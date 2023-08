7fa370b083

Nacional Claudio Orrego: “Lo que nos falta es tener un fondo de infraestructura para temas de adaptación al cambio climático” Consultado sobre la reacción del Estado ante el sistema frontal, el gobernador de la Región Metropolitana sugirió delegar la coordinación de emergencias, desde el gobierno central a las autoridades locales y democráticamente electas. Diario UChile Jueves 24 de agosto 2023 10:42 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la respuesta que tuvo el Estado en su conjunto al sistema frontal que durante los últimos días afectó la zona centro sur. De acuerdo a Orrego, para enfrentar este tipo de emergencias se tiene que avanzar en dos niveles, por un lado, lo relacionado con la gestión y por otro, aquello que tiene que ver con la infraestructura. “Una cosa son los protocolos, la coordinación, las señales de alerta. En eso hemos aprendido como país, quizás no todavía lo suficiente, pero por lo menos en el caso de la Región Metropolitana ya estamos jugando cada día más de memoria. Todo el mundo sabe que en enero hay que limpiar las quebradas, que hay que tener las cuadrillas listas, tenemos protocolo de racionamiento de agua, hemos ido avanzando del punto de vista de la gestión”, afirmó. Respecto a los temas de infraestructura, Orrego reconoció que ahí se avanza más lento, pero, aún así, destacó elementos que no estaban hace un par de décadas. “Cuando yo tomo la película larga, en los 90, a principios de los 2000, cómo estábamos, bueno, hoy día tenemos piscinas de Pirque que antes no teníamos, que nos permitieron pasar de cuatro horas de autonomía de agua para Santiago a 37; tenemos las piscinas de la Quebrada de Macul, que antes no la teníamos; tenemos canalizado el Zanjón de la Aguada, inclusive algunas obras que la gente no ve (…) Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que no”. A juicio del gobernador de la Región Metropolitana, “lo que nos falta es tener un fondo de infraestructura para temas de adaptación al cambio climático, porque va a requerir mucha inversión en los próximos años”. Por otra parte, consultado respecto a las críticas que han apuntado a una falta de presencia del Estado en regiones como la del Maule, Orrego aseguró que “ahí tenemos todavía un nudo”, relacionado, principalmente con las atribuciones que tienen los gobernadores regionales. “Toda la línea de emergencia está manejada fundamentalmente por el Ministerio del Interior, inclusive en las regiones. Teniendo autoridades elegidas democráticamente, quien coordina la emergencia es la delegada presidencial, que en estos casos, no tiene ningún recurso para poder hacer frente a esta emergencia”. En esa misma línea, Orrego propuso que quienes coordinen, en situaciones como el reciente sistema frontal, sean los gobernadores regionales, quienes sí tendrían recursos para gestionar: “Creo que hay un dejo de mal diseño de política pública y que en general la coordinación nacional debería ser el Ministerio del Interior, pero en las regiones deben ser las autoridades elegidas por la ciudadanía”, aseveró. Revisa la entrevista completa aquí:

