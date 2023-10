a241748c59

Nacional Política seguridad Lorena Fries: El veto “vuelve razonable y actualizado el delito de usurpaciones” La diputada integrante de la Comisión de Seguridad además defendió la rebaja de penas en el caso de las usurpaciones pacíficas: "No es lo mismo hacer una usurpación cuando no hay valla, que cuando uno hace una usurpación lesionando o matando". Fernanda Araneda Domingo 1 de octubre 2023 19:20 hrs.

Luego de que este viernes se presentara un veto presidencial a la ley de usurpaciones, personeros de oposición han acusado al Gobierno de torpedear la agenda de seguridad e incluso de ponerse del lado de los usurpadores. Consultada al respecto, la diputada de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, aseguró, en contraste, que “el veto es una respuesta satisfactoria en términos de eliminar los aspectos más peligrosos de esa ley”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria profundizó señalando que: “Durante toda la tramitación la derecha se negó a llegar a acuerdo sobre todo en los aspectos más complicados de la ley, que tenían que ver con la legítima defensa privilegiada, pero también con darle las mismas penas a todo tipo de usurpaciones sin hacer distinciones y por otro lado, la posibilidad de encontrar un mecanismo de restitución de lo que es lo usurpado, que efectivamente se produjera antes de la formalización del delito de usurpación”. “Esos elementos salieron del proyecto y en la medida que lo hicieron, se trata de un veto que vuelve razonable y actualizado el delito de usurpaciones”, planteó. En cuanto al debate legislativo y las posibilidades de que el veto sea aprobado en el Congreso, la diputada afirmó que lo más probable es que la derecha vote en contra, “pero, esa ha sido la tónica de la tramitación, que además ha tenido expresiones de parte de la oposición que son bastante alejadas de la realidad, como por ejemplo, esta idea de que el Gobierno se pone del lado de los usurpadores”. “Lo que hace el Gobierno es actualizar el delito a las distintas realidades, ponerle distintas penas dependiendo del tipo de usurpación y dejar esto en manos de la fuerza pública, que es donde correspondía que estuviera. Entonces, es probable que se opongan al veto, pero eso sería una muestra más de lo poco razonables que han sido en materia de seguridad”, acusó. Respecto a lo que podría pasar en caso de que efectivamente la oposición vote en contra, Fries explicó que “va a depender, porque el veto ingresó con distintos mecanismos, mecanismos de veto supresivo, de veto aditivo y de sustitutivo, por lo tanto, cada uno de esos tiene implicancias distintas”. De acuerdo a la legisladora, “un veto supresivo devuelve a la ley original y en cambio los otros vetos dejan la ley que se aprobó en el parlamento. Entonces, va a depender de cómo vaya resultando el veto, pero creo que si todo el oficialismo apoya el veto, va a salir como tiene que salir. Una ley que sea razonable y apta para resolver los problemas que tiene Chile en todas las zonas, no solo en la macrozona sur, sino que también para los problemas de los campamentos”. Fries además abordó los cuestionamientos a la rebaja de penas en caso de usurpaciones pacíficas. A su juicio, “no es lo mismo hacer una usurpación cuando no hay valla, cuando no se altera ni se produce un daño, que cuando uno hace una usurpación lesionando o matando una persona”. “Eso tiene que tener penas distintas, porque en eso consiste el código penal y establecer delitos. No son todos de la misma jerarquía, no todos afectan a los mismos valores y bienes y esa distinción la derecha no la hace. Cuando todo es violencia, nada es violencia”, aseveró. Finalmente, la diputada de Convergencia Social indicó que se trata de “una última oportunidad que tiene la derecha para legislar de manera responsable en materia de seguridad y de llegar a un acuerdo entre todos los sectores respecto de lo que puede ser algo positivo para el país”.

