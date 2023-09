c7b1dbf5e9

Nacional Política Proceso Constituyente Tras Te Deum Evangélico: Autoridades de Gobierno instaron a preservar la diversidad en el debate constitucional Esto, luego del llamado del mundo religioso a consagrar la libertad de culto en el nuevo texto. Por otra parte, en la ceremonia personeros de derecha insistieron en sus críticas tras el rechazo al inciso que señalaba que "todo ser humano es persona". Natalia Palma Domingo 17 de septiembre 2023 14:00 hrs.

Tras la realización del Te Deum Evangélico en la comuna de Puente Alto, que contó con la asistencia del Presidente de la República Gabriel Boric y de varias autoridades de Gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los llamados que realizó el mundo religioso –en voz del obispo Jorge Méndez- sobre consagrar la libertad de culto en el texto de la nueva constitución, que está actualmente siendo trabajado por el Consejo Constitucional. “Primero decir que fue una hermosa ceremonia, que en estos días tenemos muchos momentos de encuentro y la invitación a que los aprovechemos, porque necesitamos ese encuentro y necesitamos también celebrar a nuestro país”, partió señalando la autoridad. En esa línea, añadió que “hay que recordar que no hace mucho tiempo en Chile no existía una igualdad de culto, el mundo evangélico tenía una enorme presencia en nuestra sociedad; sin embargo, no tenía espacio en las conmemoraciones, en la institucionalidad y eso lo hemos ido cambiando como sociedad paso a paso en un acto de justicia”. Asimismo, la secretaria de Estado destacó que en esta instancia “se habló mucho de estos conceptos, de la justicia, del encuentro, de la verdad, de la reconciliación y de cómo se relacionan entre ellos, de cómo uno ayuda al otro, cómo son inseparables. Creo que desde ese punto de vista es un mensaje para todo el país para estas Fiestas”. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, sostuvo que “la principal riqueza que tiene Chile es la diversidad, tenemos que preservar esa diversidad, es un valor fundamental que Chile exista la libertad de culto. Hemos avanzado a través de una legislación que la consagra adecuadamente y, por lo mismo, en el contexto del proceso constituyente creo que es fundamental conservar estos principios”. Según el titular de la Segpres “esto implica no sólo libertad de culto, sino que también que reconozcamos la diversidad que existe en una sociedad como la nuestra, con distintas miradas, todas igualmente legítimas en el ámbito de la democracia. Por eso nos parece fundamental que para que este proceso sea exitoso, se desarrolle en un marco de respeto para que arribemos a una constitución que exprese al conjunto de la sociedad chilena y no a un sector en particular”. En la oposición, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), comentó que respecto a sus expectativas sobre el trabajo del Consejo “creo que después de esta oportunidad no hay otra, en el sentido de tratar de llegar a un escenario constitucional de entendimiento. Hay obstáculos en el camino, si hacer un texto es difícil, pero démonos oportunidades, confiemos en los otros, demos los espacios para que en el transcurso de estos días seamos capaces de llegar a un entendimiento común”. Continúan críticas tras el rechazo del inciso que establecía que “todo ser humanos es persona” En tanto, tras el Te Deum algunos representantes de la derecha aprovecharon de arremeter en sus críticas por el desmarque de consejeros de Chile Vamos al inciso que consagraba que “todo ser humano es persona”. La consejera del Partido Republicano, María José Gatica, expresó que “queremos tener la mejor constitución, hemos tenido algunos problemas, creemos que podemos llegar a consensos, el miércoles se vota un capítulo importante sobre el derecho a la vida del que está por nacer”. “Nosotros queremos pedirles explícitamente a todas aquellas personas que dicen creer en Dios, así como las feministas defienden sus posturas, nosotros los cristianos también tenemos todo el derecho de poder decir que queremos que la ley proteja a quien está por nacer, porque el primer y más fundamental de todos los derechos es el de la vida”, recalcó la consejera. Mientras el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, apuntó que “nosotros esperábamos desde nuestro sector que una de las máximas que Chile y los ciudadanos han planteado como el derecho a la vida, incluso, del que está por nacer, hubiera quedado consagrado en esta constitución y este aspecto lamentablemente se perdió. Ahí yo hago un mea culpa en el sector de los constituyentes de centroderecha de no haber estado a la altura”.

