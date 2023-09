fdcb2719f5

42e593dcb7

Laura Pérez obtiene uno de los premios más importantes de la ciencia mundial La científica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Astrofísica CATA fue reconocida en la categoría “2024 New Horizons Prize in Physics” por su trabajo en el área de formación planetaria. Diario UChile Jueves 14 de septiembre 2023 11:26 hrs.

Compartir en

El premio, que fue anunciado internacionalmente hoy jueves, será compartido por cuatro astrónomos: Paola Pinilla (University College London, Inglaterra), Tilman Birnstiel (Ludwig Maximilian University of Munich, Alemania), Nienke van der Marel (Leiden University, Holanda) y Laura Pérez (Universidad de Chile, Chile). “Somos cuatro personas dedicadas a entender la formación planetaria con estudios teóricos y observacionales, usando instrumentos de vanguardia como el telescopio ALMA”, comenta la también académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. “Para la Universidad de Chile es una enorme alegría y un orgullo que la astrónoma Laura Pérez haya sido reconocida con el prestigioso premio “2024 New Horizons Prize in Physics” por su contribución fundamental al problema de la formación de planetas. Este premio se suma al que recibió antes de la “World Academy of Sciences” en 2021 y muestra que en Chile se puede realizar ciencia de categoría mundial, lo que sin duda estimulará a más jóvenes, especialmente a las niñas, a seguir su camino. En ambos casos es primera vez que se premia a una científica chilena, por lo tanto Laura no solo genera nuevas realidades con sus descubrimientos, sino que pone a Chile en el mundo a través del conocimiento. Destacamos además su generosidad que demuestra al compartir frecuentemente su trabajo y experiencia con niñas interesadas en dedicarse a la ciencia”, así indicó Rosa Deves, Rectora de la Universidad de Chile. El premio consiste en $100.000 dólares (unos 89 millones de pesos chilenos), que será repartido entre los premiados. “Me parece muy relevante que se reconozca la investigación hecha desde nuestro país en el campo de la astrofísica. Gracias a la política de acceso a observaciones astronómicas para los telescopios instalados en nuestro país, que reserva 10% del tiempo a investigaciones lideradas por aquellos que trabajamos en instituciones nacionales, es que hemos podido contribuir en el campo de la formación planetaria”, añade Laura. “Este extraordinario premio es un muy merecido reconocimiento a las originales e innovadoras investigaciones que Laura ha llevado a cabo para entender la formación de sistemas planetarios alrededor de las estrellas. Su investigación tiene una enorme relevancia para comprender finalmente cómo se forman las estrellas, los planetas, nuestro propio sistema solar e incluso cómo se originó la Tierra. En particular, Laura ha revolucionado nuestro conocimiento acerca de los discos protoplanetarios, discos de gas y polvo que rodean a las estrellas durante su formación, los cuales son densos y fríos siendo su observación en el rango óptico muy difícil”, así lo afirma Guido Garay, Director del Centro de Astrofìsica CATA y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017. Laura Pérez es Ph.D en Astrofísica del California Institute of Technology (Caltech), académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y una de las investigadoras principales del Centro de Excelencia en Astrofísica, CATA. Ha sido profesora de tesis de postgrado de varios jóvenes estudiantes, siendo una de ella Teresa Paneque, estudiante actual de Doctorado en Astronomía del European Southern Observatory (Alemania) y que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales. La investigación sobre “Dust Traps” El premio es entregado por su investigación relativa a la predicción, descubrimiento y modelamiento de “dust traps”, resolviendo un problema de larga data del área de formación de planetas. La profesora Pérez explica “pienso que entre los cuatro premiados nos complementamos bien, pues algunos somos astrónomos observacionales y otros más bien teóricos. En particular, mi contribución ha sido sobre recoger, entender, e interpretar observaciones astronómicas de discos protoplanetarios, las que muestran la existencia de regiones donde el polvo es acumulado y atrapado, que llamamos “dust traps”. Es aquí donde el material sólido se concentra y permite la formación planetaria, si no existieran, este material terminaría siendo absorbido por la estrella en un fenómeno llamado deslizamiento radial”. Agrega que “recientemente, gracias al telescopio ALMA y sus extraordinarias capacidades, es que hemos podido distinguir estas regiones donde el polvo sobrevive al deslizamiento radial, en subestructuras tales como anillos y vórtices en estos discos. Me siento muy honrada, contenta, y muy agradecida de que se reconozca el impacto de nuestro trabajo, sobre todo del que hemos realizado y continuamos realizando desde la Universidad de Chile”, nos cuenta. Sobre su futuro comparte “estamos haciendo varios proyectos distintos: tratando de encontrar planetas en formación usando los observatorios en el norte del país y ojalá prontamente el telescopio espacial JWST, también investigando cómo evolucionan los discos protoplanetarios con un programa que utiliza más de 100 horas en el telescopio ALMA. Más a largo plazo, estudiaremos cuál es realmente la masa en material sólido de los discos, usando observaciones complementarias en ALMA y VLA (Very Large Array), y me gustaría a futuro usar los nuevos instrumentos y telescopios en el norte para expandir este tipo de investigaciones”, concluye la galardonada.

El premio, que fue anunciado internacionalmente hoy jueves, será compartido por cuatro astrónomos: Paola Pinilla (University College London, Inglaterra), Tilman Birnstiel (Ludwig Maximilian University of Munich, Alemania), Nienke van der Marel (Leiden University, Holanda) y Laura Pérez (Universidad de Chile, Chile). “Somos cuatro personas dedicadas a entender la formación planetaria con estudios teóricos y observacionales, usando instrumentos de vanguardia como el telescopio ALMA”, comenta la también académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. “Para la Universidad de Chile es una enorme alegría y un orgullo que la astrónoma Laura Pérez haya sido reconocida con el prestigioso premio “2024 New Horizons Prize in Physics” por su contribución fundamental al problema de la formación de planetas. Este premio se suma al que recibió antes de la “World Academy of Sciences” en 2021 y muestra que en Chile se puede realizar ciencia de categoría mundial, lo que sin duda estimulará a más jóvenes, especialmente a las niñas, a seguir su camino. En ambos casos es primera vez que se premia a una científica chilena, por lo tanto Laura no solo genera nuevas realidades con sus descubrimientos, sino que pone a Chile en el mundo a través del conocimiento. Destacamos además su generosidad que demuestra al compartir frecuentemente su trabajo y experiencia con niñas interesadas en dedicarse a la ciencia”, así indicó Rosa Deves, Rectora de la Universidad de Chile. El premio consiste en $100.000 dólares (unos 89 millones de pesos chilenos), que será repartido entre los premiados. “Me parece muy relevante que se reconozca la investigación hecha desde nuestro país en el campo de la astrofísica. Gracias a la política de acceso a observaciones astronómicas para los telescopios instalados en nuestro país, que reserva 10% del tiempo a investigaciones lideradas por aquellos que trabajamos en instituciones nacionales, es que hemos podido contribuir en el campo de la formación planetaria”, añade Laura. “Este extraordinario premio es un muy merecido reconocimiento a las originales e innovadoras investigaciones que Laura ha llevado a cabo para entender la formación de sistemas planetarios alrededor de las estrellas. Su investigación tiene una enorme relevancia para comprender finalmente cómo se forman las estrellas, los planetas, nuestro propio sistema solar e incluso cómo se originó la Tierra. En particular, Laura ha revolucionado nuestro conocimiento acerca de los discos protoplanetarios, discos de gas y polvo que rodean a las estrellas durante su formación, los cuales son densos y fríos siendo su observación en el rango óptico muy difícil”, así lo afirma Guido Garay, Director del Centro de Astrofìsica CATA y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017. Laura Pérez es Ph.D en Astrofísica del California Institute of Technology (Caltech), académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y una de las investigadoras principales del Centro de Excelencia en Astrofísica, CATA. Ha sido profesora de tesis de postgrado de varios jóvenes estudiantes, siendo una de ella Teresa Paneque, estudiante actual de Doctorado en Astronomía del European Southern Observatory (Alemania) y que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales. La investigación sobre “Dust Traps” El premio es entregado por su investigación relativa a la predicción, descubrimiento y modelamiento de “dust traps”, resolviendo un problema de larga data del área de formación de planetas. La profesora Pérez explica “pienso que entre los cuatro premiados nos complementamos bien, pues algunos somos astrónomos observacionales y otros más bien teóricos. En particular, mi contribución ha sido sobre recoger, entender, e interpretar observaciones astronómicas de discos protoplanetarios, las que muestran la existencia de regiones donde el polvo es acumulado y atrapado, que llamamos “dust traps”. Es aquí donde el material sólido se concentra y permite la formación planetaria, si no existieran, este material terminaría siendo absorbido por la estrella en un fenómeno llamado deslizamiento radial”. Agrega que “recientemente, gracias al telescopio ALMA y sus extraordinarias capacidades, es que hemos podido distinguir estas regiones donde el polvo sobrevive al deslizamiento radial, en subestructuras tales como anillos y vórtices en estos discos. Me siento muy honrada, contenta, y muy agradecida de que se reconozca el impacto de nuestro trabajo, sobre todo del que hemos realizado y continuamos realizando desde la Universidad de Chile”, nos cuenta. Sobre su futuro comparte “estamos haciendo varios proyectos distintos: tratando de encontrar planetas en formación usando los observatorios en el norte del país y ojalá prontamente el telescopio espacial JWST, también investigando cómo evolucionan los discos protoplanetarios con un programa que utiliza más de 100 horas en el telescopio ALMA. Más a largo plazo, estudiaremos cuál es realmente la masa en material sólido de los discos, usando observaciones complementarias en ALMA y VLA (Very Large Array), y me gustaría a futuro usar los nuevos instrumentos y telescopios en el norte para expandir este tipo de investigaciones”, concluye la galardonada.