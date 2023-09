ab263135c4

Nacional Política Ministro Montes por Caso Fundaciones: “Ha habido un intento de dañar a una generación con un Caval para estos tiempos” "Creo que es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación, que fue lo que empezó a ocurrir", declaró el titular de Vivienda a La Tercera. Diario Uchile Domingo 24 de septiembre 2023 11:56 hrs.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, realizó un análisis del Caso Convenios que ha sacudido al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y reconoció que está dolido por todo lo ocurrido con Revolución Democrática y sus actores. “Me dolió. Me dolió que ocurrieran estos hechos, tanto los hechos propiamente de corrupción, como los hechos de torpeza e ineficiencia básica. O sea, esto es plata de campamentos. No es plata de otros programas, aquí es plata directamente de las personas que están en peores condiciones en la sociedad. Entonces, a mí me sorprendió, no lo esperaba. Esto es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”, comenzó diciendo Montes en entrevista con el diario La Tercera. “A mí me sorprendió que RD tenía un trabajo mejor que otros partidos allá en la zona. Eso me llamó la atención unos ocho meses antes. Después, antes de todo esto también, que estaban contratando mucha gente RD en la Seremi de Antofagasta. Llamé a la subsecretaria y le dije, ¿por qué no investiga qué es lo que hay de esto? Para ver si era efectivo. Ella es RD. Y me dice que no, que había habido una contratación excesiva, pero que ya no. Ahí quedó. Después ya aparece el 16 de junio el caso como lo conocemos, que todas estas cosas estaban ligadas”, añadió. Montes prosiguió con sus descargos e indicó que “me duele por varias cosas. Porque, rápidamente, hay un sector de la derecha que dice ‘esto tenemos que aprovecharlo para matar a una generación’. Para matarla políticamente, para debilitarla políticamente. Y empieza un conjunto de acciones para eso. Creo que es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación, que fue lo que empezó a ocurrir. RD quedó bien dañado con todo esto, ¿no es cierto?”. “Gente como Giorgio Jackson, que no hay ningún elemento que permita decir lo que se ha dicho de él, es parte de una cierta operación que surge de distintos lados para golpear y debilitar a una generación. Siempre he sido partidario de una mezcla de generaciones, esta generación es importante que emergiera. Tengo un valor por la renovación de las generaciones políticas y en el mundo nuestro había costado mucho que eso ocurriera”, complementó. Montes al intentar catalogar el caso, indicó que “no tengo una opinión definitiva de eso. Yo creo que puede quedar muy debilitada. Ha habido un intento de dañar a una generación con un Caval para estos tiempos, porque a Michelle le golpeó mucho Caval”. “Esto fue una oportunidad que se le abrió a la derecha para golpear a una generación que se había planteado por encima del bien y el mal y que de repente aparece con un foco de esto. Pero no se puede descalificar a todos”, añadió. Al ser consultado por las responsabilidades y desvíos de platas, Montes fue claro en decir que “esto fue una sorpresa. Hemos investigado harto. Inmediatamente reaccionamos con un equipo que partió al norte para ver que era esto, ya que para nosotros era una sorpresa en los términos que estaba planteado. Después de eso hemos tenido equipos en varias otras regiones. Hay aspectos que son claros y otros que tenemos que ir viendo su alcance todavía. Hay algunas cosas que no tenemos posibilidad de investigar nosotros, que tienen que ver con el Ministerio Público. Porque requiere otro procedimiento, interrogatorios, de citación, en fin”. “Hasta el momento, con los datos que tenemos, que el caso específicamente de corrupción está en Antofagasta con Democracia Viva. Es una conclusión clara, principalmente por dos factores. Uno, por el tema del conflicto de interés. El tipo de vínculo que tiene el seremi con los miembros de Democracia Viva”. “Y el otro, el hecho de que se contrate funcionarios con plata destinada a campamentos para trabajar dentro del ministerio. Esos son los dos aspectos que tienen una connotación mayor. Respecto al resto de las regiones, hasta el momento lo que puedo decir es que lo que se ve son cuestiones de ineficiencia, inoperancia. No me atrevería a decir que hay casos de corrupción manifiestos”, apuntó. Finalmente, tuvo palabras para el exministro Jackson. “Creo que él cometió muchos errores, eso no tengo duda. Y a veces no solo de hacer cosas malas, sino cosas que no hizo. Entonces, se decía “pasaba siempre por su lado y no me saludaba”. Son formas de relacionarse con un ministro, él demostró inexperiencia en eso, en el trato. Pero creo que es una persona que tiene muchas condiciones”.

