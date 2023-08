69a8be5759

bef490fcca

Nacional Realizan llamado a no subir a sectores precordilleranos y cordilleranos La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, ofreció un balance de las acciones conjuntas emprendidas por las autoridades y las instituciones para enfrentar el sistema frontal. Diario UChile Sábado 19 de agosto 2023 15:11 hrs.

Compartir en

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, brindó detalles sobre las medidas coordinadas que se han llevado a cabo por parte de las autoridades y diversas instituciones con el propósito de enfrentar el sistema frontal cálido que afecta a varias regiones del centro-sur del país. En este contexto, la delegada también emitió un llamado a la población para que asuma una actitud de autocuidado y evite exponerse a situaciones de riesgo. En sus declaraciones, Martínez destacó el despliegue de equipos a lo largo de la región con el fin de monitorear el aumento de caudales de los ríos y prevenir anegamientos en áreas del valle. “Tenemos equipos desplegados a lo largo de toda nuestra región, verificando el aumento de caudales del río, también de posibles anegamientos en el sector del valle y teniendo disponible, por ejemplo, más de 14 cuadrillas del Serviu, cuadrillas del MOP trabajando en el lugar”, explicó. La delegada subrayó la importancia de cultivar una cultura preventiva para hacer frente a situaciones climáticas extremas: “Todas estas medidas no sirven de nada si no tenemos una cultura preventiva. Hacemos un llamado a todos los habitantes de nuestra región a que no suban a sectores precordilleranos y cordilleranos como San José de Maipo o Farellones, pues mantener una conducta preventiva nos permitirá abordar de forma colaborativa esta emergencia”, enfatizó Martínez. En relación al panorama del día, la autoridad mencionó una reunión sostenida con Aguas Andinas para abordar el sistema de agua potable en la Región Metropolitana, haciendo hincapié en el monitoreo en respuesta a posibles cortes de energía. Además, instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales correspondientes. Foto: ATON Chile.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, brindó detalles sobre las medidas coordinadas que se han llevado a cabo por parte de las autoridades y diversas instituciones con el propósito de enfrentar el sistema frontal cálido que afecta a varias regiones del centro-sur del país. En este contexto, la delegada también emitió un llamado a la población para que asuma una actitud de autocuidado y evite exponerse a situaciones de riesgo. En sus declaraciones, Martínez destacó el despliegue de equipos a lo largo de la región con el fin de monitorear el aumento de caudales de los ríos y prevenir anegamientos en áreas del valle. “Tenemos equipos desplegados a lo largo de toda nuestra región, verificando el aumento de caudales del río, también de posibles anegamientos en el sector del valle y teniendo disponible, por ejemplo, más de 14 cuadrillas del Serviu, cuadrillas del MOP trabajando en el lugar”, explicó. La delegada subrayó la importancia de cultivar una cultura preventiva para hacer frente a situaciones climáticas extremas: “Todas estas medidas no sirven de nada si no tenemos una cultura preventiva. Hacemos un llamado a todos los habitantes de nuestra región a que no suban a sectores precordilleranos y cordilleranos como San José de Maipo o Farellones, pues mantener una conducta preventiva nos permitirá abordar de forma colaborativa esta emergencia”, enfatizó Martínez. En relación al panorama del día, la autoridad mencionó una reunión sostenida con Aguas Andinas para abordar el sistema de agua potable en la Región Metropolitana, haciendo hincapié en el monitoreo en respuesta a posibles cortes de energía. Además, instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales correspondientes. Foto: ATON Chile.