Nacional Pensiones Política Andras Uthoff y debate por el 6 por ciento: “Mandar todo a capitalización individual es sencillamente la defensa del negocio de las AFP” Según el economista, la baja densidad de las cotizaciones hace necesario complementar a través de un pilar como la Pensión Garantizada Universal y un segundo pilar, que involucre solidaridad entre contribuyentes. Fernanda Araneda Sábado 19 de agosto 2023 11:37 hrs.

En medio del debate por la reforma de pensiones, el economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y se refirió al destino que debería tener el 6% de cotización individual. A juicio de Uthoff, este porcentaje debería ir íntegramente a un seguro social, esto teniendo en cuenta la “muy baja densidad de cotizaciones” y que “la gran mayoría de los chilenos no logra autofinanciar una pensión significativa”. En ese escenario, planteó Uthoff, hay dos maneras de mejorar o complementar la pensión: “Una, para los muy vulnerables, el pilar solidario, que es lo que se llama un pilar cero, en el cual tú tratas de suplementarle las contribuciones que no hicieron”. En tanto, para otras personas con bajos ingresos, “tiene que haber una solidaridad al interior del sistema, que venga de los de mayores ingresos. Esa solidaridad no existe y es la que se haría con este segundo pilar que va en apoyo de las mujeres que tienen menores ingresos, porque tienen mayores lagunas previsionales; y en apoyo también los que tienen empleos más vulnerables”, explicó Uthoff. En esa misma línea, el economista aseguró que si toda la cotización va a cuentas individuales, “tú no haces nada más por la gente actualmente retirada, porque no puedes hacerlo fuera del pilar solidario. En cambio si el 6% va a un pilar contributivo, puedes seguir mejorando las pensiones de los actuales jubilados”. Uthoff además afirmó que el Gobierno no tiene una postura extrema en materia previsional, sino que el extremismo vendría de parte de quienes proponen que el 6% se vaya íntegramente a cuentas individuales. “La solución extrema es la que está planteando Chile Vamos. Mandar todo a capitalización individual, es sencillamente la defensa del negocio de las AFP (…), un negocio con resultados muy inciertos, que no se sabe si van a mejorar las pensiones o no”. “En cambio, la posición de que vaya todo a solidaridad no es extrema. La mayoría de los países se conforman de lo que son los sistemas multipilares, donde hay un pilar cero que es el pilar solidario, la PGU; después un pilar de seguridad social, o solidario entre contribuyentes, que queremos crear con el 6%; y después un pilar de capitalización individual. Claramente, la experiencia mundial indica que estos pilares existen y no es una posición extrema”, insistió. Una asimetría de información Además de proponer que la totalidad del 6% sea destinado a cuentas individuales, Chile Vamos también ha bregado por otros principios como el de la libertad de elección y la heredabilidad. Consultado respecto a este último punto, Uthoff señaló que se trata de una maniobra para reforzar la idea de propiedad. “Ese es más bien un tema para reforzar una cosa ideológica de que el ahorro es tuyo, que no te lo quiten. Eso no es un sistema de seguridad social, eso es un sistema de ahorro privado a largo plazo y es lo que no debería ser un sistema de pensiones”, indicó. En cuanto a la estrategia que debería asumir el Gobierno, para responder a la popularidad de ese tipo de ideas, Uthoff sugirió “comunicar”. “Sencillamente es mostrar la realidad de lo que viven los pensionados, ir a hablar con ellos, comprender cuáles son los factores que inciden, por qué les baja la pensión porque pasó algo en China. Eso no lo entienden ellos y no tendría por qué entenderlo. Un sistema de seguridad social debería determinarles una pensión y que esa pensión sea para todo el tiempo que van a estar pensionados y de cierta calidad”. “Aquí se abusó de la asimetría de información, de la ignorancia en que tienen a los afiliados y tratan de meter cualquier cosa para defender el negocio”, acusó.

