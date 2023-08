9d32b4b0c4

b75a75583c

Nacional Política Proceso Constituyente José Antonio Kast no descarta llamar a votar “en contra” de la nueva Constitución El líder de Republicanos advirtió que no tendrían "ningún problema" en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que impulsan desde su partido. Bárbara Paillal Miércoles 23 de agosto 2023 17:52 hrs.

Compartir en

Tras la realización del primer acto llamando a votar “en contra” del texto constitucional con presencia de personeros de izquierda, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó lo anticipado del pronunciamiento, sin embargo, no descartó sumarse a la opción por el rechazo. Este miércoles, Kast declaró que “siempre llamo a votar desde la razón y no desde la pasión porque hay muchas personas que hoy están en una lógica de rechazar cualquier cosa”. No obstante, el líder del Partido Republicano respondió en su programa “Semana Re, el Repaso semanal noticioso” que no tendría conflicto en llamar a votar por la opción “en contra”. “Antes de nuestras enmiendas, nosotros decíamos ‘el texto como está no nos convence y no lo aprobaríamos’ y, por eso, vamos a hacer este trabajo tan serio de presentar estas indicaciones, que también hicieron desde Chile Vamos”, aseguró. Por lo tanto, José Antonio Kast sujetó la postura del Partido Republicano -frente al plebiscito del 17 de diciembre- al avance de las enmiendas en el Consejo Constitucional. “Nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘mire, no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto no podemos llamar a votar apruebo de esto. Distinto es, si se aprueban estas enmiendas”, afirmó Kast. En esa línea aseguró que de avanzar con las propuestas republicanas “el texto actual que no es ni el del 80′ ni del 2005, por todas las modificaciones que han habido, quedaría bastante mejor”. Imagen de Portada: Agencia ATON

Tras la realización del primer acto llamando a votar “en contra” del texto constitucional con presencia de personeros de izquierda, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó lo anticipado del pronunciamiento, sin embargo, no descartó sumarse a la opción por el rechazo. Este miércoles, Kast declaró que “siempre llamo a votar desde la razón y no desde la pasión porque hay muchas personas que hoy están en una lógica de rechazar cualquier cosa”. No obstante, el líder del Partido Republicano respondió en su programa “Semana Re, el Repaso semanal noticioso” que no tendría conflicto en llamar a votar por la opción “en contra”. “Antes de nuestras enmiendas, nosotros decíamos ‘el texto como está no nos convence y no lo aprobaríamos’ y, por eso, vamos a hacer este trabajo tan serio de presentar estas indicaciones, que también hicieron desde Chile Vamos”, aseguró. Por lo tanto, José Antonio Kast sujetó la postura del Partido Republicano -frente al plebiscito del 17 de diciembre- al avance de las enmiendas en el Consejo Constitucional. “Nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘mire, no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto no podemos llamar a votar apruebo de esto. Distinto es, si se aprueban estas enmiendas”, afirmó Kast. En esa línea aseguró que de avanzar con las propuestas republicanas “el texto actual que no es ni el del 80′ ni del 2005, por todas las modificaciones que han habido, quedaría bastante mejor”. Imagen de Portada: Agencia ATON