Derechos Humanos Nacional Política INDH presenta “Rehuir el Olvido”, sitio web donde muestra vulneraciones a los DD.HH. ocurridas en las últimas tres décadas Entre los casos incorporados en la nueva plataforma del INDH, se encuentran los de Vinicio Poblete (2001), Joane Florvil (2017) y Camilo Catrillanca (2018). En todos se vulneró una serie de derechos. Diario UChile Miércoles 9 de agosto 2023 11:51 hrs.

El Área de Memoria, Archivos y Documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acaba de lanzar la plataforma web “Rehuir el Olvido”. La herramienta, que se puede encontrar dentro del sitio INDH.cl, busca mostrar vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos 30 años. Son casos que afectaron particularmente a personas que son de grupos de especial protección. La directora del INDH, Consuelo Contreras, dijo que mediante esta plataforma “se busca que los casos puedan empoderarse en la memoria histórica, desde el énfasis de los derechos humanos y la reflexión. Nuestra atención está en las personas que pertenecen a grupos que debido a diversas razones tienen mayores dificultades para el resguardo y defensa de sus derechos”. La nómina se hizo con múltiples variables. Entre ellas, que el hecho condujera a un cambio jurídico, legislativo o de políticas públicas, a nivel internacional o internacional. También, que en su momento haya tenido impacto en la opinión pública. Además, que el INDH generara recomendaciones o acciones. Y, por último, que estos hechos condujeran a una revisión o a un debate sobre los derechos humanos. El nombre “Rehuir el Olvido” se debe a que el objetivo de estos documentos es, precisamente, impedir que los casos queden abandonados. De este modo, se busca que ellos y las consecuencias que trajeron se encuentren presentes, en especial para evitar su repetición. Así, se constituirán en hitos fundamentales que pasarán a formar parte de la memoria reciente de Chile. Casos de “Rehuir el Olvido” Entre los casos que se han considerado en la partida de la plataforma, se encuentran los siguientes: • Vinicio Poblete Vilches (2001) Vinicio Poblete tenía 76 años cuando falleció en el Hospital Sótero del Río por una insuficiencia respiratoria. Él y su familia sufrieron negligencias y malos tratos médicos. Como no existía claridad sobre las causas de su muerte, la familia recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal responsabilizó al Estado por no haber brindado tratamiento intensivo en un plazo razonable. Esta sentencia sería la primera sobre el derecho a la salud de una persona adulta mayor. • Joane Florvil (2017) Joane Florvil fue una joven haitiana que acudió a la Municipalidad de Lo Prado a pedir ayuda por el robo de sus documentos de identidad. Como no podía comunicarse en castellano, dejó a su bebé con un guardia y salió por un traductor. Por eso la acusaron de abandonar al niño. No sólo fue detenida, sino humillada y víctima de discriminación racial de policías y medios de comunicación. Murió ante la desesperanza de recuperar a su hija. El caso es un ejemplo de vulneraciones del derecho a no ser discriminado por nacionalidad o color de piel y del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. • Camilo Catrillanca (2018) Este joven comunero mapuche fue asesinado por un carabinero durante un procedimiento policial. El caso generó protestas, además de cuestionamientos desde figuras políticas, organizaciones de la sociedad civil y el INDH. La historia de Camilo Catrillanca se sumó a varios más de violencia policial en La Araucanía desde el retorno de la democracia. El asesinato no sólo vulneró un derecho fundamental como el derecho a la vida. También, diversos tratados que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

