Educación Nacional Política Ministerio de Educación envía nueva propuesta al Colegio de Profesores en la antesala de un eventual paro indefinido A través de una misiva la cartera propuso el ingreso de un proyecto de ley en diciembre para la reparación de la Deuda Histórica de los casos “más urgentes”. Sin embargo, sectores del gremio acusaron que esta nueva oferta es “más de lo mismo”. Osciel Moya Plaza Viernes 18 de agosto 2023 13:33 hrs.

El Ministerio de Educación envió una nueva carta a la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores para dar respuesta a las ocho demandas más urgentes del profesorado, que discute la implementación de un posible paro nacional indefinido. La misiva llegó este viernes mientras los docentes comenzaron a discutir en el plenario y después en trabajo de comisiones la respuesta oficial para adoptar una resolución en el transcurso de esta tarde. Mientras el líder del Magisterio, Carlos Díaz, planteó que serán los dirigentes quienes deberán adoptar una opinión sobre el documento, el presidente del regional metropolitano, Mario Aguilar, consideró que es “más de lo mismo”. “Hemos dado lectura en la asamblea nacional de la respuesta del Mineduc que viene contenida en esta carta (…) En este momento están los dirigentes de todo el país reunidos en comisiones de trabajo analizando cada uno de los temas que ha respondido el ministro y esperamos para las próximas horas tener una opinión como asamblea nacional respecto de lo que tiene la misiva”, expresó Díaz. Por su parte, Aguilar comentó que “me parece que es más de lo mismo, respecto a las respuestas anteriores, un poquito más florida, un par de puntos que podrían considerarse un avance, pero en apenas un par de puntos (…) no me parece que sea un avance relevante respecto de lo que está planteando el profesorado, ya veremos qué resuelve la asamblea”. Sobre la reparación a la Deuda Histórica que exigen los profesores, el documento enviado por el recientemente asumido ministro de la cartera, Nicolás Cataldo , señaló que al ser un compromiso del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric y considerando la magnitud que implica en términos presupuestarios, se avanzará “en primer lugar, en la reparación de los casos más urgentes. Este proyecto de ley será ingresado al Congreso en diciembre de este año y, para la elaboración de esta propuesta, retomaremos la mesa conformada para estos efectos con el Colegio de Profesores y Profesoras”. En esa línea, indicó que “será materia de ese espacio definir los criterios para la identificación de los casos urgentes, los cuales representarán un 25% del total de personas afectadas, a fin de iniciar este proceso de manera significativa”. Además, el texto planteó que “esto permitirá iniciar la entrega de la reparación el año 2024, de manera progresiva, como estuvo considerado desde la propuesta original. La temporalidad en la que se entregue la reparación a este grupo y otras características de esta propuesta, también serán materia de trabajo de la mesa conjunta establecida entre el Mineduc y el Colegio de Profesores y Profesoras, la que sesionará previo al ingreso del proyecto”. Sobre el plan para evitar la violencia escolar, también demandado por las y los docentes, la carta invitada enviada desde el Mineduc afirmó que se comprometen al desarrollo de una campaña comunicacional que busque prevenir este fenómeno durante el primer semestre de 2024. También apuntó a “incentivar propuestas curriculares que permitan posicionar de manera transversal la valoración de la resolución pacífica y democrática de conflicto” y “crear espacios informativos para docentes que entreguen herramientas y campañas de concientización sobre la importancia del respeto a la autoridad pedagógica en un contexto de protección de derechos niños, niñas y adolescentes”. En esa sentido, destacó diferentes iniciativas ministeriales, como el programa Habilidades para la Vida; el programa “A convivir se aprende”; prevención del suicidio y la mesa de trabajo “Centros Educativos como espacios protegidos”. Por otra parte, el Mineduc comprometió “para septiembre de este año el término del pago de los bonos correspondientes al año 2018, para octubre los correspondiente el año 2019 y aquello que se encuentre con documentación completa por parte de sostenedores de procesos 2020”. En materia de política de retiro permanente el documento señaló que “está en funcionamiento una mesa liderada por la Dirección de Presupuesto y de la cual el Ministerio Educación es parte, que realizará un seguimiento de la implementación de los planes de retiro vigentes, considerando cupo, beneficio entregados, postulante, población potencial de acogerse retiro y problemas de implementación detectados”. Asimismo, añadió que “se trabajará en un mecanismo de incentivo al retiro permanente focalizado en funcionario de 65 años o menos que sea compatible con la reforma previsional”. Cabe destacar que en conversación con Radio Cooperativa, el ministro Nicolás Cataldo remarcó que “pagar la deuda histórica, con todo lo que ello implica en términos de recursos por cada uno de los docentes potencialmente afectados, son recursos que el país no tiene hoy día y tenemos que ser responsables, asumir una deuda pendiente del Estado, espero también con ciertos marcos de razonabilidad desde el punto de vista de los recursos públicos que se van a poner a disposición de aquello”. Foto de portada: Agencia ATON.

