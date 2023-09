1b4f2b7a11

50 años del Golpe Nacional Política Homenaje a diputados detenidos desaparecidos: Oficialismo cuestiona ausencia de parlamentarios de derecha Desde este sector acusaron que quienes no condenan lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, son cómplices de los atropellos en dictadura. Además, rechazaron el tono de la declaración de partidos de Chile Vamos respecto de este hito histórico. Natalia Palma Miércoles 6 de septiembre 2023 13:57 hrs.

Durante esta jornada en el Congreso Nacional en Valparaíso representantes del oficialismo cuestionaron el accionar de algunos parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano, quienes se retiraron del hemiciclo de la Cámara durante el homenaje a los diputados detenidos desaparecidos durante la dictadura, Vicente Atencio (PC), Carlos Lorca (PS) y Luis Gastón Lobos (PRSD). En la instancia, la diputada comunista y otrora presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, fue enfática en señalar que, pese a las diferencias políticas, nada puede justificar los atropellos que sufrieron las víctimas de la dictadura. “Quizás en cualquier país de otro mundo, las diputadas y diputados que aunque no fuesen de los partidos que fueron afectados por el extermino, no me cabe la menor duda de que ellos y ellas se quedarían a rendir el homenaje, porque lo que está en juego es la construcción democrática, lo que está en juego es el nunca más”, expresó la legisladora. En ese sentido, Pizarro sostuvo que “tanto los tres compañeros diputados detenidos desaparecidos como los cientos de hombres, mujeres, adolescentes y niños y niñas desaparecidos, cualquiera sea la situación de su detención, que nosotros la tenemos clara y que tiene que ver con comprometerse con un gobierno popular y resistir a la dictadura, nada justifica lo que se les hizo”. “El problema que a 50 años hay algunos y algunas que se han atrevido nuevamente a justificar el Golpe y justificar la violación sistemática a los derechos humanos. Yo me pregunto ¿En qué país piensan vivir cuando el valor del de al lado no es nada?”, apuntó. Mientras. el diputado y líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, lamentó “la actitud que hemos visto hoy día en la derecha, en la cual se ha ido acentuando un negacionismo, una relativización del horror que vivimos en nuestro país a partir del golpe militar. Ese golpe militar no puede ser separado de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron en el mismo minuto en que comenzó el bombardeo a La Moneda, el asesinato de quienes estaban en su interior, la desaparición, la tortura de cientos y miles de hombres y mujeres en nuestro país”. “Uno esperaría que 50 años después haya un consenso nacional en rechazar en forma tajante y absoluta hechos de tal brutalidad. Quiero ser muy claro, quien no condena el golpe militar, y la derecha no lo ha condenado y tiene un serio problema para hacerlo, se hace cómplice de aquel horror y de algún modo justifica que una acción de ese tipo pueda volver a ocurrir en nuestro país“, recalcó. Por lo mismo, criticó la decisión de Chile Vamos de restarse del acto que se realizará en La Moneda a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “Me parece inaceptable que a estas alturas se nieguen a firmar un compromiso, después que el Presidente ha hecho un llamado y los ha invitado, que ha conversado con el ex Presidente Piñera (…) Creo que los retrata de cuerpo entero”. Oficialismo cuestiona lenguaje de la declaración conjunta de Chile Vamos Por su parte, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la declaración conjunta que realizaron esta mañana partidos de Chile Vamos a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, en la que evitaron hablar de Golpe de Estado. En ese sentido, el parlamentario sostuvo que si bien “muchos términos coinciden con los del gobierno en el sentido de valorar la democracia, el lenguaje que se usa es muy virulento, que razón hay para emplazar al Presidente Boric, poco menos que de él dependerá si habrá un clima violento o no, en circunstancias que es la derecha la que tiene que hacer un mínimo gesto, porque en su historia apoyó el quiebre de la democracia”. “Aquí nadie puede arrogarse el patrimonio de toda la verdad de lo sucedido ni tampoco dar lecciones morales. En este instante, más que nunca se requiere disposición que imposición al otro respecto a lo debe hacer. Yo le pido a la oposición que también comprenda y entienda que en la historia desgraciadamente ellos estuvieron al lado del régimen militar, que fue una dictadura sangrienta, como no va a ser posible, no solo decir buenas palabras para cuidar la democracia, sino también un pequeño gesto que nunca más en Chile una situación así alentada por ellos, vuelva a repetirse”, emplazó. Su correligionario, el senador Fidel Espinoza, manifestó que “como hijo de víctima de violación a los derechos humanos quisiera lamentar que no hayan sido los 50 años una oportunidad para confluir en un texto en común. Creo que el Gobierno y el Presidente Boric hicieron un esfuerzo bien importante de generar un documento que concitara, obviamente, una adhesión mucho más amplia que la de nuestro sector político y, desde ese punto de vista, es muy lamentable que la derecha, los partidos de Chile Vamos en particular, no hayan suscrito esta carta, tironeados por la fiebre de Republicanos, porque eso es lo que hay detrás“. En ese sentido, acusó que “ellos no quisieron firmar este texto en función del planteamiento de los sectores que apoyan a (José Antonio) Kast, más que pensar en los intereses del país y de hablarle a las futuras generaciones. A mí me hubiera gustado que estos 50 años hubieran sido una oportunidad para eso, de hablarle a las futuras generaciones en el sentido de coincidir todos en el tema de nunca más violación a los derechos humanos, nunca más un quiebre democrático en el país y en materia que creo yo los que somos actores democráticos debemos confluir siempre”. En tanto, el diputado y jefe de bancada PPD-independientes, Cristián Tapia, consideró que “sería muy bueno que Chile Vamos hiciera un gesto hacia el futuro. Si bien estamos recordando lo que pasó hace 50 años, todo lo que se va a hacer es de aquí en adelante para que nunca más sucedan estos hechos, para que nunca más exista el Golpe de Estado, para que nunca más existan perseguidos y torturados. Si Chile Vamos no quiere firmar ese documento, quiere decir que no están de acuerdo. Creo que debieran ser más honestos“.

