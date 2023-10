585f5a63b5

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Comisionada Paz Anastasiadis por futuro del proceso constitucional: “Sin transversalidad este texto no va a poder ser aprobado” La representante de la Democracia Cristiana llamó a las distintas fuerzas políticas a tener un sentido de "responsabilidad de país" y planteó la necesidad de priorizar en la discusión temas que "no son sectoriales", tales como el Estado social. Natalia Palma Sábado 7 de octubre 2023 9:24 hrs.

Concluido el pasado miércoles las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional, los distintos actores involucrados en el proceso comenzaron intensas tratativas para acercar posturas en torno a los nudos que quedaron en la propuesta, previo a las correcciones que deberán realizar los expertos en un plazo de cinco días. Según el reglamento, los comisionados harán entrega de un informe con las observaciones formuladas al texto, el que, posteriormente, deberá ser votado en el Consejo, dando por aprobada cada propuesta contenida en este documento por un quorum de 3/5 de los miembros en ejercicio o, en su defecto, rechazada por un quorum de 2/3. En caso de que las correcciones en el informe no hayan sido aprobadas o rechazadas serán analizadas por una Comisión Mixta, conformada por seis miembros del Consejo y seis de la Comisión Experta que, a su vez, tendrá que generar una nueva propuesta. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la comisionada de la Democracia Cristiana, Paz Anastasiadis, dijo ver con preocupación el contenido establecido en el proyecto constitucional, señalando que “todos los que conformamos esta Comisión Experta y también Consejo Constitucional por parte de la centroizquierda, sectores del oficialismo estamos desde la misma perspectiva, de que acá hay un texto que no está en condiciones de ser aprobado y que nos quedan etapas, que son bastantes y en corto tiempo”. En esa línea, comentó que en esta tercera etapa del proceso “tenemos que adoptarla con mucho realismo. Hoy día tenemos, además, que llevar estas observaciones a un Pleno que está conformado mayoritariamente por republicanos, pero también de Chile Vamos. Por lo tanto, no tenemos un panorama que sea fácil, es un desafío, pero espero que exista responsabilidad de país, de lo que estamos construyendo y para quiénes estamos construyendo, que son los propios habitantes de este territorio”. Por lo mismo, la abogada recalcó que “estas normas que tenemos que reflejar en el texto deben ser representativas no solo de sectores, ya tenemos los ejemplos pasados, donde se han rechazado propuestas maximalistas. Por lo tanto, la alternativa que realmente tenemos como aprendizaje dentro del país es que sin transversalidad este texto no va a poder ser aprobado y esa es la conciencia que tenemos que tener todos”. En cuanto al compromiso que pueda tener el Partido Republicano para sacar adelante la propuesta, Anastasiadis apuntó que “triunfar en las elecciones tiene una característica que es bien relevante. Por un lado, concentran una población que ha dicho que quiere que sean ellos los representantes, pero también acarrea un desafío ante el país, que es decir ‘somos o no capaces de llevar a cabo la responsabilidad que se nos ha entregado’ ¿Cuál es el desafío de acá? Que tengamos un texto susceptible de ser aprobado en diciembre. Por lo tanto, es una derrota no alcanzar un texto que sea probable y, ante ello, quienes son mayoría tienen que dar esas respuestas”. Asimismo, apuntó que desde la vereda de los expertos “venimos también con un desafío, que es decir no a este maximalismo de ‘todo o nada’, porque ¿Quiénes están en ese ‘todo’? Puede que mucha gente quede fuera respecto de algunas posiciones políticas y también ese ‘todo’ puede ser muy sectorial. Entonces, lo que tenemos que hacer es entendernos, tal como sucedió en el proceso del anteproyecto”. Desde esa perspectiva, mencionó que “para ello tenemos que también generar priorizaciones de aquellos que temas que no son sectoriales, sino que aquellos temas que realmente nos involucran, como es el cumplimiento de las bases institucionales, del Estado social y democrático de derecho, que de allí deriva este nuevo rostro del Estado. Por lo tanto, no podemos debilitarlo como sucedió en las normas que emanan del Pleno, sino que retomar esa norma que venía desde el anteproyecto, que permitía compatibilizar y cumplir con el mandato que se nos entregó en el Acuerdo por Chile, que era darle otra cara al Estado y ver todas aquellas normas y derechos que nos permitan realmente que la institucionalidad democrática funcione”. “Necesitamos, la sociedad ya lo ha señalado, estabilidad en el país, dar luces de que es posible llegar a acuerdos y donde entendamos que la paz social no solamente está vinculado a tener orden público, seguridad en las calles, sino que también está en generar condiciones que nos permitan respetarnos entre chilenos y chilenas de acuerdo al trato que se nos entrega tanto el Estado como entre nosotros como ciudadanos”, apuntó. En cuanto a la incidencia que puedan tener colectividades como Amarillos y Demócratas para alcanzar entendimientos en esta nueva fase constitucional, Anastasiadis aseveró que “la actividad política consiste precisamente en actuar y eso implica que aquellos sectores que estuvieron en el proceso anterior activos también saquen la voz de aquellas personas que reflejan y representan”. “Si eso no resulta, no hay Plan B. Por lo tanto, nos pone ahí una fuerza accesoria que es necesaria de decir que esto tiene que resultar, porque este problema constitucional debemos cerrarlo y, por otra parte, es una demanda que históricamente hemos anhelado. Entonces, hagamos todos los esfuerzos para que así sea, espero, por otra parte, que todos los sectores que hoy día son mayoría, que representan a las personas, tengamos la conciencia de que Chile es el primer lugar en nuestro norte y no aquellas imposiciones más maximalistas o aquellas pretensiones de sociedad en la que me gustaría vivir solo respecto a un grupo más acotado de nuestra población”, instó la comisionada.

