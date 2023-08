9d32b4b0c4

Nacional Política Cámara de Diputados y Diputadas aprueba proyecto de resolución que solicita reparación para víctimas de violencia política sexual La iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones, lo cual fue criticado por las diputadas que hicieron la propuesta. “Uno no puede no tener una opinión respecto a esto", dijo María Francisco Bello. Diario UChile Miércoles 23 de agosto 2023 17:45 hrs.

Con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de resolución presentado por la bancada de Convergencia Social (CS), que solicita al Presidente Gabriel Boric, tomar medidas de visibilización y reparación para las víctimas sobrevivientes de violencia sexual política en la dictadura. Al respecto, la diputada de la bancada CS, Mercedes Bulnes, aseguró que “este hecho es tan grave que es necesario que sea visibilizado. Lo hicimos a petición de Corporación Humanas y de muchas mujeres, porque además hay a lo menos dos diputadas que fuimos víctimas de violencia sexual durante nuestras respectivas detenciones”. Bulnes además lamentó el hecho de que diputadas votaran en contra del proyecto. “Me parece inaceptable. La violencia sexual debe ser siempre rechazada, pero la violencia sexual en contexto de violencia política es particularmente reprochable”, afirmó. En esa misma línea, respecto a las abstenciones que tuvo la solicitud, la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres, María Francisca Bello, planteó que “uno no puede no tener una opinión respecto a la violencia sexual, es impensado. A 50 años del Golpe, nosotros como parte de una generación que no lo vivió, creemos que es imprescindible cuestionar el pasado, revivirlo en el presente, para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas vejaciones”. Por su parte, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, hizo alusión al informe de la Comisión Valech de 2004, donde se da cuenta de que “la violencia política sexual fue ejercida de manera generalizada por agentes del Estado, de todas las ramas de las fuerzas del orden y seguridad, a lo largo de todo el territorio nacional y en contra de mujeres de todas las edades, adultas mayores, niñas y mujeres embarazadas”. “Durante décadas, miles de sobrevivientes han buscado verdad justicia y reparación y esa respuesta ha sido tardía, limitada y en muchos casos ni siquiera ha llegado (…) Corporación Humanas, como corporación de la sociedad civil, independiente, sin afiliación política, apoya esta resolución que han presentado las diputadas y valora que el Poder Legislativo asuma una señal clara categórica de condena a la violencia política sexual”. En tanto, la diputada y subjefa de comité del Frente Amplio, Javiera Morales, se refirió al complejo clima político, a solo días de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. “A 50 años la esperanza que debiéramos darle a nuestros compatriotas es que a futuro esto jamás se vuelva a repetir. Es por eso que como Frente Amplio nos sumamos al llamado del Presidente Gabriel Boric. Sería un símbolo de esperanza poder decirle a los chilenos que a 50 años hay un compromiso por el nunca más”, indicó.

