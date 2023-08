947857fe25

04577d713e

Deportes Chile y sus rivales ya tienen nómina para la fase de grupos de Copa Davis Este lunes se confirmaron los jugadores que integrarán cada equipo en la fase de grupos, donde solamente los dos primeros de la zona avanzarán a la ronda final que se disputará a fin de año en España. Diario UChile Lunes 14 de agosto 2023 12:36 hrs.

Falta menos de un mes para que Chile dispute la fase de grupos de Copa Davis, donde el elenco nacional enfrentará por la zona A al campeón Canadá, el local Italia y Suecia. Y el conjunto capitaneado por Nicolás Massú ya sabe a los jugadores que enfrentará en cada país, pues este lunes se confirmó las nóminas para la eliminatoria. El gran favorito del grupo, Italia, contará con un equipazo compuesto por Jannik Sinner (6°), quien viene de conquistar en Toronto el primer Masters 1000 de su carrera, Lorenzo Musetti (18°), Matteo Berrettini (38°), Simone Bolelli (43° en dobles) y Fabio Fognini (80° en duplas). En tanto, Canadá, que es el campeón defensor y rival a vencer de Chile para avanzar a cuartos, tendrá una sensible baja, pues no podrá contar con Félix Auger-Aliassime (14°). Y si bien está Denis Shapovalov (22°), los norteamericanos también podrían sufrir su ausencia, debido a que todavía no se recupera de una lesióna a la rodilla que le obligó a restarse de Toronto y del Masters 1000 de Cincinnati y lo tiene en duda para el US Open. Con esto, aumentan las chances de Massú y compañía. Por su lado, ya se sabía que Suecia no tendría a su gran figura, Mikael Ymer (81°), quien fue castigado con 18 meses tras faltar a tres controles antidopaje y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró que el jugador tiene “un alto grado” de culpa en estas ausencias. Su hermano Elias Ymer será el puntal del conjunto escandinavo que contará con Leo Borg, nada menos que el hijo de 20 años de la leyenda del tenis Bjorn Borg. Respecto al elenco nacional, Nicolás Jarry (26°), Cristian Garin (91°), Alejandro Tabilo (112°), Tomás Barrios (119°) y Gonzalo Lama (372°) serán los representantes que irán por la hazaña. Consignar que Chile disputará la fase de grupos de la Copa Davis 2023 en Bologna, entre el 12 y 17 de septiembre, donde solamente los dos primeros de la zona avanzarán a la ronda final que se disputará a fin de año en España. ITALIA: Jannik Sinner (6°), Lorenzo Musetti (18°), Matteo Berrettini (38°), Simone Bolelli (43° en dobles), Fabio Fognini (80° en dobles). CANADÁ: Denis Shapovalov (22°), Vasek Pospisil (168°), Gabriel Diallo (134°), Alexis Galarneau (196°). SUECIA: Elias Ymer (181°), Dragos Madaras (202°), Leo Borg (407°), Filip Bergevi (190° en dobles), Andre Goransson (69° en dobles). Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

