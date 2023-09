2d365e2fb9

Seminario Icare: Ex Presidentes insistieron en superar debate constitucional a días de iniciar la votación en el Pleno del Consejo Mientras la líder del órgano electo, Beatriz Hevia, apuntó a la responsabilidad compartida de las fuerzas políticas que participan en el proceso para arribar a un texto exitoso. "No podemos proponer nada nuevo si no es que no hay unanimidad", dijo. Natalia Palma Miércoles 13 de septiembre 2023 12:11 hrs.

En el marco del seminario Icare “Diálogos para construir futuro”, los ex presidentes de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se refirieron a sus expectativas sobre el desarrollo del proceso constitucional. Instancia que se da a dos días de que comience la votación en el Pleno del Consejo de las modificaciones al anteproyecto que se aprobaron en las cuatro comisiones del órgano electo. Según el tiempo total de discusión fijado por la mesa directiva del Consejo Constitucional, cada bancada dispondrá de los minutos proporcionales al número de sus integrantes. Por su parte, las y los comisionados que quieran participar en los debates, tendrán de manera individual los minutos que resulte de dividir el total del tiempo fijado para la discusión de ese asunto, por el número total de consejeros. El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle –a través de un video- señaló que respecto del debate político “nos hace mucha falta hablar del futuro. Hay que tener presente el pasado para construir un futuro mejor. Eso nos falta en la sociedad chilena” y añadió que sobre el proceso anterior encabezado por la extinta Convención “fue, a mi juicio, muy complicada, no resolvió los problemas y presentó una Constitución que destruía la institucionalidad chilena en todas sus partes”. Por lo mismo, el ex jefe de Estado llamó a los actuales consejeros a que “no desperdicien esta nueva oportunidad. Si esto pasa no va a haber espacio para una nueva Convención antes de que cambie el gobierno. Chile necesita acuerdos”. La ex Presidenta Michelle Bachelet sostuvo que “está en juego ni más ni menos la posibilidad, quizá la última, de acordar un texto constitucional que haga posible una convivencia democrática fortalecida, un reconocimiento de nuestras legítimas diferencias y un sentido de comunidad que promueva el orden y la cohesión social y que por ello sea aprobado y reconocido como propio por la más amplia ciudadanía”. En ese sentido, afirmó que “creo que como país podemos estar a la altura del desafío constitucional y democrático, no es inevitable volver a fracasar y perpetuar nuestros desencuentros. Depende de nosotros, especialmente de quienes tenemos liderazgos en el espacio político, pero también debo ser honesta: El momento lo requiere, estoy muy preocupada. Hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en darle una nueva y buena constitución al país”. “Veo que nuevamente, en una revancha, los legítimos triunfadores en las elecciones del Consejo pretenden imponer su peso para dar señales identitarias a sus electores o para hacer inviables en el futuro derechos o políticas públicas con las que no están de acuerdo, como en salud, previsión, interrupción del embarazo o el carácter inapropiable de ciertos bienes públicos”, cuestionó la ex mandataria. Mientras, en la misma línea, el ex Presidente Sebastián Piñera destacó la necesidad de superar a través del texto constitucional las legítimas diferencias de la ciudadanía. “Llevamos 43 años desde 1980 enfrentándonos, confrontándonos, dividiéndonos por el tema de la constitución y la verdad es que los países sabios se produce también confrontación, pero dentro del marco de la constitución, que es el gran pacto social, y no respecto de la constitución, que genera muchas veces anarquía”, dijo. A su juicio “para que una constitución pueda cumplir esa misión de ser ese gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección es fundamental que tenga un respaldo amplio y sólido para que sea conocida, reconocida, aceptada y respetada por la inmensa mayoría, porque nunca en esto va a haber unanimidad”. “Hay grandes diferencias entre el proceso actual y el anterior” Por su parte, la presidenta del Consejo Constitucional y representante de republicanos, Beatriz Hevia, respondió a los emplazamientos de los ex mandatarios e indicó que “creo que hay que dejar muy claro que hay grandes diferencias entre el proceso actual y el proceso anterior. Hay un proceso hoy día que está abierto al diálogo, a los acuerdos, a la discusión, eso ha quedado de manifiesto en las distintas instancias que hemos tenido para poder hablar de los distintos temas que hay sobre la mesa”. Heavia remarcó que “ha habido espacios para buscar puntos en común, para encontrar puntos de encuentro, aun cuando la izquierda no se ha sumado a las unidades de propósito en su minuto, que se acordaron con ellos, nosotros hemos seguido adelante para poder incorporarlos en el texto. La idea es que esa dinámica pueda continuar, sigue abierto el espacio para encontrar acuerdos y eso también requiere mucho mayor esfuerzo de la izquierda, porque hoy día no podemos proponer nada nuevo al texto si es que no hay unanimidad del Pleno. Por tanto, la responsabilidad es compartida más que nunca para avanzar en un buen texto”.

