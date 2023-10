3b8aa4ec87

Educación Nacional Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior: “Estamos trabajando en la modernización del financiamiento” La autoridad informó sobre el proceso de postulación a la gratuidad, que se desarrollará entre el 5 y el 26 de octubre. Además, aseguró que desde el Mineduc, se pretende avanzar para que más del 60% de las personas estudien de manera gratuita. Diario UChile Jueves 5 de octubre 2023 10:28 hrs.

Este jueves 5 de octubre comienza la postulación para personas que ingresen a la educación superior el año 2024 y quieran optar a la gratuidad. Para abordar los detalles de este proceso, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien además se refirió a otros temas relacionados a su cartera, como los posibles cambios en el sistema de financiamiento. De acuerdo a Orellana, “desde 5 al 26 de octubre vamos a tener abierto en el portal fuas.cl, todas las postulaciones para diferentes beneficios estudiantiles, principalmente la gratuidad. Esto es muy relevante, porque a pesar de sus limitaciones, de que es un sistema que todavía está en construcción, muchas personas tienen la posibilidad de estudiar de manera gratuita, en distintas instituciones de Educación Superior y es muy importante que estén atentos y atentas para que durante el 5 y el 26, llenen el formulario”. Consultado respecto a los requisitos para obtener la gratuidad, Orellana aclaró que el beneficio no se relaciona con los resultados académicos y que “el FUAS es un portal específicamente de carácter económico y social”. “Para la gratuidad, la persona tiene que establecer antecedentes que le permitan ubicarla dentro de los seis primeros deciles de ingreso, es decir en el 60% de menores ingresos del país. No obstante, si no se está dentro de ese espacio de la sociedad, se puede acceder a otros beneficios”. Para el futuro, en tanto, Orellana aseguró que “estamos trabajando en lo que llamamos la modernización del financiamiento de la educación superior, para construir un sistema que le permita a las personas ingresar a la educación superior sin considerar aspectos económicos. Que la gran mayoría de las personas, que más del 60% de menores ingresos, pueda tener un camino a la educación superior, donde las variables económicas no intervengan”. A esto, el subsecretario agregó los deseos de su Ministerio de incluir más instituciones de educación superior en la gratuidad y de darle un nuevo impulso a la educación pública. “Naturalmente, uno requiere fortalecer la educación pública. Hoy día las instituciones del Estado representan cerca del 18% de la matrícula y si uno juntara aquellas más tradicionales, fundadas con anterioridad a 1981, que requirieron el concurso de una ley, llegaríamos al 35% de la matrícula, pero ambos números son bajos”. Orellana además señaló que se quiere avanzar “en el reemplazo del sistema de créditos actual, por un sistema que no produzca deuda bancaria para las personas y establezca una política de condonación para quienes tienen deuda hoy día y que son casi un millón 800 mil”. A juicio del subsecretario, este último punto “es una necesidad de la política pública”, ya que “el actual Crédito con Aval del Estado es un instrumento que no tuvo el resultado esperado y significa un alto desembolso de recursos públicos. Queremos reemplazarlo, no porque queramos gastar más dinero, sino porque queremos no gastar los dineros que hoy día estamos gastando, en un sistema inorgánico”. En esa misma línea, Orellana afirmó que: “El reemplazo del CAE, incluida la política de condonación, van a ser en el medio plazo más baratas para el Estado que la actual situación, así que tenemos el compromiso de avanzar en eso para las y los jóvenes que vienen a estudiar, para los que ya están endeudados y también para el sistema, dándole un sistema de financiamiento mucho más eficaz”. Revisa la entrevista completa aquí:

