministros de Estado, como el secretario de la Segpres, Álvaro Elizalde, y que “no es nada nuevo esto”. Sin embargo, declaró que la discusión en torno a las actitudes de algunos militantes del PS -que se podría llegar a dar- “tiene que ser con alturas de miras, el Partido Socialista es un partido deliberante que permite la libertad de opinión y evidentemente eso puede provocar, y no lo desconozco, algunas situaciones que pueden aparecer como llamativas respecto de diferencias de opinión que pueden darse, pero no es más que eso”. En ese sentido, Saavedra también manifestó que existen hechos como el de Democracia Viva que no se pueden ocultar y da para realizar comentarios, pero cree que hubo una “exacerbación de situaciones” que no corresponde. Respecto a si las declaraciones contra el gobierno, con el tono crítico de parlamentarios del PS, contribuyen a avanzar en reformas importantes, el senador declaró que “tenemos que hacer ese esfuerzo, por eso esta cena y por eso todas las reuniones que se tengan que hacer para poder ir volviendo a centralizar la discusión en lo importante“. “No se trata, como lo ha dicho Fidel (Espinoza), de acallarlo pero sí direccionar nuestras opiniones en función de tener un oficialismo más bien detrás de una agenda política que hoy día no tenemos“, afirmó Saavedra. En su caso, el senador dijo que sus declaraciones han sido una “crítica política frente a hechos que son de conocimiento público y sí han dañado al Presidente y sí han dañado al Gobierno y eso no lo podemos soslayar. Y eso requiere sí de resoluciones prontas que han venido dilatándose en el tiempo y que el único que tiene facultades para eso es el Presidente de la República“. Consultado si se refiere a una eventual salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Saavedra respondió que “no he dicho ni voy a decir ni voy a pedir nombres, esas son facultades presidenciales en las que yo no me inmiscuyo, el Presidente tendrá que decir ‘vamos a enfrentar de esta forma esta situación'”. Respecto a la pronta discusión de la ley del Presupuesto 2024, el senador Saavedra dijo que “allí es donde está el piso de todo lo que hemos vivido estos días, entonces debe tener medidas correctivas y para eso es que es necesario que las bancadas se junten y tengan una sola opinión a partir de lo que el Presidente de la República nos plantee, de ver cómo corregimos las cosas que hay que corregir porque convengamos que lo que era bueno, por ejemplo, el traspaso de facultades a libre discreción de los gobernadores, resultó al final un daño más que un efecto positivo“. “No resultó lo que se hizo y, por tanto, la discrecionalidad va a tener que quitarla. Todo lo que usted haga tiene que ser con controles y tiene que ser con exigencias al mérito de las organizaciones privadas que postulan a este tipo de presupuestos. No vamos a desechar la relación público-privada en la gobernanza del país, pero eso tenemos que fortalecerlo con más controles”, agregó el senador. Además, el parlamentario declaró que “esto vamos a tener que seguramente pactarlo con la derecha guste o no guste porque no tenemos los votos para aprobar todo esto porque el presupuesto de la nación puede quedar hecho trizas si es que no hay acuerdos políticos pronto y allí sí que vamos a tener un problema”. Revisa la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON

