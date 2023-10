ae1b8f948f

Isapres Nacional Política Salud Ministra Aguilera tras aprobación en general de ley corta de isapres: “Le da certidumbre a los distintos actores del sector salud” Durante la votación, los senadores de oposición hicieron hincapié en que su apoyo no es un voto de confianza al Gobierno, sino que al Comité Técnico que sugerirá cambios a la propuesta inicial del Ejecutivo. Fernanda Araneda Martes 3 de octubre 2023 14:46 hrs.

Este martes y por unanimidad, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general la ley corta de isapres, a través de la cual el Gobierno pretende dar viabilidad a la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras. De todas maneras, se trata solo de un primer paso, pues aún están pendientes la entrega del informe final del Comité Técnico formado para estudiar la ley corta, la discusión en particular y también la respuesta de la Corte Suprema sobre si entregará o no una nueva prórroga para aplicar el fallo. Consultada al respecto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que desde el Gobierno están “muy complacidos de haber cumplido este primer hito, creemos que le da certidumbre a los distintos actores del sector salud, siempre con el interés que tiene el Ejecutivo de, a través de este proyecto de ley y de las futuras indicaciones que enviemos, dar estabilidad al sistema para garantizar la continuidad del aseguramiento en las personas que tienen seguros privados de salud”. Aguilera además destacó la iniciativa de la Comisión de Salud de crear una Comité Técnico y se comprometió “a presentar indicaciones al proyecto de ley, en línea con la recomendación de este Comité”. Justamente, durante la sesión de la Comisión de Salud, los senadores de oposición hicieron hincapié en que su voto a favor de la ley corta, no responde a un respaldo al Ejecutivo, sino que se hace a la espera de las sugerencias del Comité Técnico. “Mi votación dice relación no con el actual proyecto, que es insuficiente, que no resuelve el problema, sino que más bien nuestro voto dice relación con la expectativa de lo que haga el Comité Técnico”, dijo el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán. “Acá, amigablemente hago un emplazamiento al Gobierno, porque el Comité podrá tener un buen trabajo, pero si eso no se traduce en indicaciones a este proyecto de ley, quiero decirle que estaremos frente a una de las crisis político-sanitaria más complejas de los últimos tiempos”, advirtió. Desde el oficialismo, en tanto, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, aseguró que “estamos llegando a un primer hito importante, después de cinco meses desde que ingresó este proyecto en mayo, un proyecto que algunos decían que no flotaba y que no tenía destino”. “Luego de escuchar a todos los sectores, estamos llegando a esta primera fase en la cual ni estamos por hacer perdonazos, ni por el suicidio asistido de las isapres”, afirmó. Colmed: “No nos parece razonable que se tomen demasiado tiempo más” En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, la vicepresidenta del Colegio Médico, Inés Guerrero, se mostró conforme con la aprobación en general, pero, al mismo tiempo, planteó que el Senado no puede demorarse mucho más en despachar la ley corta. A su juicio, se debe terminar lo más pronto posible con la incertidumbre que rodea la crisis de las isapres. “Obviamente, al no tener mucha claridad de cómo se está discutiendo, cuál va a ser la propuesta, de ahí parten un montón de especulaciones. Todos especulamos y creemos que eso no ayuda en nada a esta crisis, entonces, lo que estamos esperando es que esto se haga a la brevedad, que se vayan concretando las propuestas para que se presente al país cuál es la salida de esta crisis, porque hay que considerar que hay un porcentaje no menor de personas que están esperando una respuesta. No nos parece razonable que se tomen demasiado tiempo más”. Asimismo, la dirigenta enfatizó en la necesidad de que el Comité Técnico haga propuestas “robustas”: “Nosotros creemos que si se formó un Comité Técnico, en donde están asistiendo prácticamente todos los actores involucrados, Hacienda, Salud, las isapres y todo, lo mínimo que esperamos es que las respuestas que den sean concretas, robustas y definitivas”. “El país está esperando esta respuesta, no solo los prestadores. El sistema de salud público está súper sobre exigido en este minuto, han habido incluso despidos de funcionarios y si no hay una respuesta concreta sobre lo que va a pasar con isapres, obviamente que eso va a tensionar todo”, concluyó.

