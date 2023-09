6947502d15

Consejera Nancy Márquez: "Se esta dibujando una Constitución llena de dogmas" La representante de Convergencia Social además expresó su preocupación por la norma que protege "a quién está por nacer": "Abre una interpretación para retroceder en los derechos de las mujeres y no solo en términos de las tres causales", advirtió. Diario UChile Jueves 21 de septiembre 2023 11:11 hrs.

Como una “jornada muy dura para las mujeres” calificó el día de ayer la consejera constitucional de Convergencia Social (CS), Nancy Márquez. En una nueva sesión del pleno del Consejo Constitucional, sus integrantes aprobaron una serie de enmiendas cuestionadas por el oficialismo, entre ellas, la que establece que la ley “protege a quién esté por nacer”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Márquez explicó que su fuente de preocupación es que esta norma “abre una interpretación para retroceder en los derechos de las mujeres, no solo en términos de las tres causales, que ya es grave en sí mismo, sino que también podría prohibir la píldora del día después y la fecundación in vitro”, dijo. Asimismo, la consejera planteó que “se está dibujando una Constitución llena de dogmas y se está desdibujando el Estado social democrático de derecho”. Pese a que Márquez identificó a los miembros del Partido Republicano como los principales responsables del proceso constituyente, la consejera también criticó a la “derecha más democrática”, que a su juicio pudo “dar señales más contundentes”. “Ayer vimos que votaban en conjunto muchas de las enmiendas, habían uno o dos descolgados de sus filas, pero claramente ahí hay una conducción política y temática que nos preocupa y que está haciendo complejo de deconstruir en términos políticos”. En esa misma línea, acusó que se está instalando en la nueva Constitución “un modelo de sociedad específico, un modelo económico específico, un modelo valórico, moral, ético y eso nos parece preocupante porque claramente una Constitución no debe ser eso, es mucho más amplio que eso”. Por otra parte, consultada respecto a la posibilidad de que se reviertan las decisiones tomadas por el pleno, Márquez detalló que “luego de que votemos esta semana viene la comisión mixta”. “Eso requiere de voluntad política, pero esas señales hasta hoy día no las hemos visto, por tanto el dar una apreciación de lo que pueda pasar ahí nos parece apresurado porque estamos ahora en el pleno”, indicó. Por último, la consejera se refirió a los bajos niveles de adhesión ciudadana al proceso, señalando que “la ciudadanía quiere llegar a acuerdos, no quiere que esto sea de los republicanos, ni que sea de la izquierda, ni que sea un grupo específico, quiere ver en la política una necesidad de agencia, de acuerdos y eso no se está dando. La desafección con el proceso puede llegar a tanto que el contra se pueda situar y después no podamos revertirlo aunque lleguemos a un acuerdo político transversal”, advirtió.

