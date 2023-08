2f76727bd9

Nacional Política ¿Un castigo a RD?: Representantes de partidos realizan balance de fuerzas que dejó el tercer cambio de gabinete del Presidente Boric Pese a que en la tienda del Frente Amplio reconocieron una merma con el reajuste ministerial, reafirmaron su lealtad con el Gobierno. En tanto, en el PC destacaron que esta decisión busca sacar adelante las reformas más sentidas en el país. Natalia Palma Miércoles 16 de agosto 2023 17:43 hrs.

Con el tercer cambio de gabinete efectuado por el Presidente Gabriel Boric la tarde de este miércoles, ex secretarios de Estado y timoneles de partidos del oficialismo realizaron un balance de las fuerzas que quedaron representadas en el Gobierno. Así, uno de los partidos que resultó más afectado con el reajuste fue Revolución Democrática con la salida de Marco Antonio Ávila del Ministerio de Educación, quien fue reemplazado por el exsubdere, Nicolás Cataldo, en un hecho que, a su vez, lo convirtió en el tercer militante comunista en liderar una cartera, junto a Camila Vallejo en la Segegob y Jeannette Jara en Trabajo y Previsión Social. A esto se sumó el enroque de la representante de Comunes, Javiera Toro, quien dejó la cartera de Bienes Nacionales para liderar el Ministerio de Desarrollo Social, cubriendo así el cargo dejado por el renunciado exministro Giorgio Jackson (también militante RD). Además, llamó la atención el fichaje de la militante del Partido Radical Aurora Williams al Ministerio de Minería, toda vez que se desempeñó en la misma repartición en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que esta ocasión reemplazará a su correligionaria Marcela Hernando. En cuanto al resto de los ministerios reajustados, Bienes Nacionales queda a cargo de Marcela Sandoval (RD) y en el de Culturas Carolina Arrendo (ind/PPD), en reemplazo de Jaime de Aguirre (independiente). El extitular Mineduc comentó que “el Presidente ha dado una señal y su mensaje a mí me parece muy importante, él llama a todas las fuerza de oposición y de Gobierno a sentarse a trabajar por Chile. Lo único que puedo decir es que la ciudadanía hoy día está esperando es que toda la clase política nos pongamos de acuerdo para avanzar en esas reformas tan necesarias”, en referencia al debate en materia de pensiones y pacto fiscal, cuyo diálogo ha sido condicionado por parte de la oposición a la espera de este nuevo reajuste. Consultado sobre si esta decisión del Ejecutivo responde a un “castigo” hacia RD -al encontrarse en el ojo del huracán por el caso Convenios- Ávila dijo que “en ningún caso. Creo que uno sabe que esto tiene una duración bastante definida”. Un análisis similar planteó el senador y presidente de la tienda, Juan Ignacio Latorre, quien expresó que “yo no lo veo como un castigo. Obviamente, sería poco sincero de mi parte decir que hay no una merma, sin duda alguna, pero estas son decisiones del Presidente de la República, nosotros no acostumbramos a expresar eso por los medios de comunicación, sino que internamente se conversan las cosas y nuestra lealtad al Gobierno, al programa está intacto”. Mientras en el PC, el secretario general Lautaro Carmona, si bien evitó profundizar en la incidencia del partido en el Gobierno, de todos modos mencionó que “no es menor que teníamos dos ministros y ahora vamos a tener tres. Mi opinión es que (este cambio) es la articulación de seres humanos, de personas, de liderazgos con conocimiento en la materia que permiten un mensaje de que las políticas públicas que hoy día están desafiando la actividad del país, se van a llevar adelante con todas las capacidades del mundo que sean eficaces y eficientes”. En cuanto a los rumores sobre la eventual salida de Vallejo de la vocería, el timonel afirmó tener “la mejor opinión” sobre su gestión, descartando que dicha posibilidad fuera considerada por La Moneda. En tanto, el recién nombrado ministro Nicolás Cataldo se refirió a los desafíos que de ahora en adelante tendrá que encarar en Educación, señalando que “no es fácil y por cierto que es de una tremenda importancia tomar la conducción de la política pública en relación a los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y adolescentes (…) Por lo tanto, es de una responsabilidad que la asumo con la mayor de las urgencias”.

