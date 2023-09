9e34cb22b0

Cultura Gianna Sotera llega por primera vez a Chile para presentar su disco “Serpiente” La cantautora tocará en el bar El Bajo y el restobar Estación 59, para luego acompañar el 30 de septiembre a Dulce y Agraz en la sala SCD Plaza Egaña y cerrar su tour con un showcase en la sala City Lab del GAM el 1 de octubre junto a Gabriela Arcos. Diario UChile Miércoles 27 de septiembre 2023 18:27 hrs.

La destacada cantautora argentina se presentará junto a Dulce y Agraz el próximo 30 de septiembre en la sala SCD Plaza Egaña y ofrecerá un showcase el domingo 1 de octubre junto a Gabriela Arcos en City Lab (GAM). Gianna Sotera es una artista en ascenso. Su canción “Anónimo” fue parte del soundtrack de la serie “Madres solo hay dos” de Netflix, cantó junto a Mon Laferte el himno feminista “Canción Sin Miedo” en el Zócalo de Ciudad de México, y se subió al escenario de Vive Latino invitada por las bandas mexicanas Ramona y Los Daniels, entre otros logros en su emergente carrera. Por lo mismo, la primera visita de Gianna Sotera a Chile es un hecho sumamente atractivo. Su indie pop teñido de sonoridades latinas se podrá escuchar en vivo en las cinco fechas que la compositora tiene programadas en nuestro país, donde estará presentando su álbum debut “Serpiente”, publicado en mayo del 2023. En Santiago, la trasandina concretará cuatro shows. El 27 de septiembre tocará en el bar El Bajo, ubicado en la Plaza Zócalo del GAM (Alameda 227); el 28 de septiembre estará en el restobar Estación 59 (San Pascual 59, Las Condes); para luego acompañar el 30 de septiembre a Dulce y Agraz en la sala SCD Plaza Egaña (Avenida Larraín 5862 – Mall Plaza Egaña, La Reina) y cerrar su tour con un showcase en la sala City Lab del GAM (Alameda 227) el 1 de octubre, donde será acompañada por Gabriela Arcos. Asimismo, se trasladará hasta la ciudad costera de Pichilemu para realizar una única presentación en Los Piures – Club Social (Camino Punta de Lobos Lote 3.3) este viernes 29 desde las 22:00 horas. De esta forma, Gianna Sotera da el primer paso para acercarse a su audiencia en Chile, donde acumula miles de oyentes, según cifras de Spotify y YouTube. “Argentina y México son los principales países donde me escuchan, porque son lugares donde he vivido y trabajado durante los últimos años. Pero Chile no se queda atrás, por eso decidí venir por primera vez, motivada también por muy buenas artistas locales como Yorka y Dulce y Agraz”, comentó la artista, que ha sido reseñada por medios como Billboard Argentina, Warp y Marvin.

