Deportes Nicolás Jarry: “He pasado por momentos difíciles que me hacen más fuerte” El tenista chileno valoró sacar adelante el duro partido ante el promisorio francés Luca Van Assche en su debut en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Diario UChile Miércoles 30 de agosto 2023 12:10 hrs.

Nicolás Jarry (25° del ranking ATP) tuvo un triunfal debut en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, después de sacar adelante un duro partido para vencer al promisorio francés Luca Van Assche (64°) por parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3). Tras la victoria en el estreno en el major neoyorquino, el tenista chileno se mostró satisfecho y valoró su reacción para imponerse al galo. “Estoy contento. Fue un partido duro y siempre la primera ronda es así, uno no viene con mucho ritmo y hay que estar muy firme. Por momentos me fui, me costó caro en el segundo set y en el cuarto logré remontar”, expresó el “Príncipe” en conversación con ESPN. “Traté de luchar hasta el final y lo pude hacer. Estuve firme en el tie break y fue muy importante para cerrar el partido”, añadió la primera raqueta nacional. Además, remarcó que “han sido las últimas semanas bien duras y estoy muy contento de seguir acá“. Por último, Jarry sostuvo: “He pasado por momentos difíciles que me hacen más fuerte. Lo hice muy bien hoy, así que ojalá seguir y que se den los máximos partidos así”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

