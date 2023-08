82054dddda

Economía Nacional Política Reunión por pacto fiscal: Ministro Marcel anunció que diálogo con los partidos se extenderá hasta fines de septiembre El titular de Hacienda señaló que van a trabajar para lograr una propuesta validada por todos los sectores políticos. "Hemos coincidido todos en que acá hay una gran oportunidad para lograr un acuerdo amplio", afirmó. Bárbara Paillal Jueves 24 de agosto 2023 19:49 hrs.

Como “positiva” calificó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la reunión que se realizó esta tarde para detallar a los partidos políticos las propuestas del pacto fiscal en miras de aunar su camino hacia el Congreso Nacional. La convocatoria, a la que se restó el Partido Republicano acusando una falta de “bilateralidad” en el formato, pretende ser el puntapié inicial en el proceso de diálogo del Ejecutivo con los distintos sectores. El ministro Marcel señaló que hasta finales de septiembre discutirán en esta mesa de trabajo los seis ejes de la propuesta para lograr un acuerdo final validado por todas las fuerzas políticas. Como balance, el secretario de Estado afirmó que “en general en lo que hemos coincidido todos es que acá hay una gran oportunidad para lograr un acuerdo amplio en torno a cosas que son prioritarias para el país”. Para continuar con el debate se estableció un esquema de trabajo con cada uno de los seis componentes del pacto fiscal: prioridades de gasto, reforma del Estado, impulso al crecimiento, medidas e iniciativas tributarias, seguimiento y evaluación y principios para un sistema tributario moderno. “Lo que queremos hacer durante las próximas semanas es ir por cada uno de los temas identificando cuáles son nuestros puntos de acuerdo, nuestros puntos de desacuerdo o los temas que quisiéramos agregar o corregir”, aseguró el titular de Hacienda. En esa línea, el ministro Marcel afirmó que “este es un esquema en el cual, a medida que vayamos discutiendo los temas y vayamos registrando estas coincidencias y estas diferencias, vamos a ir recopilando todo esos elementos hasta llegar a una propuesta final“. Respecto al cronograma de envío de proyectos al Congreso Nacional, el secretario de Estado declaró que “en la medida que tengamos coincidencia en torno a la sustancia, podemos definir cierta prioridad y timing para ingresar cada una de las iniciativas en las cuales concordemos“. “El cronograma que tenemos es fundamentalmente de hacer la discusión en esta instancia con todos los partidos desde ahora hasta fines de septiembre, eso es lo más inmediato, y parte del trabajo que se va a hacer ahí con los partidos es definir los pasos siguientes y el itinerario que sigue a partir de ese punto”, añadió Marcel. Balance de los sectores políticos En el oficialismo, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, valoró la presencia de casi toda la oposición, sin embargo, cuestionó la ausencia de Republicanos en la reunión. “No entendemos por qué a esta cita que concitó tanta amplitud, tanta diversidad ideológica y política, no llegó el Partido Republicano. Ellos se auto excluyeron de esta conversación. Yo creo que eso le hace un daño a Chile”, aseguró. En esa línea, el parlamentario exigió una explicación pública desde la colectividad: “Si uno pensara que esta es la lógica con la que ellos van a actuar en política, y extrapolar este comportamiento hoy día al Consejo Constitucional, les diría que es una muy mala señal de cómo van a ejercer la mayoría, pero creo que son ellos los que tienen que dar una explicación al país porque fueron la única fuerza política de todo Chile que se ausentó”. Cabe señalar que el ministro Marcel declaró que ve en Republicanos una “disposición positiva a dialogar” y, en ese sentido, señaló que le parece “razonable” tener una reunión bilateral con el partido antes de dar el paso siguiente, por lo que no descartó que la colectividad se sume a las próximas sesiones. En tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, aseguró que la transversalidad con la presencia de distintos partidos políticos “permitiría pensar que es posible, al menos por las voluntades expresadas, avanzar hacia un acuerdo en esta materia, independiente de las distintas visiones que se tengan o los énfasis respecto a las propuestas del gobierno”. “De todas formas, me parece importante que los principios también sean sostenidos de manera transversal, avanzar en justicia tributaria, en el combate a la evasión y la elusión, son orientaciones que deberían comprometernos a todos a avanzar, así como también la modernización del Estado y de contar con eficiencia en el gasto público y así también darle garantía a la ciudadanía que los recursos públicos son gastados de manera correcta”, detalló la parlamentaria. Desde la oposición, sin embargo, marcaron algunos puntos al debe. La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, declaró que nunca van a cerrar el diálogo pero también “le hemos manifestado al ministro que Chile está pasando por un momento muy complejo producto también de las emergencias, donde hoy día el Ministerio del Interior informaba que ya no tiene mayores recursos en materia de emergencia y ahí también hay que poner foco en la pertinencia y en la eficiencia del gasto público“. “Este pacto fiscal no puede hoy día llevarse a cabo si no se trabaja un pacto por la propiedad, por la transparencia y por el buen uso de los recursos públicos porque la ciudadanía no lo entendería, con todos los problemas que tenemos en cada territorio, en cada región, no lo entendería”, agregó la parlamentaria. Por su parte, la jefa de bancada del Partido de la Gente, Karen Medina, afirmó que seguirán “haciendo énfasis en las condiciones en que está hoy día el país, en que lo primero que debemos abordar es tener un Estado eficiente, un Estado transparente, sobre todo después de todo lo que ha salido de la luz y que hoy día está en investigación”. “La ciudadanía necesita certezas de que si vamos a ingresar más recursos a través de pacto fiscal o reforma tributaria -que es casi lo mismo- estos van a ser bien usados y que van a ir en beneficio de toda la ciudadanía, no de unos pocos ni de sectores políticos”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

