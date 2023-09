6947502d15

Nacional Política Salud Despido de funcionarios Covid 19: Trabajadores de la salud pública piden al Gobierno instalar mesa de trabajo El presidente de la Fenats Unitaria, Ricardo Ruiz, afirmó que “no es posible la desvinculación de 6.300 trabajadores que son necesarios para el fortalecimiento de la salud pública”. Osciel Moya Plaza Jueves 21 de septiembre 2023 13:46 hrs.

Los dirigentes de la Confederación Fenats Unitaria pidieron al Gobierno instalar una mesa de trabajo para abordar el despido de más de 6 mil trabajadores de la salud pública ante el término de la emergencia sanitaria establecida para enfrentar la pandemia del Covid-19. Los funcionarios habían sido contratados a honorarios debido a la urgencia que enfrentó el país y ahora serán desvinculados de sus labores, lo que generó malestar incluida la paralización de actividades. Este jueves, los dirigentes entregaron en La Moneda una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric en la que piden crear una instancia de diálogo con el objeto que el Ejecutivo cambie su determinación. El presidente nacional de la organización, Ricardo Ruiz, señaló que “no es posible la desvinculación de 6 mil 300 trabajadores que son necesarios para el fortalecimiento de la salud pública. Es por ello que creemos que el Gobierno y el Estado deben hacer los esfuerzos económicos y así, compañeros y compañeras que durante la pandemia fueron importantes en el combate al flagelo que experimentamos, incluso considerados héroes, hoy día son desvinculados porque la defensa de los trabajadores y acceso al trabajo es lo que debe primar en el país por las necesidades en la atención de la salud”. El dirigente agregó que ante el hecho que el Gobierno se ha empeñado en disminuir “la lista de espera y disminuir el tiempo de atenciones tanto en urgencias como de las atenciones diarias, por la cual nuestra organización considera fundamental la permanencia de estos trabajadores porque ello está significando por ejemplo, en los Hospitales Félix Bulnes, de Ñuble, de Temuco y otros, cerrar camas de atención”. Ruiz recalcó que esta situación provocará que “hay que cambiar turnos y eso no cabe ninguna duda que va a repercutir y ralentizar la calidad y la oportunidad de atención”. Por ello, el dirigente afirmó que el despido de los trabajadores “va en sentido inverso de lo que el Gobierno está proponiendo. Por eso creemos que para que la salud oportuna, eficiente y de calidad no se resienta es fundamental que estos 6 mil 300 trabajadores mantengan su fuente de trabajo porque no cabe duda que la salud pública no tiene funcionarios excesivos”. En la carta entregada al Presidente, los funcionarios de la Fenats Unitaria también expresaron su solidaridad con las y los funcionarios denominados honorarios Covid, que serán desvinculados. “Creemos necesario y en forma imperativa crear una mesa de trabajo en relación a este tema; también compartimos el pronunciamiento de la Comisión de Salud del Senado, que hace un llamado a modificar esta decisión, porque los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud junto a sus trabajadores por una atención oportuna digna y de calidad, estamos ciertos comparten nuestra posición”, señala parte de la carta entregada en La Moneda.

