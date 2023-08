2ff861ccca

Cultura Pedropiedra y su nuevo álbum: “Todo lo que he hecho en mis cinco discos anteriores estará condensado en él” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el artista nacional detrás de exitosos temas como "Inteligencia dormida" y “Vacaciones en el Más Allá”, abordó su último sencillo junto a el Macha y adelantó respecto a su sexto disco. Joana Carvalho Martes 29 de agosto 2023 14:24 hrs.

Quienes se definen como fanáticos de Pedropiedra o quienes años atrás estuvieron en alguno de sus conciertos, seguramente han escuchado la versión en vivo de la canción que hoy se estrena como el nuevo sencillo del cantautor. “Para siempre joven” es un tema que tiene al menos 10 años de antigüedad y es también un adelanto de lo que será el próximo álbum de estudio del artista y que estrenará en 2024. Cuando el reconocido músico nacional, Pedro Subercaseaux García de la Huerta, -más conocido por su nombre artístico Pedropiedra– empezó a buscar material para su próxima producción discográfica encontró el demo de una canción que había quedado en el olvido y que al productor, Cristian Heyne, le gustó tanto como para que convertirla en el primer sencillo del siguiente disco del compositor de “Inteligencia dormida”. “La canción había quedado abandonada, a veces me acordaba de ella, pero la verdad es que fue una sorpresa reencontrarla, rescatarla, grabarla e invitar al Macha. Agarró una nueva vida la canción, pero significa lo mismo que significaba hace 10 año”, afirmó Pedropiedra en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. De acuerdo al artista, fue Heyne a quien se le ocurrió darle una lectura más tropical a la canción e invitar a Aldo Asenjo, el Macha (Chico Trujillo, El Bloque Depresivo, LaFloripondio). “Le hice unos pequeños ajustes a la letra y la grabamos el mes de marzo en México. El resultado nos dejó muy contentos”, dijo el cantante que está detrás de éxitos como “Vacaciones en el Más Allá” y “Aló”. El compositor reconoció que “a veces uno escribe la letra sin entenderlas tanto y después hay que sacarles el rollo”. De esa manera, comentó que “el rollo” de “Para siempre joven” es una suerte de crítica no explícita a esas personas que se “rehúsan a admitir que sumar edad es algo inevitable”. En ese sentido, el músico señaló que desde que compuso la canción que hoy se estrena como su nuevo sencillo, “han pasado un montón de cosas” en su vida. “En 10 años he aprendido muchas cosas y he olvidado otras. Seguimos andando y me siento con muchísima energía para seguir haciendo música y compartiéndola”, destacó. ¿Qué sorpresas nos trae Pedropiedra para su nuevo álbum? El disco que albergará a “Para siempre joven”, será el sexto álbum en solitario de Pedropiedra, cuyo estreno se planea para el año próximo, y así suceder a “Aló!” (2020), a una serie de singles y su álbum “Buena Suerte (en vivo)”. El nuevo trabajo discográfico del cantautor traerá consigo más canciones de las que normalmente han sido parte de sus últimos proyectos. Este álbum comprenderá entre 15 y 20 canciones “de las cuales 12 o 14 son desde la pandemia hasta ahora y las otras cinco son rescates igual que ‘Para siempre joven’, pero más recientes, algunas son canciones que se quedaron afuera de ‘Aló’ y otras nuevas”, según expuso el artista. “Será un disco largo, muy variado en su estética. El próximo single es diametralmente opuesto a ‘Para siempre joven’, en sonido, en letra, en todo. Tendrá canciones a capela, largas, cortas, canciones con harta producción y otras con poca, baladas, Indie, R&B, un poco de todo lo que he hecho en mis cinco discos anteriores está condensado en este álbum de larga duración”, detalló Pedropiedra. El músico manifestó que en el transcurso de sus 25 años como artista siempre ha compuesto sus temas musicales teniendo “la estructura de la canción siempre en mente, y alrededor de eso ha ido cambiando las maneras de vestirlas a lo largo de los discos”. “El primer disco -Pedropiedra (2009)- es como bien limpiecito, inocente, hecho en estudio medio rápido, ‘Emmanuel’ (2013) fue un disco que se grabó con la banda tocando en vivo. Luego, ‘Ocho’ es un disco más cortito, pero donde todas las canciones están super tratadas y producidas. ‘Aló’ es como más urbano, Hip Hop, el autotune y todo eso. Siempre juego con todas las posibilidades que existen de vestir un canción, de adornarla y producirla”, expresó. El músico nacional, quien hoy se encuentra radicado en México, anunció recientemente su primer show en el emblemático Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” en CDMX el próximo 22 de octubre, luego de una exitosa Gira en KAsas que lo llevó a presentarse en formato íntimo por Metepec, Querétaro, Guadalajara, Satélite, Puebla y en la capital de su actual país de residencia.

