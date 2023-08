d1a11bcdfe

Nacional Pensiones Política Subsecretaria Nicole Cardoch: “No queremos que la reforma de pensiones avance con uno o dos votos más” La autoridad defendió que la propuesta impulsada por el Ejecutivo "técnicamente es bien robusta" e insistió en que el actual sistema previsional "no puede resistir 30 años más". Diario UChile Lunes 21 de agosto 2023 9:22 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, abordó el avance de la discusión política sobre el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Tras la reunión sostenida la semana pasada entre el Ejecutivo y los partidos de Chile Vamos para destrabar las conversaciones respecto a estas materias, la autoridad afirmó que “quedamos satisfechos de que volviéramos a entrar al diálogo, algo que desde el Gobierno habíamos empujado constantemente a la diversidad de los sectores políticos para hacernos cargo de una urgencia que tiene que ver con las pensiones que reciben los jubilados y jubiladas el día de hoy”. Asimismo, reforzó que “vamos a seguir continuando las reuniones con toda la oposición, con distintos sectores, en la medida que es necesario llegar a estos acuerdos transversales en el Congreso”. “Nosotros no queremos que la reforma de pensiones, por ejemplo, avance con uno o con dos votos más, sino que creemos que, como una reforma estructural al sistema de pensiones, debe contar transversalmente con un apoyo importante de parte de todos los sectores que hoy día están representados en el Congreso”, expresó. Cardoch explicó que, pese a no haber alcanzado medidas concretas en la primera cita con Chile Vamos, “uno de los gestos como Gobierno hemos hecho (…) es que las indicaciones que iban a entrar en la reforma de pensiones durante esta semana no van a ser, vamos a esperar conversar con todos los sectores de la oposición y, en paralelo, están también nuestros ministros y ministras desplegados en todo Chile no solamente porque en esto se necesita un acuerdo político, sino también porque necesitamos hacer entender a las personas la importancia de la reforma de pensiones y del pacto fiscal”. En esa línea, comentó que a partir de estas temáticas “nosotros creemos que tiene que dar pie a que exista una ciudadanía empoderada y que finalmente nos exija a la clase política llegar a acuerdos hoy día. La reforma de pensiones viene discutiéndose con distintos proyectos hace más de 10 años, si fuera una reforma que pudiera esperar 30 años más, no estaríamos tan empecinados como estamos en sacarla prontamente, pero hoy sabemos que hay pensionados y pensionadas que viven en nuestro país con pensiones de hambre”. “El sistema de las AFP fracasó, por eso estamos presentando esta reforma completa al sistema de pensiones, estamos confiados de que es una reforma que se sostiene económicamente, pero que, además, técnicamente es bien robusta”, defendió. En cuanto a la insistencia de la oposición por garantizar la propiedad y heredabilidad de los fondos como ejes centrales para avanzar en las negociaciones, la subsecretaria Nicole Cardoch consideró que “en esos sentidos comunes que muchos se abogan fácilmente de la ciudadanía, yo tendería a discrepar”. En esa línea, apuntó que “he estado estos cinco meses como subsecretaria en alrededor de 10 regiones del país y les cuento que en todos los diálogos ciudadanos que sostengo en la diversidad de temáticas que estamos avanzando como gobierno, un tema central es el de las pensiones, porque siempre hay personas mayores dentro de quienes están participando activamente y porque finalmente son las personas mayores que viven, sin existir la PGU, con 200 mil pesos”. La autoridad enfatizó en que “hay un diálogo transversal de que el sistema de pensiones no puede resistir 30 años más. Hay muchísimos jubilados y jubiladas que están viviendo esta situación, pero además hay muchos que mueren en condiciones de miseria y eso no puede ser”. “Por eso una de las partes importantes a las que apunta la recaudación que esperamos tener respecto al pacto fiscal, dice relación con mejorar las pensiones hoy día, con que la PGU de 205 mil pesos pase a 250 mil pesos y se agregue a 500 mil personas más, lo que estaría dando cuenta de que hay 2 millones 500 mil personas dentro de nuestro país que estarían siendo beneficiadas de la PGU. Ese es el acuerdo transversal al que tenemos que llegar todos y todas”, dijo. Revisa la entrevista en el siguiente link

