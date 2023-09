fdcb2719f5

Nacional Alcaldesa Hassler ante hechos de violencia en las afueras de Liceo de Aplicación: “Tomaremos acciones para que no quede en la impunidad” Por su parte el gobernador Claudio Orrego, manifestó su "rabia e indignación que un grupo de antisociales se dedique a quemar infraestructura de la ciudad y queden impunes". Diario UChile Jueves 14 de septiembre 2023 10:16 hrs.

Esta mañana sujetos encapuchados produjeron diversos hechos de violencia en las cercanías del Liceo de Aplicación. Vestidos con overoles blancos y con los rostros cubiertos, quemaron dos buses del sistema Red, uno en la intersección de Alameda con Ricardo Cumming y otro en el cruce de esta última avenida con Calle Romero, generando la interrupción del tránsito y el cierre de la estación de metro Cumming pasadas las 8 de la mañana. Ante la llegada de Carabineros, los encapuchados lanzaron bombas molotov y objetos contundentes a los uniformados, razón por la que desde el Municipio de Santiago autorizaron su ingreso al establecimiento educacional. Así lo informó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien a través de la red social X, señaló que “la violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo, es inaceptable”. Y agregó que “ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases) hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables. Tomaremos también acciones judiciales para que no quede en impunidad. No podemos tolerar la violencia en nuestra vida cotidiana”. Por su parte del gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, indicó a través de la misma red social que “provoca mucha rabia e indignación que un grupo de antisociales se dedique a quemar infraestructura de la ciudad y queden impunes. Encapuchados que quemaron buses en cercanías del Liceo de Aplicación merecen estar en la cárcel”.

