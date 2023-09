1a43dcbe80

68f44f2604

Nacional Política Proceso Constituyente Este viernes comenzarán las votaciones en el Pleno: Fuerzas políticas piden asistir con una nueva disposición La consejera María Pardo declaró que "la ciudadanía ha sido bien clara en rechazar muchas de las enmiendas que se han aprobado". Por su parte, el consejero Edmundo Eluchans dijo que "la posibilidad de nuevos entendimientos por supuesto que existe". Bárbara Paillal Miércoles 13 de septiembre 2023 18:15 hrs.

Compartir en

El Consejo Constitucional recogió la petición levantada desde la bancada de Renovación Nacional – Evópoli y decidió posponer para este viernes la sesión inicial del Pleno donde se comenzará a revisar la primera propuesta de nueva constitución. En la instancia se votarán las enmiendas del capítulo uno al anteproyecto que ya fueron aprobadas en comisiones. El objetivo de la medida es destinar este miércoles y jueves para analizar la posibilidad de llegar a mayores acuerdos entre los sectores de cara a la próxima votación. Esto, considerando la compleja primera etapa del proceso que terminó con el oficialismo y la oposición con declaraciones críticas de ambos lados. En conversación con Radio Universidad de Chile, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, señaló que en este ciclo inicial de votaciones quedó en evidencia la falta de conducción del proceso constitucional por parte de la mayoría en el Consejo que tiene el Partido Republicano. “Las derechas no estuvieron a la altura del desafío que era conducir un proceso democrático y, en ese sentido, creo que fue un proceso marcado por la dilación. Por otra parte, marcado por el desorden y por la improvisación. Me parece que eso es grave y que da cuenta de que no se le tomó el peso a lo que significa cambiar una Constitución. Se presentaron unidades de propósito a última hora, creo que eso también más allá de la falta de respeto que es para nosotros como contraparte, creo que es una falta de respeto para el país“, aseguró. En esa línea, Pardo apuntó contra la coalición que congrega a Evópoli, Renovación Nacional y la UDI en el Consejo, pues a su juicio “Chile Vamos no terminó de darse cuenta del poder que tiene, porque si Chile Vamos hubiera dicho que no, entonces muchas enmiendas de las que vemos como realmente retrocesos para el país no se hubiesen aprobado“. De cara a esta segunda etapa que establecerá de manera casi definitoria las enmiendas que serán parte del proyecto constitucional final, la consejera señaló que “esta vez algo debiese ser distinto, alguna noción habría que tener respecto de que hay un plebiscito de salida y que las personas están reaccionando”. En ese sentido, Pardo calificó como un error que el delegado de la bancada republicana, Luis Silva, se negara a bajar las enmiendas ingresadas por su sector para priorizar un acuerdo transversal con todos los bloques, argumentando que esa acción iría contra sus electores. “Creo que es un error pensar a la gente que votó por ti como un todo monolítico, como un todo que es homogéneo y que no cambia de opinión, creo que hay que estar auscultando permanentemente lo que dice la ciudadanía y en este último tiempo la ciudadanía ha sido bien clara en rechazar muchas de las cuestiones que se han aprobado en el Consejo Constitucional“, declaró la consejera. De esta forma, Pardo declaró que “acá tenemos un gran peligro, pero todavía una gran oportunidad. Ahora esa gran oportunidad depende de que la valoren y que la entienda nuestra contraparte porque nosotros no tenemos votos para lograr nada en el Pleno. Entonces, la responsabilidad acerca del futuro del país va a recaer sobre ellos y ahí la pregunta es si van a poder mirar más allá de la mezquindad y del interés personal o político de su partido, y van a poder poner por sobre todas las cosas el interés general del país”. Desde la otra vereda, el consejero de la UDI, Edmundo Eluchans, señaló que como presidente de la Comisión del Sistema Político siempre ha buscado la posibilidad de entendimientos. “Ese esfuerzo está hecho, no fue todo lo exitoso que a mí me habría gustado, pero está hecho”, agregó. Para Eluchans en esta segunda etapa “la posibilidad de nuevos entendimientos por supuesto que existe, pero no me parece correcto que se diga que no hemos admitido posiciones distintas. Nosotros hemos flexibilizado en muchas materias buscando puntos de encuentro, por ejemplo, nosotros no somos partidarios de la paridad de salida -que lo hemos dicho una y mil veces- y por razones que no desmerecen a la mujer, sino que al contrario porque nosotros creemos que las mujeres sin ningún tipo de protección ni de privilegio han llegado a ocupar posiciones destacadísimas hoy día en Chile”. “En fin se ha insistido y nosotros hemos aceptado la propuesta que venía de la Comisión de Expertos en orden a que se le garantice a la mujer una participación igualitaria en la entrada a los procesos y además hemos aceptado la norma de paridad de salida”, afirmó el consejero. Por esa razón, para el consejero de Chile Vamos no es justo que se diga que en el Consejo se pasó una “aplanadora” y que han estado mirando sus propios intereses políticos. En esa línea, destacó que Republicanos bajara cuatro de sus enmiendas más polémicas. Consultado respecto a si defenderán las enmiendas ya aprobadas en el Pleno, Eluchans señaló que “las enmiendas que he patrocinado, que me interpretan y que las creo adecuadas por cierto que las voy a defender, las enmiendas de otros que a mí no me gusten por las razones que sea las voy a atacar uno tiene que asumir sus posiciones en función de sus sus concepciones y eso es perfectamente legítimo”. “Nosotros tenemos concepciones e ideas respecto de los temas que dicen relación con el gobierno del país y esas visiones que tenemos las defendemos porque las creemos correctas, las creemos adecuadas y defender las ideas y las posiciones que uno tiene me parece que es perfectamente legítimo y no creo de verdad que nada de lo que estamos proponiendo y aprobando y patrocinando y votando a favor atente en contra de los intereses del país de la mayoría del país“, concluyó el consejero. En este segundo ciclo de votaciones desde ambos sectores esperan poder revertir la situación y entregar a la ciudadanía un texto que represente a gran parte de las posiciones.

El Consejo Constitucional recogió la petición levantada desde la bancada de Renovación Nacional – Evópoli y decidió posponer para este viernes la sesión inicial del Pleno donde se comenzará a revisar la primera propuesta de nueva constitución. En la instancia se votarán las enmiendas del capítulo uno al anteproyecto que ya fueron aprobadas en comisiones. El objetivo de la medida es destinar este miércoles y jueves para analizar la posibilidad de llegar a mayores acuerdos entre los sectores de cara a la próxima votación. Esto, considerando la compleja primera etapa del proceso que terminó con el oficialismo y la oposición con declaraciones críticas de ambos lados. En conversación con Radio Universidad de Chile, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, señaló que en este ciclo inicial de votaciones quedó en evidencia la falta de conducción del proceso constitucional por parte de la mayoría en el Consejo que tiene el Partido Republicano. “Las derechas no estuvieron a la altura del desafío que era conducir un proceso democrático y, en ese sentido, creo que fue un proceso marcado por la dilación. Por otra parte, marcado por el desorden y por la improvisación. Me parece que eso es grave y que da cuenta de que no se le tomó el peso a lo que significa cambiar una Constitución. Se presentaron unidades de propósito a última hora, creo que eso también más allá de la falta de respeto que es para nosotros como contraparte, creo que es una falta de respeto para el país“, aseguró. En esa línea, Pardo apuntó contra la coalición que congrega a Evópoli, Renovación Nacional y la UDI en el Consejo, pues a su juicio “Chile Vamos no terminó de darse cuenta del poder que tiene, porque si Chile Vamos hubiera dicho que no, entonces muchas enmiendas de las que vemos como realmente retrocesos para el país no se hubiesen aprobado“. De cara a esta segunda etapa que establecerá de manera casi definitoria las enmiendas que serán parte del proyecto constitucional final, la consejera señaló que “esta vez algo debiese ser distinto, alguna noción habría que tener respecto de que hay un plebiscito de salida y que las personas están reaccionando”. En ese sentido, Pardo calificó como un error que el delegado de la bancada republicana, Luis Silva, se negara a bajar las enmiendas ingresadas por su sector para priorizar un acuerdo transversal con todos los bloques, argumentando que esa acción iría contra sus electores. “Creo que es un error pensar a la gente que votó por ti como un todo monolítico, como un todo que es homogéneo y que no cambia de opinión, creo que hay que estar auscultando permanentemente lo que dice la ciudadanía y en este último tiempo la ciudadanía ha sido bien clara en rechazar muchas de las cuestiones que se han aprobado en el Consejo Constitucional“, declaró la consejera. De esta forma, Pardo declaró que “acá tenemos un gran peligro, pero todavía una gran oportunidad. Ahora esa gran oportunidad depende de que la valoren y que la entienda nuestra contraparte porque nosotros no tenemos votos para lograr nada en el Pleno. Entonces, la responsabilidad acerca del futuro del país va a recaer sobre ellos y ahí la pregunta es si van a poder mirar más allá de la mezquindad y del interés personal o político de su partido, y van a poder poner por sobre todas las cosas el interés general del país”. Desde la otra vereda, el consejero de la UDI, Edmundo Eluchans, señaló que como presidente de la Comisión del Sistema Político siempre ha buscado la posibilidad de entendimientos. “Ese esfuerzo está hecho, no fue todo lo exitoso que a mí me habría gustado, pero está hecho”, agregó. Para Eluchans en esta segunda etapa “la posibilidad de nuevos entendimientos por supuesto que existe, pero no me parece correcto que se diga que no hemos admitido posiciones distintas. Nosotros hemos flexibilizado en muchas materias buscando puntos de encuentro, por ejemplo, nosotros no somos partidarios de la paridad de salida -que lo hemos dicho una y mil veces- y por razones que no desmerecen a la mujer, sino que al contrario porque nosotros creemos que las mujeres sin ningún tipo de protección ni de privilegio han llegado a ocupar posiciones destacadísimas hoy día en Chile”. “En fin se ha insistido y nosotros hemos aceptado la propuesta que venía de la Comisión de Expertos en orden a que se le garantice a la mujer una participación igualitaria en la entrada a los procesos y además hemos aceptado la norma de paridad de salida”, afirmó el consejero. Por esa razón, para el consejero de Chile Vamos no es justo que se diga que en el Consejo se pasó una “aplanadora” y que han estado mirando sus propios intereses políticos. En esa línea, destacó que Republicanos bajara cuatro de sus enmiendas más polémicas. Consultado respecto a si defenderán las enmiendas ya aprobadas en el Pleno, Eluchans señaló que “las enmiendas que he patrocinado, que me interpretan y que las creo adecuadas por cierto que las voy a defender, las enmiendas de otros que a mí no me gusten por las razones que sea las voy a atacar uno tiene que asumir sus posiciones en función de sus sus concepciones y eso es perfectamente legítimo”. “Nosotros tenemos concepciones e ideas respecto de los temas que dicen relación con el gobierno del país y esas visiones que tenemos las defendemos porque las creemos correctas, las creemos adecuadas y defender las ideas y las posiciones que uno tiene me parece que es perfectamente legítimo y no creo de verdad que nada de lo que estamos proponiendo y aprobando y patrocinando y votando a favor atente en contra de los intereses del país de la mayoría del país“, concluyó el consejero. En este segundo ciclo de votaciones desde ambos sectores esperan poder revertir la situación y entregar a la ciudadanía un texto que represente a gran parte de las posiciones.