Universidad de Chile otorga primera "Medalla Derechos Humanos y Democracia" a Alicia Lira Esta es la primera vez que se otorga la distinción, cuyo objetivo es promover las garantías de no repetición y memoria, la que será entregada oficialmente el próximo 8 de septiembre en la Ceremonia Día de los Derechos Humanos y la Memoria. Diario UChile Viernes 1 de septiembre 2023 9:31 hrs.

Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), es la primera persona en recibir la distinción “Medalla Derechos Humanos y Democracia”, creada por la Universidad de Chile con el propósito de promover las garantías de no repetición y memoria. La institución de este galardón se da en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, que derivó en una dictadura donde se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De esta forma, la medalla busca reconocer a una persona que haya “realizado una destacada contribución en materia de derechos humanos y democracia en el ámbito nacional”, y se entregará una vez al año a partir de este 2023. La destinataria del reconocimiento fue elegida por un jurado que sesionó durante la tarde del martes 29 de agosto, el cual fue presidido por la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Fueron parte de esta instancia, además, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el director (s) del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Felipe Abbott; el Profesor Emérito, Patricio Aceituno; la profesora y Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán; y la presidenta del Directorio de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Marcia Scantlebury. “Es un honor conferir la primera Medalla Derechos Humanos y Democracia a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus”, señaló la Rectora Devés. “Su fuerza y valentía en la defensa de los derechos humanos y la sostenida exigencia de verdad y justicia ha inspirado y movilizado a distintas generaciones. La Universidad de Chile agradece, muy especialmente, su trabajo incansable para sumar voluntades en la lucha por honrar la memoria y alentar procesos de reparación, lo que en nuestra propia institución ha tenido importantes consecuencias, como es el caso del reconocimiento de títulos póstumos”, agregó la máxima autoridad universitaria. Por su parte, Alicia Lira indicó que recibir este reconocimiento le parecía “realmente emocionante”. “Es algo que uno no espera, pero que es emotivo y reparatorio. Es especialmente significativo por lo que es la Universidad de Chile y su historia, y porque hemos trabajado juntos en distintos proyectos de cultura, en libros y en conversatorios que tienen realmente el espíritu de salir más allá de las aulas de la Universidad. Lo único que me queda es agradecer el reconocimiento. Es un doble compromiso de seguir haciendo lo que hago, porque el fin último para nosotros es la verdad y la justicia, por una sociedad más justa e igualitaria. Realmente no tengo palabras para decir lo emocionada que estoy, lo reconocida que me siento y el sentimiento que tengo, tan lindo, referente a esta distinción que entrega la Universidad de Chile”, afirmó. La galardonada ha tenido una larga trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura, como su marido Felipe Rivera, quien fue ejecutado el 8 de septiembre de 1986, luego del atentado contra Augusto Pinochet. Ese mismo año, en agosto, su hermano Diego fue detenido y ejecutado en la Región de Coquimbo, hasta donde ella llegó en compañía de la Vicaría de la Solidaridad. El jurado decidió entregarle el reconocimiento “por su convicción, valentía y resistencia contra la dictadura civil militar” y porque “ha contribuido de manera sostenida a la defensa de los derechos humanos”. Además de destacar su histórico trabajo en la AFEP, “por las demandas de verdad y justicia, pilares fundamentales en favor de la convivencia democrática”, resaltaron también su “incansable labor de denuncia de todo acto que atente contra la dignidad y derechos fundamentales de las personas, tanto en el pasado como en el presente”. Adicionalmente, la medalla es un reconocimiento a “los aportes realizados en los procesos de reparación que ha llevado adelante la U. de Chile, estableciendo un potente vínculo de trabajo con nuestra Casa de Estudios y la AFEP”. La ceremonia de entrega de la distinción se realizará el día 8 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y la Memoria de la Universidad de Chile y de la “Semana por el Nunca Más”. La ceremonia se desarrollará en el Salón de Honor de la Casa Central, a partir de las 12:00 horas. Además, en un acto de reparación y memoria, se realizará también la quinta entrega de distinciones póstumas y simbólicas a estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura. Todas las actividades y acciones de la U. de Chile en el marco de esta conmemoración, que lleva por título “Educación para la democracia”, se encuentran disponibles acá: https://uchile.cl/golpe50

