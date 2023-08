cfc2c21a03

Nacional Política Gloria Hutt por reunión entre el Presidente Boric y Chile Vamos: “Fue un paso muy necesario dentro de la democracia” La presidenta de Evopoli y consejera constitucional además se refirió a la postura de su partido frente al debate previsional. Según Hutt, para la colectividad es importante que el 6% se destine por completo a cotización individual. Diario UChile Viernes 18 de agosto 2023 10:53 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, entregó detalles sobre la reunión del Presidente Gabriel Boric con los partidos de Chile Vamos, que a su juicio, fue un encuentro “muy necesario para descomprimir el ambiente”. “Si miramos los diálogos públicos entre ambos durante el último tiempo, eran poco productivos y poco dirigidos a avanzar en resultados que las personas esperan ver. Eso necesitaba un alto, así que creo que fue un paso muy necesario dentro de la democracia, que es priorizar el interés ciudadano, sentarnos frente a frente y decirnos las cosas tal como cada uno las siente”, dijo Hutt. De acuerdo a la presidenta de Evópoli, en la instancia los principales temas a discutir fueron cuatro: seguridad, probidad, pensiones y pacto fiscal; que, si bien, no se discutieron en profundidad, sí fueron identificados como prioritarios. “Nosotros pusimos mucho foco en probidad y seguridad pública, en la necesidad de acelerar proyectos y también en la conversación de pensiones. Ahí, nos parece importante que el Gobierno haya postergado la entrega de indicaciones, de manera que se abre a que conversemos alternativas”. Justamente, respecto al debate previsional, Hutt señaló que la postura de Evopoli es que el 6% de la cotización vaya a cuentas individuales. Esto último, para respetar la que supuestamente sería la preferencia de la ciudadanía. “Cuando miramos todos los estudios de opinión, en todos, no hay ninguno donde no aparezca mayoritariamente la preferencia de las personas, mucho más allá del borde de Chile Vamos, por tener propiedad de los fondos de pensiones. Chile Vamos recoge eso y además coincidimos en que esa es la mejor opción”. Por otra parte, Hutt explicó que desde Evopoli se está planteando ir más “del titular del 6%”: “El sistema de pensiones es mucho más que eso. Respetemos la voluntad ciudadana por tener la propiedad de sus fondos de pensiones, porque sean heredables, porque haya alternativas de elección (…) pero, como digo, es importante mirar esto de una perspectiva mayor y no solo de la propiedad del 6%, como resolver el componente solidario de la PGU, lo que a su vez nos lleva al pacto fiscal”. En tanto, consultada respecto a declaraciones de personeros de Gobierno, que han señalado que la derecha no tiene una propuesta para subir las pensiones de manera inmediata, Hutt manifestó que: “Es delicada esa afirmación. La propuesta que hacen es subir las pensiones ahora, pero a costa de un riesgo para las pensiones futuras. A los actuales cotizantes se les carga un escenario que no se les asegura en el futuro y yo creo que no es una forma de resolver una necesidad”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí:

