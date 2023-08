2f76727bd9

Internacional Gilberto Aranda y escenario político en Argentina: “No me atrevería a decir que es una carrera corrida y que ya Milei ganó” Según el académico, los comicios de octubre se verán influenciados por votos "anticuerpos" que alejarían al libertario de la presidencia y darían oportunidad al candidato peronista, Sergio Massa y a la derecha tradicional con Patricia Bullrich. Diario UChile Miércoles 16 de agosto 2023 11:37 hrs.

A tres días de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, interpretar los resultados y el escenario político se ha vuelto el foco tras las contundente votación del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en miras de los comicios presidenciales de octubre. Ante las afirmaciones que ya le atribuyen una segura victoria al candidato de la ultraderecha, el doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, calificó como “destemplada” este tipo de reacciones y, en su lugar, precisó que “tuvimos una PASO donde la diferencia entre el primer y tercer lugar, en tanto conglomerados, es de tres puntos”. En esa línea, anticipó que “en las elecciones de octubre ya la gente no va a votar por quien mejor lo representa o por quien de alguna manera es más duro con el sistema político, sino más bien me parece que vamos a tener muchos votos de anticuerpos y Milei todavía tiene anticuerpos muy grandes. Con esto no quiero decir que no va a figurar en el primer o segundo lugar, lo que quiero decir es que entre el primer y tercer lugar todo está abierto”. En ese contexto, coincidió con otros analistas políticos para quienes en la sociedad Argentina hubo en esta oportunidad un “voto bronca” dado que “buscaron al candidato que fuera más duro contra su sistema que tiene cabreado, dicho en buen chileno, a todos y a todas“. En cuanto a la figura de Javier Milei, el académico mencionó que el populismo que se le atañe a su figura también es parte de la forma en que se erigió el peronismo hace 80 años. Entonces, “estamos dentro de un código populista que es bastante común en Argentina, lo que ocurre es que tenemos un candidato que parece un tanto extraño para las coordenadas políticas argentinas donde lo que ha primado es un Estado omnipresente con un discurso de justicia social y nacionalismo que han estado muy presentes en las últimas ocho décadas y donde tenemos, en ese sentido, un candidato que va un poco en contra de esa tradición”. De hecho, Aranda afirmó que el candidato de La Libertad Avanza es la “máxima versión del neoliberalismo“, pues además ha anunciado recortes en varios servicios públicos que actualmente benefician a la sociedad argentina. “Milei lo que hace es exagerar y pasarse al otro lado decir ‘no, esto es mucha grasa de un sistema que depende de aquello’, así que ciertamente esto es un voto bronca con un grado importante y, por lo tanto yo no me atrevería a decir que Milei no va a estar en primer o segundo lugar en octubre, así como están las cosas lo que no me atrevería a decir es que es una carrera corrida y que ya Miley ganó, por el contrario, me parece que el espectro está bastante abierto y ahora van a entrar a tallar otros elementos”, agregó el académico. Las elecciones que derivan de las PASO, señaló Aranda, “están mucho más depuradas porque nadie que tenga menos de un 1,5 pasa y, por lo tanto, ya no vas a tener 15 candidatos de la papeleta, si no vas a tener cinco o seis dentro de eso, me parece que los tres tienen chance“. En cuanto al escenario en Sudamérica, tomando de ejemplo lo sucedido en España con el avance de la ultraderecha, el académico mencionó que “la conducción de Sánchez leyó bastante bien las coordenadas y ha hecho un ejercicio de política que hasta el momento está rindiendo frutos, vamos a ver si definitivamente lo es en los próximos meses. Por el momento, pareciera que logró al menos frenar el avance de la derecha, pero esto sobre la base de que hubo una campaña de polarización previa de las derechas donde el lema era derogar al “sanchismo”. Además, Aranda recalcó que la estrategia de Sánchez fue dejar que la gente mirara la disputa entre la derecha tradicional y la ultraderecha para de esa forma tomar una decisión. En el caso de Sudamérica, el académico declaró que “tengo la impresión de que aquí en esta parte del mundo no siempre es así y hay harto autogol, error no forzado, en el caso argentino ciertamente lo que ha hecho Milei es golpear a un sistema político muy desacreditado lo que le ha ganado particularmente entre el segmento etario más joven una importante adhesión ya a nivel nacional”. Sin embargo, Aranda mencionó que ahora viene a influenciar las identidades negativas y, en ese sentido, la figura de Massa quién “ciertamente tenía una opción más moderada y también va a jugar un papel bien importante al recordar darle a la sociedad los derechos, es decir, más que polarizar contra la derecha es hablarle a la gente de los derechos que se han ganado, una fórmula, una metodología que puede rendir de alguna manera algún tipo de frutos electorales”. Revisa la entrevista completa acá:

