Nacional Política Proceso Constituyente ¿Corre riesgo el proyecto de Republicanos?: analistas sopesan eventual “marginación” de no triunfar en el proceso constitucional Según afirman, en las próximas etapas el Partido Republicano debe decidir si anteponer su estrategia electoral o maximizar las opciones de que triunfe el "a favor" en diciembre. Junto a ello, no cierran la posibilidad de una vuelta en los sondeos. Bárbara Paillal Sábado 7 de octubre 2023 3:52 hrs.

Con el fin de las votaciones a las enmiendas del anteproyecto en el Pleno del Consejo Constitucional, será la Comisión Experta -una de los tres entes que toman parte de este proceso- la que evacuará en tan solo cinco días observaciones al texto emanado desde el órgano constituyente. No obstante, la posta sigue en la mano del Partido Republicano quién tendrá el poder de vetar, junto a Chile Vamos, los elementos esgrimidos al anteproyecto. Con esto, el rol que definan asumir de cara a las próximas etapas será clave -según el mundo político- para el resultado del plebiscito del 17 de diciembre, que los sondeos inclinan por el “en contra”. Precisamente por ello, el líder republicano, José Antonio Kast, apuntó esta semana a su capacidad de revertir la dirección de las encuestas, durante el Seminario Anual de Grupo Security. “Yo soy un convencido de que si la dimos vuelta en cuatro meses (la Convención), ésta la vamos a dar vuelta en dos meses“, aseguró. En el intertanto, mientras la centroizquierda insiste en un llamado a perseguir consensos, la interna de la derecha vive su propio debate mediático con posturas críticas al proceso como la de Evelyn Matthei, Henry Leal, e incluso dentro de Republicanos con Rojo Edwards. Y es que el Partido Republicano se anotó con varias propuestas propias -en el texto- que, para ciertos sectores políticos, van en la línea de una acción programática y no son relativas a un texto constitucional. Al respecto, el abogado, especialista en Filosofía Política y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, declaró que al cierre de esta segunda etapa “terminó prevaleciendo un proyecto más bien de partido, no tan tosco como el de la primera Convención, pero de todas maneras muy discutible”. En esa línea, Herrera afirmó que “si republicanos quiere realmente hacer una contribución al bien del país van a tener que sacarse la pintura de guerra y pensar en llegar a entendimientos con las fuerzas más moderadas de izquierda, no se necesita más. Tener dentro al PPD, al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, a los Amarillos y recién entonces vas a poder tener una Constitución”. Es sumamente decisivo, entonces, para el abogado las acciones que emprenderá la colectividad en relación a sus proyecciones electorales. “Los republicanos se juegan su futuro completo porque o contribuyen a parir la nueva Constitución con un apoyo amplio y se transforman en un partido fundamental para el nuevo orden político, en una especie de padre o madre fundadoras (…) o se transforman en un grupo partisano de minorías, de extremo, que va a tener una relevancia marginal en el futuro político del país, se quedan condenados a la marginalidad porque el 35 por ciento no lo van a volver a obtener, sobre todo que vienen las municipales donde es más importante el poder territorial que votaciones circunstanciales”, declaró. Eso sí, el académico de la UDP afirmó que el proceso aún no está zanjado pues señaló que un “proyecto partidista” con consenso de la totalidad de la derecha más sectores agotados del debate constitucional, podría ser aprobado. “En las dos últimas elecciones con voto obligatorio, la izquierda se quedó en un 38 por ciento. Creo que hay una alta probabilidad de que, aunque no negocien demasiado, el proyecto se apruebe. Eso igual sería malo, no puedes tener una Constitución aprobada por un 51 por ciento, no estamos hablando aquí de una ley simple, sino que en el fondo de la base fundamental simbólica y jurídica sobre la cual se asienta la convivencia del país”, recalcó. Miguen Ángel Fernández: “Si el Partido Republicano cree que solo saliendo a hacer campaña puede triunfar en diciembre, es un error” En tanto, el doctor de Filosofía en Ciencias Políticas y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Miguel Ángel Fernández, señaló que “la clave que han tenido estas votaciones es que el Partido Republicano impuso su agenda por sobre el Comité de Expertos”. “Y eso se vio fuertemente en temas como, por ejemplo, la reducción de la Cámara de Diputados, el tema de la justicia militar que -de alguna manera- hace un guiño electoral a aquel grupo de ciudadanos que prefirieron darle su apoyo el 7 de mayo“, añadió. En ese sentido, el cientista político afirmó en su lectura que “el Partido Republicano tendrá que elegir entre mantener una estrategia electoral, pensando en el próximo ciclo de elecciones, municipales y presidenciales, o maximizar la posibilidad de tener una Constitución que en diciembre logre triunfar”. A pesar de aquello, Fernández evidenció que dado las dinámicas políticas cambiantes aún quedan espacios abiertos de cara a diciembre, considerando que recién el debate constitucional tomará la primera línea de la opinión pública y los esfuerzos que hará la Comisión Experta que -aún con cinco días- “son suficientes para poder intentar enmendar, lograr acuerdos que de alguna manera se acoplen quizás a una parte del Partido Republicano, pero con mucha fuerza en Chile Vamos y el área del socialismo democrático”. En relación a si el componente comunicacional bastará para que Republicanos logre “dar vuelta” los resultados, el académico de la UDD respondió que “si el Partido Republicano y sus líderes creen que solo saliendo a hacer campaña pueden triunfar en diciembre, es un error”. “Una Constitución requiere un consenso ciudadano que se va a dar en el plebiscito, pero también requiere un consenso dentro de los actores relevantes del sistema político porque si resulta triunfante en diciembre con un 51 contra un 49 por ciento, no solucionará el problema constitucional de Chile en el mediano y largo plazo“, señaló Fernández. Consultado sobre qué implican las recientes disputas internas de la derecha, el doctor de Filosofía en Ciencias Políticas afirmó que “el conflicto se da por esta tensión entre una facción del Partido Republicano de intentar transformar la Constitución en un motor electoral y una centro derecha que está buscando volver al espíritu de la Comisión Experta, y las declaraciones marcan esa discusión porque la pregunta es ¿no se puede aprobar hoy o no vamos a poder aprobar en dos meses más? Llamar a no aprobar hoy, es tirarle la oreja al Partido Republicano”. Tomás Duval: “Si uno mira solo las encuestas es bien difícil revertir un proceso de esta naturaleza“ Por su parte y en conversación con el programa Política en Vivo, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, zanjó que es complejo “el escenario si es que no hay un cambio importante, una señal, que puede ser difícil porque el tiempo corre en contra“. “Si uno mira solo las encuestas, es bien difícil revertir un proceso de esa naturaleza“, recalcó Duval. Consultado sobre la capacidad de campaña de Republicanos para revertir los sondeos, considerando elementos populistas y facilistas, el analista señaló que José Antonio Kast apunta a eso, “que tiene una opción de triunfar si esos elementos se conjugan. La campaña no es sobre el texto constitucional, es sobre otras materias“. “Entonces, yo creo que está pensando en ciertas cuestiones que pueden ser populares más que correctas o buenas para la Constitución y emitir, al mismo tiempo, un juicio a la labor del gobierno, si junta esas dos cosas probablemente sea un éxito o pudiese tener éxito en la campaña“, aseguró. En cuanto a las reuniones entre Demócratas y Amarillos con el Partido Republicano para “destrabar” el proceso constitucional, el académico declaró que se está constituyendo nuevamente el grupo por el “rechazo”, pero sembró dudas respecto a su efectividad en el proceso vigente. Fuera de que pueden significar un puente de acción, Duval afirmó que “no tienen muchos votos, no tienen muchos parlamentarios tampoco. Solo (pueden) producir efectos políticos en la élite política, en medio de esta negociación, pero no es recrear lo mismo que pasó en el rechazo” y agregó que “esta vez se requiere más profundidad“. 