Nacional Pensiones Política Lautaro Carmona por ajuste ministerial: Viene a intensificar “vínculos no solo a nivel de coalición, sino con los otros sectores políticos” El secretario general del Partido Comunista analizó el tercer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric. En esa línea, señaló que llegó la "hora de la verdad" para la derecha de develar su verdadera posición respecto a la política previsional. Diario UChile Jueves 17 de agosto 2023 11:40 hrs.

Tras el tercer ajuste ministerial en el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, analizó este hecho político que, desde su perspectiva, viene a darle más intensidad a un equipo para dar paso a “compromisos programáticos de Gobierno con la mayoría del país“. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Carmona indicó que la decisión estuvo basada en generar “vínculos no solo a nivel de coalición, sino con los otros sectores políticos y sobre todo con una pedagogía política para con la comunidad, en particular con los sectores que van a ser más vinculantes a los beneficios de políticas públicas, hacer que haya comprensión y que al final se legisle y se establezcan las políticas en el plano particularmente de la previsión social, seguridad pública y salud pública”. Consultado sobre si el cambio de gabinete tiene como razón de fondo mejorar problemas comunicacionales o de gestión, Carmona señaló que “para mi gusto es un tema de gestión más que de comunicación”. En más detalle, el secretario general del PC consideró que una mejora en la gestión permitirá avanzar en políticas que hoy “no cuentan con la disposición de la derecha de siquiera revisarlas“. “Espero que a partir de hoy día esas cosas cambien y haya una voluntad de mirar de que no se trata de la política de este Gobierno o de esta oposición, sino una política de Estado para demandas que son legítimas y que son históricas”, añadió el secretario general del PC. Respecto a si este ajuste ministerial, como fue petición de la oposición, significa cederle más poder a la derecha, Carmona respondió que “es un riesgo, yo creo que no fue así pero -por otra parte- sí es así, parece contradictorio“. A esto último, el secretario general del PC señaló que -en parte- es efectivo ese cuestionamiento porque “la derecha puso en primer lugar una simulación de problemas de fondo para no entrar precisamente a abordar los temas de fondo y, de alguna forma, tener cautiva a la población, que es una mayoría muy grande, que le afectan la falta de políticas, por ejemplo, en previsión social y puso esto que de no mediar que saliera el ministro Jackson ellos no irían a una mesa (en pensiones)”. De esa forma, Carmona señaló que, a propósito de la reunión con el Presidente Boric y Chile Vamos, ahora se sabrá si la derecha solo tenía por motivo la salida del ministro Jackson pues, a su juicio, con esas peticiones estaban “escondiendo su mirada de fortalecimiento de la industria de la AFP que es la que está en el origen de tanto sufrimiento”. “¿Por qué digo eso? Porque uno tiene dos miradas, uno puede pensar que se trata de que hayan algunos cambios en el gabinete y vamos a ver qué pasa con la reforma previsional, sin embargo, ellos llegan y entran a la cancha con que todo el aporte que el empresario le haga a la previsión social debiera ir a capitalización individual, que es una forma elegante de decir ‘debiera ir a fortalecer las AFP que han sido cuestionadas históricamente y están incluso en el origen de la rebelión social del año 19′, añadió el secretario general del PC. En ese sentido, Carmona recalcó que “llegó la hora de la verdad” y señaló: “La derecha tendrá que asumir hasta dónde hay coherencia en una política que no distingue la militancia de los beneficiados y que es una política largamente postergada y, sin ninguna duda, con absoluta justicia y urgencia. Entonces, ahí vamos a ver cuál es de verdad la posición que tiene la derecha al respecto”. Por último, consultado sobre si Revolución Democrática fue castigado tras el ajuste ministerial por sus implicancias en el Caso Convenios, Carmona respondió que “remitir que la política de un partido se abre paso solo a la presencia de recurso humano en la gestión de un gobierno, es no agotar todo el alcance que tiene una política en el campo parlamentario, pero también el campo municipal y sobre todo en el campo del movimiento popular”. Para el secretario general del PC no se puede, por lo tanto, limitar la actividad de un partido a qué cargos obtengan dentro de un gobierno y, en su lugar, debe ser evaluada considerando el rigor del fenómeno. “Creo que la pertenencia a un gobierno y el papel y la variación de una política de un partido está dada por cuáles siguen siendo las prioridades y las centralidades de las políticas públicas que ese gobierno se comprometió a hacer avanzar (…). Entonces, yo quisiera que no se viera la importancia de un partido remitida, digamos a quiénes son los que están cumpliendo en ese momento tareas públicas“, concluyó Carmona. Revisa la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON

