19789f1d97

9fbea1f3db

Nacional Política Iván Flores y la nueva acusación constitucional: “A la gente le preocupa más cómo le resuelven los problemas” El senador de la DC afirmó que ve al Ejecutivo un poco alejado del diálogo y a una “derecha que se ha endurecido, porque ya sacó la cuenta de que hoy día el Gobierno tiene oposición dentro de sus propias filas”. Diario UChile Miércoles 9 de agosto 2023 10:16 hrs.

Compartir en

El senador de la Democracia Cristiana por la Región de Los Ríos, Iván Flores, planteó que la gente está más preocupada de cómo se le resuelven sus problemas cotidianos que el anuncio de una nueva acusación constitucional, esta vez contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador indicó que el Ejecutivo enfrenta no sólo problemas para implementar las distintas reformas de su programa, sino la capacidad de dialogar con una derecha cada vez más dura y con el incremento de la oposición, incluso desde sus propias filas. Flores indicó que el Gobierno “pasa de una dificultad a otra y de la incapacidad de poder anticiparse y poder intentar contenerlas”. No obstante, afirmó que lo que la ciudadanía quiere es que se avance en la reforma previsional, en seguridad pública e “intentemos resolver con los problemas que hay en salud pública (…) porque es un ministerio bastante lento para reaccionar a lo que la gente espera”, como las listas de espera, enfrentar los problemas post pandemia, entre otros. “Hay cuestiones que a la gente sí le importa y toda esta chimuchina que significa dimes y diretes, amenazas (…) la verdad es que la gente está bastante cabreada y anunciar una nueva acusación constitucional en ese contexto, creo que a la gente le preocupa más cómo le resuelven los problemas que tenemos, más que los líos de desencuentros políticos”, precisó. En el escenario de la segunda acusación contra el ministro Jackson, el senador afirmó que el Gobierno debe entender que “siendo minoría en el Congreso Nacional, la agenda legislativa y las reformas ofrecidas al país se dificultan y por lo tanto, el escenario de que aquí venimos los campeones, nosotros vamos a hacer todo lo que queremos hacer y Congreso Nacional va a tener que hacer lo que nosotros queramos, eso se terminó hace rato”. Explicó que si bien desde el principio se hablaba de un empate, hubo varios parlamentarios que se encargaron de girar y quitar ese equilibrio y hoy “claramente el Gobierno está en minoría y esa minoría se ha ido acrecentando producto, creo, de la falta de oficio o en la falta de comprensión en que no hay ninguna posibilidad de avanzar frente a una oposición que también ha venido aprendiendo a ser cada vez más dura, que la única manera es dialogar, de convencer, no a empujones”. Flores agregó que “ya no sólo es la oposición de la derecha que se ha endurecido, porque ya sacó la cuenta de que hoy día el Gobierno tiene oposición dentro de sus propias filas. No he escuchado opiniones más duras frente al Gobierno, a la institución, pero también a personeros del Ejecutivo, que de parlamentarios del Partido Socialista y no es uno, son varios, y los mismos dimes y diretes con otros del oficialismo”. En ese sentido, el senador dijo que ve un poco lejano al Ejecutivo ya que en su opinión, “seguimos en un ambiente donde el esfuerzo por convencer y dialogar todavía no llega a un estatus que permita al oficialismo recuperarse un poco y asegurar que cosas que son muy buenas para la ciudadanía, donde ahí sí creo que la derecha está haciendo un gallito bastante indebido. Claro, en política uno puede ver muchas cosas, pero primero tiene que estar la ciudadanía dentro de nuestros objetivos de acción”. Sobre este punto, Flores precisó que eso es lo que pasa con la reforma de pensiones donde la discusión y la posición impuesta por la derecha ha impedido avanzar, ya que más allá de los guarismos, la discusión retrocedió y la gente sigue esperando. “Es recontra complejo llegar a viejo, solo y además pobre, sin que haya una respuesta de parte del Estado en términos de salud, de vivienda y seguridad”, puntualizó. Revisa la entrevista completa aquí:

El senador de la Democracia Cristiana por la Región de Los Ríos, Iván Flores, planteó que la gente está más preocupada de cómo se le resuelven sus problemas cotidianos que el anuncio de una nueva acusación constitucional, esta vez contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador indicó que el Ejecutivo enfrenta no sólo problemas para implementar las distintas reformas de su programa, sino la capacidad de dialogar con una derecha cada vez más dura y con el incremento de la oposición, incluso desde sus propias filas. Flores indicó que el Gobierno “pasa de una dificultad a otra y de la incapacidad de poder anticiparse y poder intentar contenerlas”. No obstante, afirmó que lo que la ciudadanía quiere es que se avance en la reforma previsional, en seguridad pública e “intentemos resolver con los problemas que hay en salud pública (…) porque es un ministerio bastante lento para reaccionar a lo que la gente espera”, como las listas de espera, enfrentar los problemas post pandemia, entre otros. “Hay cuestiones que a la gente sí le importa y toda esta chimuchina que significa dimes y diretes, amenazas (…) la verdad es que la gente está bastante cabreada y anunciar una nueva acusación constitucional en ese contexto, creo que a la gente le preocupa más cómo le resuelven los problemas que tenemos, más que los líos de desencuentros políticos”, precisó. En el escenario de la segunda acusación contra el ministro Jackson, el senador afirmó que el Gobierno debe entender que “siendo minoría en el Congreso Nacional, la agenda legislativa y las reformas ofrecidas al país se dificultan y por lo tanto, el escenario de que aquí venimos los campeones, nosotros vamos a hacer todo lo que queremos hacer y Congreso Nacional va a tener que hacer lo que nosotros queramos, eso se terminó hace rato”. Explicó que si bien desde el principio se hablaba de un empate, hubo varios parlamentarios que se encargaron de girar y quitar ese equilibrio y hoy “claramente el Gobierno está en minoría y esa minoría se ha ido acrecentando producto, creo, de la falta de oficio o en la falta de comprensión en que no hay ninguna posibilidad de avanzar frente a una oposición que también ha venido aprendiendo a ser cada vez más dura, que la única manera es dialogar, de convencer, no a empujones”. Flores agregó que “ya no sólo es la oposición de la derecha que se ha endurecido, porque ya sacó la cuenta de que hoy día el Gobierno tiene oposición dentro de sus propias filas. No he escuchado opiniones más duras frente al Gobierno, a la institución, pero también a personeros del Ejecutivo, que de parlamentarios del Partido Socialista y no es uno, son varios, y los mismos dimes y diretes con otros del oficialismo”. En ese sentido, el senador dijo que ve un poco lejano al Ejecutivo ya que en su opinión, “seguimos en un ambiente donde el esfuerzo por convencer y dialogar todavía no llega a un estatus que permita al oficialismo recuperarse un poco y asegurar que cosas que son muy buenas para la ciudadanía, donde ahí sí creo que la derecha está haciendo un gallito bastante indebido. Claro, en política uno puede ver muchas cosas, pero primero tiene que estar la ciudadanía dentro de nuestros objetivos de acción”. Sobre este punto, Flores precisó que eso es lo que pasa con la reforma de pensiones donde la discusión y la posición impuesta por la derecha ha impedido avanzar, ya que más allá de los guarismos, la discusión retrocedió y la gente sigue esperando. “Es recontra complejo llegar a viejo, solo y además pobre, sin que haya una respuesta de parte del Estado en términos de salud, de vivienda y seguridad”, puntualizó. Revisa la entrevista completa aquí: