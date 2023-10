f24452be55

Nacional Política Proceso Constituyente Juan Sutil: “Es muy importante que el Partido Republicano entienda que no son dueños de la verdad” El empresario y expresidente de la CPC cuestionó, entre otras cosas, la enmienda que pone en jaque la ley de aborto en tres causales: "Es un tema que ya está zanjado en el país. ¿Para qué nos metemos en ese problema?" Diario UChile Domingo 1 de octubre 2023 11:49 hrs.

El empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó, en el contexto del debate constitucional, que los republicanos “no son dueños de la verdad” y que deben llegar a acuerdos para llegar a un texto que represente a todos los sectores. En entrevista con La Tercera, Sutil puso como ejemplo la ley de aborto en tres causales, que se ve amenazada con la propuesta. “Independiente de las convicciones religiosas que cualquiera de nosotros pueda tener, es un tema que ya está zanjado en el país. ¿Para qué nos metemos en ese problema? Necesitamos una Constitución que nos una y nos dé estabilidad”, indicó. “Lo que está ocurriendo aquí es que se está imponiendo una mayoría circunstancial. Yo lo he conversado con mucha gente del ambiente empresarial. También con muchos políticos de diferentes partidos. No se están logrando ciertos consensos que sí se lograron con el texto de los expertos. Y para llegar a acuerdo, hay cosas que son importantes de reforzar, pero también hay otras que es mejor obviar porque no representan a la totalidad de todos los chilenos. Es cosa de mirar las encuestas y de preguntarles a las personas”, añadió. También expresó que “algunas enmiendas representan solamente el sentido del Partido Republicano. En la Convención anterior solo pesaban las posturas extremas del Frente Amplio o del Partido Comunista. Y cuando te quedas en los extremos, pierdes la estabilidad. Pero eso no va a contribuir a la paz social, no va a contribuir a poner a Chile en marcha y si no cerramos este proceso constitucional, vamos a seguir en una inestabilidad total”. “Yo creo que ellos tienen un sentido de país muy parcial, y cuando uno aspira a ser Presidente de Chile, tiene que pensar en gobernar para todos los chilenos”, agregó. “Es muy importante que el Partido Republicano entienda que ellos no son dueños de la verdad y que hay que concordar materias que permitan llevar adelante con éxito este proceso, pero sobre todo cambiar la sensación”, concluyó.

