Educación Nacional Política Nicolás Cataldo por crisis de financiamiento para la educación municipal: “Lo central para nosotros es evitar que esto siga profundizándose” El ministro también señaló que la reunión permitió recoger elementos de carácter técnicos y políticos, a considerar en el proyecto de ley comprometido para fin de año respecto al abordaje de la crisis financiera que afecta a la educación municipal. Diario UChile Viernes 6 de octubre 2023 14:38 hrs.

Esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la subsecretaria Alejandra Arratia, se reunieron en una mesa de trabajo junto a nueve alcaldes para abordar medidas para enfrentar la difícil situación que presenta el sistema de financiamiento de la educación municipal del país. Esto, ante la crisis que presenta el sistema de financiamiento que fue revelado mediáticamente cuando el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela anunció el cierre de nueve establecimientos de educación pública, debido a deudas que arrastran desde 2017, y el no pago a los funcionarios. Reunión entre ministro Cataldo y alcalde de Tiltil Por esta situación es que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo se reunió con el alcalde de Tiltil este lunes 2 de octubre para buscar una solución al problema. Desde la cartera propusieron tres soluciones: primero, que desde el Mineduc se gestionen recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), dando a la Municipalidad de Tiltil mayor liquidez hasta diciembre de este año. Por otra parte, el Ministerio emitió un certificado para que la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tiltil pueda solicitar al Tribunal que los embargos ordenados sobre la subvención recaigan sobre los recursos que ya están retenidos por el Ministerio de Educación por no pago de deudas previsionales, y no sobre la subvención mensual que corresponda al municipio, y con ello permitir a la municipalidad tener mayores recursos. A eso sumaron la instalación de una Mesa de Apoyo Técnico/Financiero, junto a la Seremi de la Región Metropolitana de Educación y la Superintendencia de Educación, con el fin de monitorear los avances y apoyar al municipio para dar pronta solución al problema. Mesa de trabajo Sobre la reunión que sostuvo el ministro junto a la alcaldesa de Peñalolén, y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, y el presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Pirque, Jaime Escudero, más otros ediles, el ministro Nicolás Cataldo afirmó que “lo central para nosotros es evitar que esto siga profundizándose, tener herramientas como Ministerio de Educación para acompañar este proceso en los municipios, pero también estructurar mecanismos de control y sanciones que hagan control respecto a cómo se utilizan los recursos para evitar que esta situación siga ocurriendo en el tiempo”. Además, enfatizó en que “esta es una urgencia que el país tiene, necesitamos darle estabilidad a nuestro sistema educativo, no podemos perder un día más de clases a propósito de tener este tipo de situaciones, y por cierto, no podemos nunca más tener caos, situaciones de no pago de remuneraciones, situaciones de cierre de escuelas por problemas de infraestructura, es decir, tenemos que generar las condiciones habilitantes para poner en el centro lo principal, y lo principal es reforzar los aprendizajes”. Por su parte, la alcaldesa Leitao señaló que “aquí la prioridad son nuestros niños y niñas de darles calidad de educación, de tener un espacio educativo, de que nadie pueda faltar a clases, pero además, que ellos tengan el espacio donde estudiar con todos los elementos y con todas las condiciones a las cuales se tienen derecho y para garantizar el derecho a la educación”. Asimismo, aseguró que “parte de esta crisis, también se ha generado por malas administraciones anteriores, y muchos alcaldes han heredado esa crisis. Finalmente quienes pagan por esa mala administración son los estudiantes”. Mientras, el alcalde de Pirque recalcó que “es muy importante valorar que esto no es un tema político, es un tema que nos afecta a todos y los que más sufren son nuestros niños, niñas y adolescentes, y así como tenemos un diagnóstico en común hoy día, estoy muy optimista de poder tener una solución entre todos los sectores que hoy estamos aquí reunidos”. En el encuentro participaron también los jefes comunales de Quinta Normal, Pelarco, María Pinto, Máfil, Los Ángeles, La Serena y Quellón. Imagen de portada: Agencia ATON

