Derechos Humanos Justicia Nacional Presidente Gabriel Boric pidió disculpas por responsabilidad del Estado en el caso Sandra Pavez El mandatario reconoció las obligaciones internacionales emanadas a raíz del fallo de la CIDH a favor de la exreligiosa y se comprometió a seguir trabajando para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual. Diario UChile Jueves 7 de septiembre 2023 10:33 hrs.

Hoy el Presidente de la República Gabriel Boric participó en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en la que se disculpó a nombre del Estado ante Sandra Pavez, exreligiosa y docente discriminada por su orientación sexual. Pavez era profesora de religión desde 1985 en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré; sin embargo, fue apartada de sus funciones e impedida de realizar clases en cualquier establecimiento educacional, luego que en 2007 la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo revocara su certificado de idoneidad, producto de su homosexualidad. Caso que escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que falló a su favor en 2022. En el Palacio de La Moneda, el mandatario manifestó que “en mi calidad de Presidente de la República y representante del Estado reconozco la responsabilidad que le cabe al Estado chileno por el trato discriminatorio que recibiste Sandra, motivado por tu orientación sexual y que afectó tu dignidad como persona”. “A Sandra le ofrezco ante Chile disculpas públicas y el compromiso de seguir trabajando arduamente para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género para que nunca más en Chile alguien tenga que vivir lo que tú y tu entorno vivieron”, expresó. Asimismo, remarcó que este reconocimiento “también lo hago en cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia dictada por la CIDH para este caso, pero no sólo por eso, sino que lo hago con la profunda convicción personal y que asiste a todo mi Gobierno, que promover y garantizar los derechos humanos es clave para la construcción de un futuro más inclusivo, tolerante, amable y en donde quepamos todos y todas”. En ese sentido, el Presidente Boric destacó la figura del cardenal Samoré y su rol intermediario en el Conflicto del Beagle en 1978, que permitió terminar con un casi seguro conflicto bélico con Argentina. “Cuánta tristeza se evitó por evitar la guerra y qué impresionante como una figura. Él (Samoré) personalmente no tiene responsabilidad en esto, pero cómo se cruzan las cosas. Esas contradicciones tenemos que ser capaces de resolverlas como sociedad y tenemos que tener un solo estándar en materia de derechos humanos. Eso es lo que nosotros hemos defendido públicamente aquí y en el extranjero y somos conscientes de las brechas históricas que han debido sortear LGTBIQ+ para el ejercicio pleno de sus derechos, en particular los relativos a la igualdad y la no discriminación y somos conscientes que aún como sociedad nos falta”, sostuvo. Por lo mismo, el jefe de Estado puntualizó que “con su decisión, la Corte Interamericana ha dicho que la libertad religiosa en ningún caso puede dar paso a discriminación o violación de los derechos humanos de las personas”.

