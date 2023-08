d1a11bcdfe

Nacional Política seguridad UDI insta al Gobierno a no dejar de lado la agenda de seguridad: “No nos olvidemos de la principal preocupación que tenemos los chilenos” En paralelo a este llamado, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, detalló que de los 31 proyectos del fast track legislativo, siete están en comisiones, cuatro serán votados esta semana en Sala y uno está en comisión mixta. Diario UChile Lunes 21 de agosto 2023 14:38 hrs.

Este lunes, el senador presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, la secretaria general del mismo partido, María José Hoffman y el diputado Jorge Alessandri hicieron un llamado al Gobierno para que no deje de lado la agenda de seguridad. Lo anterior a cuatro meses desde que se acordara el fast track legislativo entre el Ejecutivo y el Congreso y a solo días de una reunión para avanzar en acuerdos entre Chile Vamos y el Presidente Boric. “Hemos visto cómo el Gobierno, en las últimas semanas ha hecho emplazamientos públicos. Tuvimos la disposición a sentarnos a conversar en una mesa donde la idea del Gobierno era poner el énfasis solamente en el tema pacto fiscal y reforma previsional, pero para nosotros es muy importante que no nos olvidemos de la principal preocupación que tenemos los chilenos hoy día que es el control de la delincuencia”, expresó el senador Macaya. Por su parte, el diputado Alessandri detalló que de los doce proyectos que el Ejecutivo se comprometió a ingresar, en el contexto del fast track legislativo, tres de ellos aún no han sido ingresados. “De esos, me gustaría centrarme en uno en particular, el proyecto que crea las fiscalías supraregionales, esto que nos pide el Fiscal Nacional, para que un fiscal de La Araucanía, por ejemplo, que enfrenta el terrorismo, no tenga que ser él, quien vive ahí con su familia, el que tenga que llevar la causa, sino que pueda venir un fiscal regional del norte que a través de una plataforma pueda llevar esa persecución penal”, explicó. “Eso Ángel Valencia lo ha dicho en todos los tonos, que es muy importante y el Gobierno aún no lo ingresa”, agregó. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes realizó su propio balance de la agenda acordada entre el Gobierno y el Congreso, señalando que de los 31 proyectos, siete están en comisiones, cuatro serán votados esta semana en Sala y uno está en comisión mixta. En el Senado, en tanto, hay seis proyectos en discusión y otros seis que aún no son ingresados por el Ejecutivo. Por otra parte, Cifuentes instó a los parlamentarios a colaborar, especialmente a aquellos que están preocupados por un supuesto retraso en la tramitación de estos proyectos. “Quiero hacer un llamado a todos nuestros parlamentarios, muy especialmente a nuestros diputados y diputadas que están trabajando aceleradamente en las comisiones. También he visto que hay preocupación de algunas bancadas por supuestos retrasos de esta agenda y yo quiero hacer un llamado a la colaboración. Creo que es fundamental que el país pueda tener a la brevedad este conjunto de leyes aprobadas y en plena ejecución”, dijo Cifuentes. Esta semana, el principal hito en materia de seguridad será la discusión en Sala del proyecto de ley de usurpaciones, el cual cuenta con el respaldo de la oposición y el Socialismo Democrático, pero ha sido criticado desde el Frente Amplio y el Partido Comunista.

