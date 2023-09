5d1f658e70

50 años del Golpe Nacional Con la cuenta regresiva: las posibilidades para llegar a una declaración común de los partidos a 50 años del golpe Reconocimiento de las víctimas, cuidado de la democracia y nunca más justificar violaciones a los DD.HH. son los puntos en los que el presidente Boric a puesto hincapié a una semana del 11 de septiembre. Eduardo Andrade Domingo 3 de septiembre 2023 17:58 hrs.

“Parece poco, parece básico, pero hasta ahora ese consenso no ha sido lo suficientemente explícito”. Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los partidos políticos a poder llegar a una declaración conjunta respecto de los hechos cometidos por la dictadura civil militar el 11 de septiembre de 1973. “Primero un reconocimiento a las víctimas, un reconocimiento del Estado de Chile a las víctimas de la dictadura. Y espero que podamos comprometernos a cuidar la democracia de los múltiples peligros que enfrenta tanto aquí como afuera y que, más allá del calor y las dificultades del debate político cotidiano, ese compromiso sea irreductible. También, a que nos comprometamos a que nunca más se va a justificar la violación de los DD.HH. de otra persona por pensar distinto”, son los puntos en los que el mandatario hizo hincapié en una entrevista concedida este domingo a Canal 13. En paralelo, el partido Demócratas, encabezado por su presidenta, la senadora Ximena Rincón y su vicepresidente, Matías Walker, invitaban a suscribir a todos los partidos políticos e instituciones un “nunca más” a propósito de esta conmemoración, que coincide también con las propuestas del Presidente. No obstante, Rincón también emplazó principalmente a los partidos de la extrema derecha, solicitando no intentar llevar este debate hacia sus trincheras políticas, un error que, según dijo, se asemeja a lo que hicieron algunos partidos de izquierda durante el fallido proceso constitucional. “Si quieren llevar la declaración a su terreno va a ser difícil construir. Esto es como el tema constitucional, lo vivimos ya hace un año atrás pudo el país le dijo no a una texto que llevaba al país a una mirada sesgada y polarizada de la izquierda, quienes pretendan llevarla al otro lado ahora, al lado de la extrema derecha, van a cometer el mismo error. Tratemos de construir sumando voluntades”, expresó. Desde el lado de la derecha, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, también se mostró abierta a la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, aseguró que hasta el momento, “no hemos visto señales claras del Presidente ni puntos de encuentro para facilitar las cosas”. “Hemos conocido temas generales y por supuesto que tenemos el mayor compromiso con la protección de la democracia, también con no usar nunca la vía violenta, no permitir que se debilite la democracia con ninguna medida que la afecte, así que, en esos compromisos estamos absolutamente de acuerdo, pero no tenemos un antecedente concreto para saber si hay un acuerdo en el que nosotros vamos a concurrir o no”, agregó Hutt. Por su parte, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans rechazó todo tipo de negociación respecto de los contenidos de esta declaración, principalmente luego de las reacciones que hubo dentro de la UDI por los dichos del presidente Boric que hacían referencia al suicidio de uno de los condenados por el Caso Víctor Jara. “Está bien que los partidos políticos propongan, es parte del diálogo, el poder construir un compromiso donde nos escuchemos y veamos los distintos planteamientos es parte de, pero otra cosa es tratar de negociar el tener algún contenido, alguna interpretación política de sucesos en el país por comprometerse a respetar los DD.HH. no es aceptable. Creo que esos mínimos no debieran ser negociables”, enfatizó. Hay que recordar que, este fin de semana, la ministra vocera, Camila Vallejo, advirtió que existen avances en poder llegar a esta declaración conjunta, a lo que además sumó su valoración de la agenda legislativa que existe en torno a los 50 años y que incluye el Plan Nacional de Búsqueda. En tanto, de no alcanzar este acuerdo, existe también la posibilidad no descartada por el presidente Boric de que esto pueda ser firmado al menos por los expresidentes.

