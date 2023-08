9c6c1a3f37

90d1b6e6e2

Cultura “Ecos de Ausencia”: Galería Clandestina presenta a Melania Macaya con nueva colección Se trata de una muestra de siete piezas visuales en la que la artista se adentra en las profundidades de la experiencia emotiva a partir de un trabajo colectivo en la que modelos exploran las intimidades del ser, creando una propuesta escénica única. Diario UChile Jueves 31 de agosto 2023 10:56 hrs.

“Ecos de Ausencia” es el título de la nueva colección con la que la artista visual Melania Macaya llegará a Galería Clandestina para exponer en el Centro Cultural Montecarmelo en Providencia a partir de las 19:00 horas el jueves 7 de septiembre. Se trata de una muestra de siete piezas visuales en la que la artista se adentra en las profundidades de la experiencia emotiva a partir de un trabajo colectivo, en la que modelos exploran las intimidades del ser, creando una propuesta escénica única y expresiva. Performance de la que el espectador podrá ser testigo exclusivo el día de la inauguración. Esta colección es un primer esbozo de lo que estaré desarrollando durante todo 2024, es la manifestación de la emoción colectiva de un grupo de mujeres poderosas que se entregan a la experiencia de crear a través del cuerpo de otra”, mencionó Macaya. Según detalla la artista, esta exposición en Montecarmelo marca el primer hito en el desarrollo de esta nueva colección, cuya elaboración espera extenderse hasta el próximo año. “Me hizo mucho sentido llegar al concepto de ‘Ecos de Ausencia’, las figuras están latentes, pero al mismo tiempo se desvanecen en la composición. Es cómo una pincelada en la pintura, una presencia que se descompone y desvanece, pero que al mismo tiempo construye y expresa”, señala. La artista afirmó que “por ejemplo, me pasa y, quizá volviendo atrás con todas las otras obras, es que para mí el espacio nunca ha sido un problema el cual yo quiera desarrollar en mi obra, porque ellas podrían estar en cualquier parte”. “Cada obra está relacionada con una emoción, con un concepto y generalmente ese concepto viene de lo mismo que se trabajó en sesión”, explicó. Macaya recalca que la performance fijada para el día de la inauguración probablemente sea una de las últimas veces que se monte la interpretación nacida a partir del Workshop. En este momento, me encuentro inmersa en un proceso de transformación, en el cual estoy retomando las convocatorias. Para darles un poco de contexto, durante los últimos tres años he estado trabajando con un colectivo de mujeres en donde el desarrollo se da a través de la danza y el workshop, que son herramientas para la creación colectiva, en donde entramos a un proceso de dos meses de colaboración antes de la sesión de desnudo colectivo. Entonces, para nosotras este es un punto de cierre a este proceso. Esto no quiere decir que no podamos volver a montarla, pero es muy probable que no se vuelva a hacer en el corto plazo”, indicó. La colección “Ecos de Ausencia” estará abierta al público en Montecarmelo hasta el 30 de septiembre.

