50 años del Golpe Nacional Política Ministra Vallejo asegura que hay “avances” en declaración conjunta por los 50 años del Golpe La vocera de Gobierno señaló que desde el Ejecutivo están buscando todas las maneras de lograr un consenso civilizatorio entre todos los sectores políticos. "El Presidente no va a descansar hasta lograr ese encuentro", afirmó. Bárbara Paillal Sábado 2 de septiembre 2023 14:25 hrs.

Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que se está avanzando en las conversaciones con los distintos sectores políticos para generar una declaración conjunta ad portas de cumplirse 50 años del Golpe de Estado. La secretaria de Estado declaró, en relación a los diálogos, que “se avanza, el Presidente y todos los equipos de gobierno han estado buscando todas las maneras de poder tener este consenso civilizatorio“. “Resulta bien extraño tener esta conversación, parecería obvio que a 50 años del golpe civil-militar nadie pudiera cuestionar el que todos condenemos los golpes de Estado y todos condenemos las violaciones a los derechos humanos de las personas cometidas por agentes del Estado”, cuestionó la ministra. Sin embargo, la vocera de Gobierno precisó que es parte del esfuerzo que debe asumir el Ejecutivo: “Tenemos que generar esos puentes para encontrar ese consenso civilizatorio que, por ahora, no parece existir aún con todas las fuerzas políticas, pero no vamos a descansar y el presidente no va a descansar hasta lograr ese encuentro“. “Creemos que es responsabilidad también histórica de los representantes políticos no solamente de nuestro gobierno, sino que de todas las fuerzas políticas independiente de su afinidad, de su militancia, de su ideología, el que podamos entregarle a nuestras futuras generaciones un pacto político en defensa de la democracia”, aseguró Vallejo. En esa línea, la secretaria de Estado afirmó que “nunca podemos justificar una ruptura de la democracia, y menos aún justificar la tortura, las violaciones, las ejecuciones, las detenciones ilegales”. No obstante, la vocera de Gobierno admitió que hoy en día ese consenso mínimo no “es tan mínimo para todos”. “Sin embargo, tenemos la esperanza y la confianza de que a través del diálogo, a través de la invitación que hace el Presidente, y las conversaciones que ha estado teniendo –ayer la tuvo con el expresidente Sebastián Piñera- podamos suscribir todos y todas un compromiso por la democracia y el respeto por los derechos humanos siempre”, precisó Vallejo. En paralelo, la secretaria de Estado recalcó que, además del Plan Nacional de Búsqueda, “al menos en el mes de septiembre hay una agenda legislativa” por los 50 años que se dará a conocer en los próximos días. “Se ha estado trabajando en una agenda legislativa que busque establecer mejores y mayores estándares en la legislación y en la política pública para avanzar en los ejes de la justicia transicional“, anticipó Vallejo. Imagen de Portada: Agencia ATON

