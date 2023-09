cbe1b62533

Nacional Política Karol Cariola por Sebastián Piñera: “A ningún presidente de la República, por firmar una declaración mínima (…) se le puede felicitar” La diputada recordó el rol que jugó el exmandatario exigiendo el regreso de Augusto Pinochet cuando estaba detenido en Londres o también la declaración de guerra que realizó durante el estallido social. Diario UChile Sábado 9 de septiembre 2023 16:40 hrs.

La diputada Karol Cariola criticó duramente el rol del expresidente Sebastián Piñera durante su pasado como dirigente de Renovación Nacional, en particular al sumarse a las voces que exigían a Inglaterra devolviera a Chile a Augusto Pinochet que permanecía detenido en Londres por una orden del juez Baltasar Garzón por crímenes de lesa humanidad. La parlamentaria recordó además que durante su segunda administración, Piñera declaró la guerra a quienes participaban de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos. “A ningún presidente de la República, por firmar una declaración mínima o básica que tiene que ver con condenar el quiebre democrático en nuestro país, se le puede felicitar. Esto es el mínimo de cualquier persona que haya ocupado un cargo de representación popular, incluido en eso el presidente Sebastián Piñera”, sostuvo la legisladora comunista. Cariola subrayó que “tengo muchas diferencias con respecto a la responsabilidad histórica que el presidente Sebastián Piñera también tiene con la democracia”. En ese sentido recordó que Piñera “participó de un acto que pedía la extradición de Augusto Pinochet a Chile. Esas son cosas que no se olvidan”. Además, “Sebastián Piñera es un presidente que durante su mandato le declaró la guerra al pueblo de Chile y es uno de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular en nuestro país”, puntualizó. Por eso, la parlamentaria indicó “que el presidente Piñera cumpla hoy con un mínimo democrático de firmar una declaración conjunta de los presidentes de la República para condenar el golpe de Estado y el quiebre democrático en nuestro país, no le quita la responsabilidad histórica que tiene y la afrenta que también hubo respecto de la democracia en nuestro país con violaciones a los derechos humanos que aquí se dieron durante su mandato de gobierno”. Enmienda que libera a mayores de 75 años: “Es un acto más del Partido Republicano en la línea del negacionismo” La diputada del PC se refirió además a la aprobación en el Consejo Constitucional de la enmienda que permite que personas mayores de 75 años privadas de libertad puedan terminar de cumplir sus condenas en sus casas, situación que beneficiaría a los presos por crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Al respecto Cariola sostuvo que “lamento mucho que ellos sigan insistiendo en esta posibilidad que los reos de Punta Peuco que son nada más y nada menos que criminales de lesa humanidad, violadores de derechos humanos, que son cómplices activos de la dictadura militar, que son personas que lo único que tienen que hacer hoy día es pagar por todos los crímenes cometieron y que por tantos años estuvieron en impunidad, hoy día les intenten buscar beneficios, es una vergüenza”. La parlamentaria consideró que la medida “es un retroceso histórico y es un acto más del Partido Republicano en la línea del negacionismo. Lamento que haya sectores de Chile Vamos que se hayan prestado para avanzar en esta dirección”. En ese sentido dijo esperar que la plenaria del Consejo Constitucional que se inicia el próximo 14 de septiembre revierta la medida, ya que a su juicio “lo único que tiene que ocurrir con ellos es que se pudran en la cárcel”. Al respecto dijo que los detenidos por violaciones a los derechos humanos en dictadura “son personas que merecen toda la condena no solamente social, sino que también la condena legal que les corresponde que durante tantos años no fueron capaces de cumplir porque no colaboraron con la justicia, no se enfrentaron a los tribunales y tuvieron una protección que lamentablemente se sigue manteniendo hasta el día de hoy porque muchos de ellos siguen en libertad”. Imagen de portada: Agencia ATON

