Nacional Política Tomás Duval y escenario post 11: “Si había dificultades en el diálogo, ahora las desconfianzas, los conflictos, serán mayores” El analista político indicó que después del 11 de septiembre, para el Gobierno será más difícil avanzar en las reformas contempladas en su programa, dado el escenario más polarizado y una oposición mucho más dura. Osciel Moya Plaza Miércoles 13 de septiembre 2023 9:42 hrs.

El analista y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, afirmó que el escenario político después de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado quedó “más polarizado y con más polémica” lo que complica el panorama que deberá enfrentar el Gobierno frente a las reformas que busca implementar. En declaraciones a nuestro medio, Duval se refirió al clima post 11 de septiembre y los desafíos del Ejecutivo con una oposición mucho más dura. “Tengo la impresión que el escenario político quedó más polarizado y con más polémica y he visto también un cierto endurecimiento de la oposición en términos políticos, lo que hace bastante complejo el panorama que el Gobierno tiene para adelante, puesto que para cualquier reforma u otra política que quiera pasar por el Congreso requiere de la oposición. Me parece que el escenario quedó demasiado tensionado tras este 11”, dijo Duval. Por eso mismo, el analista consideró que, en materia de pacto fiscal o reforma a las pensiones, en el corto plazo “me parece difícil que vayan a haber avances políticos en esas materias, va a haber que reponer un cierto clima político, para retomar aquellas conversaciones que habían logrado puntos mínimos para poder avanzar en esas negociaciones, pero me parece que primero se va a tener que retomar ese clima y eso requiere de una acción importante”. Duval afirmó que más allá de la reinterpretación de la UDI de los hechos del pasado, “refleja que, si había dificultades en el diálogo, ahora las desconfianzas, los conflictos serán mayores respecto de la oposición” y por eso es necesario “recomponer un clima que está deteriorado y vamos a ver la capacidad de Ejecutivo y tal vez las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senado puedan colaborar en este escenario”. Otro ingrediente en este clima es la disputa por la hegemonía que se vive en la derecha ante posiciones más extremas que se han tomado el escenario y que “sin duda son elementos que influyen en esta posición y que no es de ahora, viene de hace un tiempo y se ha dado entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Eso también afecta la actividad política de la propia derecha, tensionada en este escenario porque los actores políticos tienen procesos electorales donde tiene que competir y por lo tanto, deben posicionar listas, candidatos y alternativas políticas. Esa tensión va a estar en la derecha permanente”. Añadió que lo que está primando en este sector es “ser una oposición muy directa frente al Gobierno. Yo esperaría que abrieran puertas distintas, pero lo que hoy prima, siendo concreto, es ser una oposición dura y firme frente al Gobierno y quien sólo aparece en un posicionamiento distinto, es el expresidente (Sebastián) Piñera, que es una suerte de liderazgo en la derecha que también podría ayudar a recomponer ese clima”. Por otro lado, Duval afirmó que este panorama tampoco es distinto al visualizar lo que ocurre en el Consejo Constitucional “especialmente para que apruebe (el borrador) y hoy todo parece indicar que va en camino hacia un nuevo rechazo”. En esa línea, indicó que “hay problemas de contenido donde hay discusiones pendientes” y es necesario ver “qué tan diferente desde los expertos a este Consejo Constitucional va a salir el texto, pero tengo una duda sobre lo que será el plebiscito, porque las consultas no son sobre los textos constitucionales, sino sobre otras cuestiones. Pueden ser políticas, gobierno, etc. Entonces creo que ese escenario no logro ver a diciembre, que puede ser distinto a lo que uno imagina”.

